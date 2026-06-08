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Новини Вибух у Києві
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Вибух на терміналі "Нової пошти" в Києві: затримано чоловіка, який надіслав засоби ураження посилкою, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки спільно із Нацполіцією по "гарячих слідах" затримали чоловіка, який 5 червня влаштував вибух на одному з терміналів "Нової пошти" в Оболонському районі Києва. Це призвело до загибелі одного з працівників відділення, ще двоє отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Як зазначається, подія сталася вранці під час розвантаження посилок, одна з яких здетонувала.

Вибух на новій пошті в Києві
Вибух на новій пошті в Києві
Вибух на новій пошті в Києві

Що вже встановило слідство?

За даними слідства, відправлення містило осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонено, а відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі.

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Нехтуючи правилами безпеки, він надіслав знайомому з Києва незаконно придбані засоби ураження.

Затримання та підозра 

  • Оперативники СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області. Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення.
  • Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
  • Солом’янський районний суд м. Києва обрав фігуранту безальтернативну міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
  • Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вибух пролунав на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва: загинула людина, є травмовані.

Автор: 

вибух (4733) Київ (20848) СБУ (13940) Нова пошта (394)
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Топ коментарі
+11
Недоумок...потвора. Таких треба стеріалізувати
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08.06.2026 11:20 Відповісти
+7
Потрібно було з самого початку великої війни з рашистською пітьмою на весь період дії режиму воєнного стану запровадити виключну міру покарання - смертну кару за загибель хоча б однієї людини внаслідок диверсії (стаття 113 ККУ) чи теракту (стаття 258 ККУ).
Така норма відповідає статті 2 протоколу #6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари.
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08.06.2026 11:30 Відповісти
+6
Так. Вона ще на місцв, а її там вже мало не бути.
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08.06.2026 11:27 Відповісти
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Недоумок...потвора. Таких треба стеріалізувати
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08.06.2026 11:20 Відповісти
Найкраще відразу відтяти те, що у нього було замість голови та мізків.
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08.06.2026 11:53 Відповісти
Шось з головою
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08.06.2026 11:23 Відповісти
Так. Вона ще на місцв, а її там вже мало не бути.
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08.06.2026 11:27 Відповісти
Мабуть десь раніше загубив
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08.06.2026 11:28 Відповісти
"... відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини"

Що ще треба знати про цього їблана?
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08.06.2026 12:09 Відповісти
Дякую, звісно , але по "гарячих слідах" , це коли до вибуху, а після це просто заарештували. Ще треба перевірити психлікарні, може ще хтось збіг
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08.06.2026 11:27 Відповісти
До виьцху - то коли слідів ще нема, є превентивні дії. "По гарячих слідах" - це коли щойно пройшов і сліди ще не встигли охолонути.
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08.06.2026 11:30 Відповісти
Потрібно було з самого початку великої війни з рашистською пітьмою на весь період дії режиму воєнного стану запровадити виключну міру покарання - смертну кару за загибель хоча б однієї людини внаслідок диверсії (стаття 113 ККУ) чи теракту (стаття 258 ККУ).
Така норма відповідає статті 2 протоколу #6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари.
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08.06.2026 11:30 Відповісти
А дії Міндіча це стаття 113 ККУ чи стаття 258 ККУ. Якшо шо, Зеленський питає
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08.06.2026 11:59 Відповісти
Закон щодо страти за корупцію діє в Китаї, але здебільше з відстрочкою виконання на два роки, що переважно далі заміняється довічним ув'язненням.

За останні роки були страчені (з відомих):
- Лі Цзяньпін - колишній партійний секретар економічної зони в Хух-Хото (Внутрішня Монголія).
Страчений 17-го грудня 2024 року. Звинувачений у корупції на рекордну суму ~3 млрд юанів (~$412-421 млн): хабарі, розтрата держкоштів, зв'язки з кримінальним синдикатом.
/Один з найбільших корупційних скандалів./;
- Бай ******** - колишній генеральний менеджер China Huarong International Holdings (підрозділ тієї ж Huarong).
Страчений 9-го грудня 2025 року.
Взяв хабарів на понад 1,1 млрд юанів (~$155-157 млн).

Інші гучні справи 2024-2026 (смертні вироки з відстрочкою):
- Екс-міністри оборони Вей Фенхе та Лі Шанфу (2026) - смертний вирок з відстрочкою за хабарництво.
- Екс-міністр сільського господарства Тан Женьцзянь.
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08.06.2026 12:18 Відповісти
Я повністю з вами згоден АЛЕ влада цього не робить і навіть не обговорює,бо ДУЖЕ БАГАТО її виборців вороги України і яких потрібно страчувати.
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08.06.2026 13:09 Відповісти
Яка кінчена істота...
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08.06.2026 11:56 Відповісти
Да бляха муха! Чи не має бути огляд посилки при відправленні?! У нас трясуть все,пляшку домашнього вина для дочки ледве вмовила пропустити,консервації з великим скрипом приймають! А тут вибухові пристрої просто так в посилці поїхали! Як так?
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08.06.2026 12:26 Відповісти
В нас теж. Все в розпакованому вигляді, працівник НП оглядає й потім пакує.
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08.06.2026 13:34 Відповісти
Тільки страта!
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08.06.2026 12:30 Відповісти
Лугандон головного мозку.
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08.06.2026 12:35 Відповісти
А що тоді робити з 73 відсотками недоумків,які обрали клоуна президентом України у 2019 по приколу?
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08.06.2026 12:56 Відповісти
 
 