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Новини Обстріли Харківщини
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У Харкові дрон РФ пошкодив депо №5 Нової пошти: посилок було на мільйон

У Харкові через атаку РФ горіло депо Нової пошти

Внаслідок нічної атаки російського БпЛА у Харкові пошкоджено депо №5 Нової пошти. Виникла пожежа та часткове обвалення конструкцій, співробітники не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила компанія "Нова пошта".

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"Сьогодні вночі внаслідок обстрілу Харкова було пошкоджене депо №5 "Нової пошти". Ворожий БПЛА влучив у дах нашого депо, внаслідок чого виникла пожежа та часткове обвалення конструкцій. Співробітники не постраждали, оскільки депо на момент атаки не працювало", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці влучання працюють рятувальники ДСНС та інші екстрені служби. Через задимлення, пошкодження покрівлі та ризик нових обвалів доступ до складського приміщення залишається обмеженим, зауважили у компанії.

За попередніми даними, на момент удару в депо знаходилося 363 відправлення загальною вартістю близько ₴1 мільйона. Інформація щодо стану посилок наразі уточнюється.

У компанії запевнили, що вони компенсують клієнтам оголошену вартість усіх пошкоджених відправлень та згодом повідомить деталі відшкодування.

"Попри чергову атаку на логістичну інфраструктуру, "Нова пошта" продовжує працювати. Компанія має резервні логістичні схеми та заздалегідь підготовлені сценарії безперервності роботи", - додали у компанії.

Що передувало?

Зранку 8 червня генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив,  що російський дрон поцілив по логістичному хабу компанії. За попередньою інформацією, об’єкт зазнав часткових руйнувань. Водночас повідомляється, що персонал не постраждав. Тим клієнтам "Укрпошти", чиї посилки були знищені, також компенсують все.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух на терміналі "Нової пошти" в Києві: затримано чоловіка, який надіслав засоби ураження посилкою, - СБУ. ФОТО

Автор: 

обстріл (34391) Харків (6129) Нова пошта (394) Харківська область (2813) Харківський район (923)
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У рашистів теж повно величезних складів, ТРЦ і терміналів пошти навколо моцкви. Чому по них не б'ємо? Як і по рашистських аеропортах? Тут у нас взагалі величезна перевага над рашистами. Ми по рашистських аеропортах і по літаках на них можемо бити, а рашисти по наших ні. Тому що в нас вже немає ні літаків ні аеропортів
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08.06.2026 11:42 Відповісти
Ще не допетрали,що наша зелена влада колаборантська?
Тому й немає таких ударів.
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08.06.2026 12:33 Відповісти
Величезні склади у рф один абрамовіч знає, чому це табу для зелених хенералів
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08.06.2026 11:42 Відповісти
Коригувальників цих треба вішати, але ж зеленський, з разумковим і стефанчуком та ніякими члЄНАМИ з Будинку Уряду (держсекретарями з 2019 року), їх ОБЕРІГАЄ, як і вагнерівців з беркутньою!!
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08.06.2026 11:45 Відповісти
1. в Україні немає смертної кари.
2. відустність смертної кари одна з умов вступу до ЄС.
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08.06.2026 11:49 Відповісти
А якже тоді убиті Парубій, Фаріон, Гонгадзе, Сашко Білий, Чорновіл, Сергій Русінов….
Убивць цих, треба просто люструвати вірьовкою, щоб не було знову рецедиву як це сталося у 2019 році, після того, як з 2014 року, кривоПохоронні реформовані структури, все розмазували соплі беркутні та тітушками з ригоАНАЛАМИ, аж до повної їх втечі з України!?!?!
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08.06.2026 12:15 Відповісти
 
 