Вибух на терміналі "Нової пошти" в Києві: затримано чоловіка, який надіслав засоби ураження посилкою, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки спільно із Нацполіцією по "гарячих слідах" затримали чоловіка, який 5 червня влаштував вибух на одному з терміналів "Нової пошти" в Оболонському районі Києва. Це призвело до загибелі одного з працівників відділення, ще двоє отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Як зазначається, подія сталася вранці під час розвантаження посилок, одна з яких здетонувала.







Що вже встановило слідство?

За даними слідства, відправлення містило осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонено, а відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі.

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Нехтуючи правилами безпеки, він надіслав знайомому з Києва незаконно придбані засоби ураження.

Затримання та підозра

Оперативники СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області. Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Солом’янський районний суд м. Києва обрав фігуранту безальтернативну міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вибух пролунав на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва: загинула людина, є травмовані.