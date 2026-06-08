Взрыв на терминале "Новой почты" в Киеве: задержан мужчина, отправивший средства поражения посылкой, - СБУ. ФОТО

Контрразведка и следователи Службы безопасности совместно с Нацполицией по "горячим следам" задержали мужчину, который 5 июня устроил взрыв на одном из терминалов "Новой почты" в Оболонском районе Киева. В результате погиб один из сотрудников отделения, еще двое получили телесные повреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Как отмечается, инцидент произошел утром во время разгрузки посылок, одна из которых взорвалась.







Что уже установило следствие?

По данным следствия, посылка содержала осколочные боеприпасы, пересылка которых запрещена, а отправителем опасной посылки был 35-летний уроженец Донецкой области, который в настоящее время проживает в Запорожье.

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Пренебрегая правилами безопасности, он отправил знакомому из Киева незаконно приобретенные средства поражения.

Задержание и подозрение

Оперативники СБУ совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали фигуранта по месту жительства в Запорожской области. Во время неотложных обысков правоохранители обнаружили в мобильном телефоне задержанного данные о содержимом посылки и ее отправке.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Соломенский районный суд г. Киева избрал фигуранту безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на почтовом терминале в Оболонском районе Киева: погиб человек, есть раненые.