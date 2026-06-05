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Новости Взрыв в Киеве
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Взрыв прогремел на почтовом терминале в Оболонском районе Киева: погиб человек, есть пострадавшие. ФОТО

В Оболонском районе столицы прогремел взрыв на почтовом терминале, в результате чего погиб один человек, двое получили травмы.

Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Инцидент произошел утром на территории сортировочного центра почтового оператора.

"По предварительной информации, взрыв произошел во время досмотра одной из посылок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 и 41 года получили ранения.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что взрыв квалифицирован как теракт.

Читайте: В результате взрыва в Днепропетровской области погиб полицейский, еще один правоохранитель и двое гражданских получили ранения. ФОТО

Взрыв на почтовом терминале в Оболонском районе Киева: что известно?
Взрыв на почтовом терминале в Оболонском районе Киева: что известно?

Автор: 

взрыв (6913) Киев (26418) Нацполиция (16962)
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Топ комментарии
+10
Без кацапської мерзоти не обійшлось.
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05.06.2026 08:32 Ответить
+5
Не факт.С фронта бывает тоже посылкм аыбухонебезпечни домой шлют
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05.06.2026 08:41 Ответить
+4
Мільйони посилок - в кожну не залізеш - підкладають
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05.06.2026 08:30 Ответить
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вибух стався під час огляду однієї з посилок.

на фото термінал розподілу!
там оглядають посилки?
це, оте, що вимагає мвф та пєдоєврокуколди?
залізти кожному в труси? ззаду?
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05.06.2026 08:26 Ответить
подібне до метро Лісової.
Там видають великогабаритні посилки. Я сам отримував рулон пластику для навісу, розпаковував, перевіряв.
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05.06.2026 08:54 Ответить
не *****!
посилки видають на пунктах видачі!!!!!
яка б вона не була!!!!
на пунктах розподілу (фасування) тільки розподіляють по адресах!!!!!!
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05.06.2026 09:01 Ответить
ты дурак? Ты хоть раз получал крупногабарит?
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05.06.2026 09:27 Ответить
в дитинстві я ріс на борщаге, в юності на оболоні!
по різному було!
маю зламану щелепу і все таке.
то ж, звісно получал по крупному......
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05.06.2026 10:27 Ответить
Мільйони посилок - в кожну не залізеш - підкладають
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05.06.2026 08:30 Ответить
Без кацапської мерзоти не обійшлось.
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05.06.2026 08:32 Ответить
Не факт.С фронта бывает тоже посылкм аыбухонебезпечни домой шлют
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05.06.2026 08:41 Ответить
Згоден.Але хто почав війну?Кацапи.От вони і винні
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05.06.2026 09:19 Ответить
Колись роками зі зброєю і вона мені індиферентна а деяким хочеться погратися, прикладів багато.
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05.06.2026 09:47 Ответить
Ще один «бідний шукач заробити дєньог», на дозу ширки?!?!.
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05.06.2026 09:39 Ответить
Я сам з Сирця, але жив на Оболоні, тому скажу. Вам з з фатерлянду відніше, але наші ЗСУ бусіфікавана пехота, то яке там ваффен СС, то вікінґі ґерої. А наші оті шо дрони запускають по кацапам, КТРЕ кєруе, ну ті вжевля вопще термінатори.Зершмаркля закинув кацапне, шо тіпо перемовини, аби трампо дав ракети. Ото лук'янівку кацапи розбомбили, а туди моя бабуня ще на закупи ходила.Тримайтеся усі, ОК.
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05.06.2026 08:54 Ответить
О, у завсігдая форума: дементного діда-шиза з австрійським прапорцем, схоже, з'явився послідовник, а може вони з сусідніх палат хоспіса, цікаво
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05.06.2026 09:34 Ответить
Не треба в чужих речах копирсатись.
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05.06.2026 09:05 Ответить
Колись в Франції один пекар в якомусь селі випікав хліб і продавав, з цього й жив. Пічка в нього була на дрова і в нього завжди була купа дров. Ну і здалось йому що в нього пропадають дрова. Він зробив дирку в одному поліні, засипав туди порох для рушниці, забив дерев'яний корок і поклав поліно з іншими дровами. Через деякий час забув про то, взяв начинене порохом поліно і всунув в свою пічку. Бахнуло так що пічка розвалилась повністю. Він зостався без пічки і село без хліба.
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05.06.2026 09:33 Ответить
Тепер гранати пересилаються поштою частіше ніж снікерси. Жах!
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05.06.2026 10:10 Ответить
 
 