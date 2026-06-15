УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13426 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ Масований комбінований удар
5 449 18

РФ знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві під час ракетної атаки. ФОТО

Сьогодні внаслідок чергової ракетної атаки ворога було знищено найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у м. Київ.

Про це повідомив у фейсбуку гендиректор компанії Євген Тафійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Удар по "Новій пошті"

За його словами, йдеться про особливий сортувальний центр - Перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові дрон РФ пошкодив депо №5 Нової пошти: посилок було на мільйон

"Символ нашого розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності, Lean-культури та щоденного прагнення ставати кращими. У цей термінал вкладені не лише кошти. У ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес може створювати об’єкти світового рівня навіть під час війни.

Сьогодні ворог зруйнував термінал. Але він не здатен зруйнувати найголовніше - людей, які його створили, і цінності, на яких побудована наша компанія. У нас є риса, яку неможливо знищити жодною ракетою - жага до розвитку та вільного інноваційного майбутнього. Ми відновимося. Ми побудуємо нове. Ми зробимо ще краще, ще сучасніше, ще сильніше. Головне, всі співробітники у безпеці. Резервні схеми роботи запущені", - розповів Тафійчук.

удар по новій пошті
удар по новій пошті

Також читайте: Дрон влучив у багатоповерхівку у Сумах: постраждали дитина та дві жінки. ФОТОрепортаж

Масована атака на Україну 15 червня

  • Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також читайте: Масований удар по Києву: через пожежу на кіностудії Довженка знищено унікальну колекцію костюмів. ФОТО

Автор: 

Київ (20877) обстріл (34491) Нова пошта (397)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
головна мета кацапні насрати де тільки можна
показати весь коментар
15.06.2026 09:25 Відповісти
+6
РФ знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві під час ракетної атаки.

Була війна... А стратегія здорового глузду не складати всі яйця у великі корзини так і не приживається?

Для чого підчас війни розбудовуються такі зручні для агресора цілі ?

Яка мета подібних амбіцій?

Головна стратегія і тактика війни, якій не видно кінця - disperse/РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ
показати весь коментар
15.06.2026 09:16 Відповісти
+5
Сподіваюсь що в мацквє більше не буде пошти ніде
показати весь коментар
15.06.2026 09:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сподіваюсь що в мацквє більше не буде пошти ніде
показати весь коментар
15.06.2026 09:10 Відповісти
марні Твої сподівання.Картинок із подібними.аналогічними руйнаціями в рашистській 3,14дерації від "зеленого інформбюро"не дочекаєшся.В них тема "задимлення" і "виникла пожежа" від ударів українських дронів...
показати весь коментар
15.06.2026 09:19 Відповісти
Ні, не марні.
показати весь коментар
15.06.2026 09:21 Відповісти
коли прилетить "фламінга" а чи то український "лелека" .та знищить логового рашистського антихриста в мавзолеї, та позносять кремлівські"звєзди" , тоді будуть не марні,В 3,14дерації є дуже багато чого для знищення
показати весь коментар
15.06.2026 11:04 Відповісти
спецобосрація по плану, колись вже вже від когось таке чули. Цікаво, від кого?
показати весь коментар
15.06.2026 09:36 Відповісти
РФ знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві під час ракетної атаки.

Була війна... А стратегія здорового глузду не складати всі яйця у великі корзини так і не приживається?

Для чого підчас війни розбудовуються такі зручні для агресора цілі ?

Яка мета подібних амбіцій?

Головна стратегія і тактика війни, якій не видно кінця - disperse/РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ
показати весь коментар
15.06.2026 09:16 Відповісти
головна мета кацапні насрати де тільки можна
показати весь коментар
15.06.2026 09:25 Відповісти
чим їм пошта не угодила ,зіпсувати людям настрій
показати весь коментар
15.06.2026 09:26 Відповісти
за нп не беспокойся,такие терминалы с сендвич панелей при жалении за месяц сделают,такие обьекты(склады,терминалы) это быстро восстанавливаемые в отличии от кирпича и панелек,а то что ******** по расценкам НП еще подымет тариф никто и не сомневаеться,они бы и так его подняли а сейчас еще доппричина.
показати весь коментар
15.06.2026 09:27 Відповісти
не отримані посилки ,це зіпсований у людей настрій
показати весь коментар
15.06.2026 09:29 Відповісти
Користувався та буду і надалі користуватися Новою поштою.
показати весь коментар
15.06.2026 09:41 Відповісти
на Аліку і Тему все одно вернуть гроші
показати весь коментар
15.06.2026 09:55 Відповісти
Хіба з Аліка не через Укрпошту все йде? Мені завжди туди приходить...
показати весь коментар
15.06.2026 10:13 Відповісти
буває і через НП і Міст
показати весь коментар
15.06.2026 10:20 Відповісти
На Сосії і особливо навколо моцкви повно таких терміналів, пошт, ТРЦ і складів. Чому ми їх не спалюємо? Скільки будемо гратися в піддавки і порядних джентельменів перед людоїдами?
показати весь коментар
15.06.2026 09:35 Відповісти
🤷🤷🤷
показати весь коментар
15.06.2026 09:39 Відповісти
Я колись бачила відео з цього терміналу, там все автоматизовано, посилки самі катаються, як валізи в аеропортах і прямо до авто на завантаження.
Кацапським мразотам дуже важливо руйнувати в першу чершу щось нове, гарне, те, чого у них немає.
Не забуваймо головне життєве кредо кацапстану: вони живуть в лайні і всі так мають жити!
І надпис в зруйнованому будинку на початку війни: А кто вам разрешил хорошо жить?
Оце і є суть смердючого кацапа.
показати весь коментар
15.06.2026 10:19 Відповісти
 
 