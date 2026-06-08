Вибух на терміналі "Нової пошти" в Києві: затримано чоловіка, який надіслав засоби ураження посилкою, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка та слідчі Служби безпеки спільно із Нацполіцією по "гарячих слідах" затримали чоловіка, який 5 червня влаштував вибух на одному з терміналів "Нової пошти" в Оболонському районі Києва. Це призвело до загибелі одного з працівників відділення, ще двоє отримали тілесні ушкодження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, подія сталася вранці під час розвантаження посилок, одна з яких здетонувала.
Що вже встановило слідство?
За даними слідства, відправлення містило осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонено, а відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі.
Нехтуючи правилами безпеки, він надіслав знайомому з Києва незаконно придбані засоби ураження.
Затримання та підозра
- Оперативники СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області. Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення.
- Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
- Солом’янський районний суд м. Києва обрав фігуранту безальтернативну міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що вибух пролунав на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва: загинула людина, є травмовані.
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Що ще треба знати про цього їблана?
Така норма відповідає статті 2 протоколу #6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари.
За останні роки були страчені (з відомих):
- Лі Цзяньпін - колишній партійний секретар економічної зони в Хух-Хото (Внутрішня Монголія).
Страчений 17-го грудня 2024 року. Звинувачений у корупції на рекордну суму ~3 млрд юанів (~$412-421 млн): хабарі, розтрата держкоштів, зв'язки з кримінальним синдикатом.
/Один з найбільших корупційних скандалів./;
- Бай ******** - колишній генеральний менеджер China Huarong International Holdings (підрозділ тієї ж Huarong).
Страчений 9-го грудня 2025 року.
Взяв хабарів на понад 1,1 млрд юанів (~$155-157 млн).
Інші гучні справи 2024-2026 (смертні вироки з відстрочкою):
- Екс-міністри оборони Вей Фенхе та Лі Шанфу (2026) - смертний вирок з відстрочкою за хабарництво.
- Екс-міністр сільського господарства Тан Женьцзянь.