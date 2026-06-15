РФ знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві під час ракетної атаки. ФОТО
Сьогодні внаслідок чергової ракетної атаки ворога було знищено найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у м. Київ.
Про це повідомив у фейсбуку гендиректор компанії Євген Тафійчук, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по "Новій пошті"
За його словами, йдеться про особливий сортувальний центр - Перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande.
"Символ нашого розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності, Lean-культури та щоденного прагнення ставати кращими. У цей термінал вкладені не лише кошти. У ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес може створювати об’єкти світового рівня навіть під час війни.
Сьогодні ворог зруйнував термінал. Але він не здатен зруйнувати найголовніше - людей, які його створили, і цінності, на яких побудована наша компанія. У нас є риса, яку неможливо знищити жодною ракетою - жага до розвитку та вільного інноваційного майбутнього. Ми відновимося. Ми побудуємо нове. Ми зробимо ще краще, ще сучасніше, ще сильніше. Головне, всі співробітники у безпеці. Резервні схеми роботи запущені", - розповів Тафійчук.
Масована атака на Україну 15 червня
- Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
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Була війна... А стратегія здорового глузду не складати всі яйця у великі корзини так і не приживається?
Для чого підчас війни розбудовуються такі зручні для агресора цілі ?
Яка мета подібних амбіцій?
Головна стратегія і тактика війни, якій не видно кінця - disperse/РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ
Кацапським мразотам дуже важливо руйнувати в першу чершу щось нове, гарне, те, чого у них немає.
Не забуваймо головне життєве кредо кацапстану: вони живуть в лайні і всі так мають жити!
І надпис в зруйнованому будинку на початку війни: А кто вам разрешил хорошо жить?
Оце і є суть смердючого кацапа.