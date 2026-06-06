В Днепре мужчина бросил гранату в полицейских во время задержания: нападавший погиб, пострадали полицейские. ФОТО
Правоохранители Днепра возбудили уголовное дело по факту взрыва гранаты, в результате которого пострадали полицейские.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Инцидент произошел 5 июня около 22:55 на улице Луговской в Амур-Нижнеднепровском районе города.
По предварительным данным, в полицию поступило сообщение о драке возле одного из жилых домов. На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции.
Во время попытки задержания один из участников конфликта бросил гранату в сторону правоохранителей.
В результате взрыва нападавший погиб на месте. Четверо полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Состояние пострадавших и расследование
Раненые правоохранители госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и собирают доказательную базу.
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Це не виправдовує його злочину, бо носити з собою таку зброю вже злочин.
Але писати очевидну брехню не варто, бо все це вже остаточно набридло до блювоти остаточної недовіри до журналістів.
є відео, де вони на нього напали,
а якась жінка в нічній сорочці за ними біжить
Питання в тому, чому це відбувається і як це подолати? Але з цим суцільна проблема. Нема кому ретельно підійти до висновків і плану безпеки на вулицях наших міст, бо на цьому не навариш.