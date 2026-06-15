РФ знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві під час ракетної атаки. ФОТО

Сьогодні внаслідок чергової ракетної атаки ворога було знищено найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у м. Київ.

Про це повідомив у фейсбуку гендиректор компанії Євген Тафійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Удар по "Новій пошті"

За його словами, йдеться про особливий сортувальний центр - Перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande.

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"Символ нашого розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності, Lean-культури та щоденного прагнення ставати кращими. У цей термінал вкладені не лише кошти. У ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес може створювати об’єкти світового рівня навіть під час війни.

Сьогодні ворог зруйнував термінал. Але він не здатен зруйнувати найголовніше - людей, які його створили, і цінності, на яких побудована наша компанія. У нас є риса, яку неможливо знищити жодною ракетою - жага до розвитку та вільного інноваційного майбутнього. Ми відновимося. Ми побудуємо нове. Ми зробимо ще краще, ще сучасніше, ще сильніше. Головне, всі співробітники у безпеці. Резервні схеми роботи запущені", - розповів Тафійчук.





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Масована атака на Україну 15 червня

Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

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