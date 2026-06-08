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Новости Взрыв в Киеве
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Взрыв на терминале "Новой почты" в Киеве: задержан мужчина, отправивший средства поражения посылкой, - СБУ. ФОТО

Контрразведка и следователи Службы безопасности совместно с Нацполицией по "горячим следам" задержали мужчину, который 5 июня устроил взрыв на одном из терминалов "Новой почты" в Оболонском районе Киева. В результате погиб один из сотрудников отделения, еще двое получили телесные повреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Как отмечается, инцидент произошел утром во время разгрузки посылок, одна из которых взорвалась.

Взрыв на Новой почте в Киеве
Взрыв на Новой почте в Киеве
Взрыв на Новой почте в Киеве

Что уже установило следствие?

По данным следствия, посылка содержала осколочные боеприпасы, пересылка которых запрещена, а отправителем опасной посылки был 35-летний уроженец Донецкой области, который в настоящее время проживает в Запорожье.

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Пренебрегая правилами безопасности, он отправил знакомому из Киева незаконно приобретенные средства поражения.

Задержание и подозрение 

  • Оперативники СБУ совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали фигуранта по месту жительства в Запорожской области. Во время неотложных обысков правоохранители обнаружили в мобильном телефоне задержанного данные о содержимом посылки и ее отправке.
  • Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
  • Соломенский районный суд г. Киева избрал фигуранту безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.
  • Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на почтовом терминале в Оболонском районе Киева: погиб человек, есть раненые.

Автор: 

взрыв (6921) Киев (26431) СБУ (20746) Новая почта (75)
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Недоумок...потвора. Таких треба стеріалізувати
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08.06.2026 11:20 Ответить
Шось з головою
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08.06.2026 11:23 Ответить
Так. Вона ще на місцв, а її там вже мало не бути.
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08.06.2026 11:27 Ответить
Мабуть десь раніше загубив
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08.06.2026 11:28 Ответить
Дякую, звісно , але по "гарячих слідах" , це коли до вибуху, а після це просто заарештували. Ще треба перевірити психлікарні, може ще хтось збіг
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08.06.2026 11:27 Ответить
До виьцху - то коли слідів ще нема, є превентивні дії. "По гарячих слідах" - це коли щойно пройшов і сліди ще не встигли охолонути.
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08.06.2026 11:30 Ответить
Потрібно було з самого початку великої війни з рашистською пітьмою на весь період дії режиму воєнного стану запровадити виключну міру покарання - смертну кару за загибель хоча б однієї людини внаслідок диверсії (стаття 113 ККУ) чи теракту (стаття 258 ККУ).
Така норма відповідає статті 2 протоколу #6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари.
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08.06.2026 11:30 Ответить
 
 