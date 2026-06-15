РФ уничтожила крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве во время ракетной атаки. ФОТО
Сегодня в результате очередного ракетного удара врага был уничтожен крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве.
Об этом сообщил в Facebook генеральный директор компании Евгений Тафийчук, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по "Новой почте"
По его словам, речь идет об особом сортировочном центре - первом в Украине терминале, оснащенном самым современным в мире оборудованием для сортировки посылок от компании Vanderlande.
"Символ нашего развития, смелых инвестиций в будущее, инновационности, Lean-культуры и ежедневного стремления становиться лучше. В этот терминал вложены не только средства. В нем воплощены знания, опыт, амбиции и вера тысяч людей в то, что украинский бизнес может создавать объекты мирового уровня даже во время войны.
Сегодня враг разрушил терминал. Но он не способен разрушить самое главное - людей, которые его создали, и ценности, на которых построена наша компания. У нас есть черта, которую невозможно уничтожить ни одной ракетой - жажда развития и свободного инновационного будущего. Мы восстановимся. Мы построим новое. Мы сделаем еще лучше, еще современнее, еще сильнее. Главное, что все сотрудники в безопасности. Резервные схемы работы запущены", — рассказал Тафийчук.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.
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Була війна... А стратегія здорового глузду не складати всі яйця у великі корзини так і не приживається?
Для чого підчас війни розбудовуються такі зручні для агресора цілі ?
Яка мета подібних амбіцій?
Головна стратегія і тактика війни, якій не видно кінця - disperse/РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ
Кацапським мразотам дуже важливо руйнувати в першу чершу щось нове, гарне, те, чого у них немає.
Не забуваймо головне життєве кредо кацапстану: вони живуть в лайні і всі так мають жити!
І надпис в зруйнованому будинку на початку війни: А кто вам разрешил хорошо жить?
Оце і є суть смердючого кацапа.