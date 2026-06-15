РФ уничтожила крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве во время ракетной атаки. ФОТО

Сегодня в результате очередного ракетного удара врага был уничтожен крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор компании Евгений Тафийчук, информирует Цензор.НЕТ.

Удар по "Новой почте"

По его словам, речь идет об особом сортировочном центре - первом в Украине терминале, оснащенном самым современным в мире оборудованием для сортировки посылок от компании Vanderlande.

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"Символ нашего развития, смелых инвестиций в будущее, инновационности, Lean-культуры и ежедневного стремления становиться лучше. В этот терминал вложены не только средства. В нем воплощены знания, опыт, амбиции и вера тысяч людей в то, что украинский бизнес может создавать объекты мирового уровня даже во время войны.

Сегодня враг разрушил терминал. Но он не способен разрушить самое главное - людей, которые его создали, и ценности, на которых построена наша компания. У нас есть черта, которую невозможно уничтожить ни одной ракетой - жажда развития и свободного инновационного будущего. Мы восстановимся. Мы построим новое. Мы сделаем еще лучше, еще современнее, еще сильнее. Главное, что все сотрудники в безопасности. Резервные схемы работы запущены", — рассказал Тафийчук.





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Массированная атака на Украину 15 июня

Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

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