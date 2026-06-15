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Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев Массированный комбинированный удар
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РФ уничтожила крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве во время ракетной атаки. ФОТО

Сегодня в результате очередного ракетного удара врага был уничтожен крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор компании Евгений Тафийчук, информирует Цензор.НЕТ.

Удар по "Новой почте"

По его словам, речь идет об особом сортировочном центре - первом в Украине терминале, оснащенном самым современным в мире оборудованием для сортировки посылок от компании Vanderlande.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове дрон РФ повредил депо №5 "Новой почты": посылок было на миллион

"Символ нашего развития, смелых инвестиций в будущее, инновационности, Lean-культуры и ежедневного стремления становиться лучше. В этот терминал вложены не только средства. В нем воплощены знания, опыт, амбиции и вера тысяч людей в то, что украинский бизнес может создавать объекты мирового уровня даже во время войны.

Сегодня враг разрушил терминал. Но он не способен разрушить самое главное - людей, которые его создали, и ценности, на которых построена наша компания. У нас есть черта, которую невозможно уничтожить ни одной ракетой - жажда развития и свободного инновационного будущего. Мы восстановимся. Мы построим новое. Мы сделаем еще лучше, еще современнее, еще сильнее. Главное, что все сотрудники в безопасности. Резервные схемы работы запущены", — рассказал Тафийчук.

удар по новой почте
удар по новой почте

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Массированная атака на Украину 15 июня

  • Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Читайте также: Массированный удар по Киеву: из-за пожара на киностудии Довженко уничтожена уникальная коллекция костюмов. ФОТО

Автор: 

Киев (26454) обстрел (33139) Новая почта (78)
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Топ комментарии
+6
РФ знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві під час ракетної атаки.

Була війна... А стратегія здорового глузду не складати всі яйця у великі корзини так і не приживається?

Для чого підчас війни розбудовуються такі зручні для агресора цілі ?

Яка мета подібних амбіцій?

Головна стратегія і тактика війни, якій не видно кінця - disperse/РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ
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15.06.2026 09:16 Ответить
+4
Сподіваюсь що в мацквє більше не буде пошти ніде
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15.06.2026 09:10 Ответить
+4
марні Твої сподівання.Картинок із подібними.аналогічними руйнаціями в рашистській 3,14дерації від "зеленого інформбюро"не дочекаєшся.В них тема "задимлення" і "виникла пожежа" від ударів українських дронів...
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15.06.2026 09:19 Ответить
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Сподіваюсь що в мацквє більше не буде пошти ніде
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15.06.2026 09:10 Ответить
марні Твої сподівання.Картинок із подібними.аналогічними руйнаціями в рашистській 3,14дерації від "зеленого інформбюро"не дочекаєшся.В них тема "задимлення" і "виникла пожежа" від ударів українських дронів...
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15.06.2026 09:19 Ответить
Ні, не марні.
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15.06.2026 09:21 Ответить
спецобосрація по плану, колись вже вже від когось таке чули. Цікаво, від кого?
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15.06.2026 09:36 Ответить
РФ знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві під час ракетної атаки.

Була війна... А стратегія здорового глузду не складати всі яйця у великі корзини так і не приживається?

Для чого підчас війни розбудовуються такі зручні для агресора цілі ?

Яка мета подібних амбіцій?

Головна стратегія і тактика війни, якій не видно кінця - disperse/РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ
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15.06.2026 09:16 Ответить
головна мета кацапні насрати де тільки можна
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15.06.2026 09:25 Ответить
чим їм пошта не угодила ,зіпсувати людям настрій
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15.06.2026 09:26 Ответить
за нп не беспокойся,такие терминалы с сендвич панелей при жалении за месяц сделают,такие обьекты(склады,терминалы) это быстро восстанавливаемые в отличии от кирпича и панелек,а то что ******** по расценкам НП еще подымет тариф никто и не сомневаеться,они бы и так его подняли а сейчас еще доппричина.
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15.06.2026 09:27 Ответить
не отримані посилки ,це зіпсований у людей настрій
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15.06.2026 09:29 Ответить
Користувався та буду і надалі користуватися Новою поштою.
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15.06.2026 09:41 Ответить
на Аліку і Тему все одно вернуть гроші
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15.06.2026 09:55 Ответить
Хіба з Аліка не через Укрпошту все йде? Мені завжди туди приходить...
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15.06.2026 10:13 Ответить
буває і через НП і Міст
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15.06.2026 10:20 Ответить
На Сосії і особливо навколо моцкви повно таких терміналів, пошт, ТРЦ і складів. Чому ми їх не спалюємо? Скільки будемо гратися в піддавки і порядних джентельменів перед людоїдами?
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15.06.2026 09:35 Ответить
🤷🤷🤷
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15.06.2026 09:39 Ответить
Я колись бачила відео з цього терміналу, там все автоматизовано, посилки самі катаються, як валізи в аеропортах і прямо до авто на завантаження.
Кацапським мразотам дуже важливо руйнувати в першу чершу щось нове, гарне, те, чого у них немає.
Не забуваймо головне життєве кредо кацапстану: вони живуть в лайні і всі так мають жити!
І надпис в зруйнованому будинку на початку війни: А кто вам разрешил хорошо жить?
Оце і є суть смердючого кацапа.
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15.06.2026 10:19 Ответить
 
 