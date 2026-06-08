У Харкові дрон РФ пошкодив депо №5 Нової пошти: посилок було на мільйон
Внаслідок нічної атаки російського БпЛА у Харкові пошкоджено депо №5 Нової пошти. Виникла пожежа та часткове обвалення конструкцій, співробітники не постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила компанія "Нова пошта".
"Сьогодні вночі внаслідок обстрілу Харкова було пошкоджене депо №5 "Нової пошти". Ворожий БПЛА влучив у дах нашого депо, внаслідок чого виникла пожежа та часткове обвалення конструкцій. Співробітники не постраждали, оскільки депо на момент атаки не працювало", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці влучання працюють рятувальники ДСНС та інші екстрені служби. Через задимлення, пошкодження покрівлі та ризик нових обвалів доступ до складського приміщення залишається обмеженим, зауважили у компанії.
За попередніми даними, на момент удару в депо знаходилося 363 відправлення загальною вартістю близько ₴1 мільйона. Інформація щодо стану посилок наразі уточнюється.
У компанії запевнили, що вони компенсують клієнтам оголошену вартість усіх пошкоджених відправлень та згодом повідомить деталі відшкодування.
"Попри чергову атаку на логістичну інфраструктуру, "Нова пошта" продовжує працювати. Компанія має резервні логістичні схеми та заздалегідь підготовлені сценарії безперервності роботи", - додали у компанії.
Що передувало?
Зранку 8 червня генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що російський дрон поцілив по логістичному хабу компанії. За попередньою інформацією, об’єкт зазнав часткових руйнувань. Водночас повідомляється, що персонал не постраждав. Тим клієнтам "Укрпошти", чиї посилки були знищені, також компенсують все.
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Тому й немає таких ударів.
2. відустність смертної кари одна з умов вступу до ЄС.
Убивць цих, треба просто люструвати вірьовкою, щоб не було знову рецедиву як це сталося у 2019 році, після того, як з 2014 року, кривоПохоронні реформовані структури, все розмазували соплі беркутні та тітушками з ригоАНАЛАМИ, аж до повної їх втечі з України!?!?!