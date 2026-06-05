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Новини Вибух у Києві
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Вибух пролунав на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва: загинула людина, є травмовані. ФОТО

В Оболонському районі столиці пролунав вибух на поштовому терміналі, внаслідок чого загинула людина, дві особи травмовано.

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Подія сталася вранці на території сортувального центру поштового оператора.

"За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік - отримали поранення.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що вибух кваліфіковано як теракт.

У коментарі Суспільному один із працівників розповів, що вибух стався, коли вивантажували посилки.

Посилки їхали по стрічці і колега знімав, і в цей момент відбувся вибух. Я був десь в 30 метрах. Сильний вибух був. Мені здається, він був схожий на приліт "шахеда", такі були іскри зверху. Пожежа від вибуху була.

Працівники спочатку ще намагалися пересунути решту посилок, але через сильне задимлення змушені були вийти, додав чоловік.

Читайте: Внаслідок вибуху на Дніпропетровщині загинув поліцейський, ще один правоохоронець та двоє цивільних зазнали поранень. ФОТО

Вибух на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва: що відомо?
Вибух на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва: що відомо?

Автор: 

вибух (4725) Київ (20831) Нацполіція (15740) теракт (1167)
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Топ коментарі
+9
Без кацапської мерзоти не обійшлось.
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05.06.2026 08:32 Відповісти
+5
Не факт.С фронта бывает тоже посылкм аыбухонебезпечни домой шлют
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05.06.2026 08:41 Відповісти
+4
Мільйони посилок - в кожну не залізеш - підкладають
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05.06.2026 08:30 Відповісти
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вибух стався під час огляду однієї з посилок.

на фото термінал розподілу!
там оглядають посилки?
це, оте, що вимагає мвф та пєдоєврокуколди?
залізти кожному в труси? ззаду?
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05.06.2026 08:26 Відповісти
подібне до метро Лісової.
Там видають великогабаритні посилки. Я сам отримував рулон пластику для навісу, розпаковував, перевіряв.
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05.06.2026 08:54 Відповісти
не *****!
посилки видають на пунктах видачі!!!!!
яка б вона не була!!!!
на пунктах розподілу (фасування) тільки розподіляють по адресах!!!!!!
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05.06.2026 09:01 Відповісти
ты дурак? Ты хоть раз получал крупногабарит?
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05.06.2026 09:27 Відповісти
Мільйони посилок - в кожну не залізеш - підкладають
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05.06.2026 08:30 Відповісти
Без кацапської мерзоти не обійшлось.
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05.06.2026 08:32 Відповісти
Не факт.С фронта бывает тоже посылкм аыбухонебезпечни домой шлют
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05.06.2026 08:41 Відповісти
Згоден.Але хто почав війну?Кацапи.От вони і винні
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05.06.2026 09:19 Відповісти
Колись роками зі зброєю і вона мені індиферентна а деяким хочеться погратися, прикладів багато.
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05.06.2026 09:47 Відповісти
Ще один «бідний шукач заробити дєньог», на дозу ширки?!?!.
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05.06.2026 09:39 Відповісти
Я сам з Сирця, але жив на Оболоні, тому скажу. Вам з з фатерлянду відніше, але наші ЗСУ бусіфікавана пехота, то яке там ваффен СС, то вікінґі ґерої. А наші оті шо дрони запускають по кацапам, КТРЕ кєруе, ну ті вжевля вопще термінатори.Зершмаркля закинув кацапне, шо тіпо перемовини, аби трампо дав ракети. Ото лук'янівку кацапи розбомбили, а туди моя бабуня ще на закупи ходила.Тримайтеся усі, ОК.
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05.06.2026 08:54 Відповісти
О, у завсігдая форума: дементного діда-шиза з австрійським прапорцем, схоже, з'явився послідовник, а може вони з сусідніх палат хоспіса, цікаво
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05.06.2026 09:34 Відповісти
Не треба в чужих речах копирсатись.
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05.06.2026 09:05 Відповісти
Колись в Франції один пекар в якомусь селі випікав хліб і продавав, з цього й жив. Пічка в нього була на дрова і в нього завжди була купа дров. Ну і здалось йому що в нього пропадають дрова. Він зробив дирку в одному поліні, засипав туди порох для рушниці, забив дерев'яний корок і поклав поліно з іншими дровами. Через деякий час забув про то, взяв начинене порохом поліно і всунув в свою пічку. Бахнуло так що пічка розвалилась повністю. Він зостався без пічки і село без хліба.
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05.06.2026 09:33 Відповісти
Тепер гранати пересилаються поштою частіше ніж снікерси. Жах!
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05.06.2026 10:10 Відповісти
 
 