Вибух пролунав на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва: загинула людина, є травмовані. ФОТО

В Оболонському районі столиці пролунав вибух на поштовому терміналі, внаслідок чого загинула людина, дві особи травмовано.

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Подія сталася вранці на території сортувального центру поштового оператора.

"За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік - отримали поранення.



На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що вибух кваліфіковано як теракт.

У коментарі Суспільному один із працівників розповів, що вибух стався, коли вивантажували посилки.

Посилки їхали по стрічці і колега знімав, і в цей момент відбувся вибух. Я був десь в 30 метрах. Сильний вибух був. Мені здається, він був схожий на приліт "шахеда", такі були іскри зверху. Пожежа від вибуху була.

Працівники спочатку ще намагалися пересунути решту посилок, але через сильне задимлення змушені були вийти, додав чоловік.

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