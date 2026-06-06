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Новости Фото Взрывы в Днепропетровске
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В Днепре мужчина бросил гранату в полицейских во время задержания: нападавший погиб, пострадали полицейские. ФОТО

Правоохранители Днепра возбудили уголовное дело по факту взрыва гранаты, в результате которого пострадали полицейские.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Инцидент произошел 5 июня около 22:55 на улице Луговской в Амур-Нижнеднепровском районе города. 

По предварительным данным, в полицию поступило сообщение о драке возле одного из жилых домов. На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции.

Во время попытки задержания один из участников конфликта бросил гранату в сторону правоохранителей.

В результате взрыва нападавший погиб на месте. Четверо полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Состояние пострадавших и расследование

Раненые правоохранители госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и собирают доказательную базу.

В Днепре мужчина бросил гранату в полицейских
В Днепре мужчина бросил гранату в полицейских

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взрыв (6918) граната (1051) Днепр (4636) Днепропетровская область (5289) Днепровский район (405)
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Топ комментарии
+19
Повний ідіот! Замість захисту Батьківщини загинув як обіссяний кнур!
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06.06.2026 08:53 Ответить
+14
Это как,кинул в кого то гранату,погибнул сам,в кого кинул незначительно пострадали? Явно брешут о происшествии.
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06.06.2026 08:57 Ответить
+11
hічого не зрозуміло. цілком може бути спроба бусифікації, креатівнєнько описана "по новому".
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06.06.2026 09:14 Ответить
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Диверсант.Навряд чи СЗЧешник чи звичайний ухилянт робив би таке
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06.06.2026 08:51 Ответить
Чого? Звичайна "п'яна мавпа з гранатою"... Якби був "диверсант" - то кидав-би гранату так, щоб забезпечить власну безпеку. Знайшов-би укриття, дотримувався відповідної відстані, для гранатометання, кидав-би, гранату, точніше...
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06.06.2026 09:23 Ответить
Ну може не встиг підготуватись,зненацька патруль зупинив,і воно з переляку отак
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06.06.2026 10:07 Ответить
Ні-і... Якщо у людини відпрацьований алгоритм дій, вона діє "на автоматі"... А тут "автоматичні дії" , і "поряд не стояли...".
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06.06.2026 10:19 Ответить
Хтось писав, що він під час комендантської години ходив по вулицям й бикував. Люди викликали поліцію, під час спроби затримання, він витягнув гранату й увів її у дію. Як такого кидка там не було.
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06.06.2026 10:35 Ответить
Ну на злое тцк уже тогда точно не сьедешь , а менты герои получается и начинают отбеливать свою репутацию после Киева😁
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06.06.2026 11:04 Ответить
Менти, можливо, не знали, що у нього граната, й полізли по відпрацьованому алгоритму крутити й пакувати з подальшою доставкою його до відділку, а згодом до всп тцк. Но штото пошло нє так ...
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06.06.2026 11:13 Ответить
В телеграмі відео є
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06.06.2026 10:36 Ответить
Не кинув, а підірвався.
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06.06.2026 08:51 Ответить
https://x.com/breakingUAnews/status/2063134004685967651/video/1
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06.06.2026 08:56 Ответить
Так, він ні в кого нічого не кидав. Підірвав себе підклавши гранату під себе.
Це не виправдовує його злочину, бо носити з собою таку зброю вже злочин.
Але писати очевидну брехню не варто, бо все це вже остаточно набридло до блювоти остаточної недовіри до журналістів.
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06.06.2026 09:17 Ответить
То напиши кого дивишся,читаєш,кому довіряєш на інформаційному полі...Подивимось і ми..які там "правдоруби"..
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06.06.2026 09:28 Ответить
Це просто зробити. Не довіряю нікому крім власних очей, Армії і тим хто вирощує хліб власними руками.
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06.06.2026 09:32 Ответить
То ви всю інфу очима отримуєте? А з яких видань?
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06.06.2026 12:09 Ответить
Повний ідіот! Замість захисту Батьківщини загинув як обіссяний кнур!
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06.06.2026 08:53 Ответить
а вчорашні 2а мусора в переході і мазаний баптист?
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06.06.2026 09:25 Ответить
Просто якесь божественне втручання.
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06.06.2026 08:53 Ответить
Кинув? - з останіх сил - чи шо?
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06.06.2026 08:54 Ответить
Это как,кинул в кого то гранату,погибнул сам,в кого кинул незначительно пострадали? Явно брешут о происшествии.
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06.06.2026 08:57 Ответить
Но драка же была и ментов ночью кто то же вызвал Держу пари это сделала та жиночка в ночнушке или скажешь что и здесь тцк постарались и довели бедного сзчшника до самогубства.Скорее всего алкаш какой нибудь ночью буянил возможно даже и военный раз граната с собой была ,а соседи ментов вызвали
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06.06.2026 09:26 Ответить
Информацию должны подавать журналисты ЦН,они этого не сделали,все выглядит так,как будто они пытаются что то скрыть.
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06.06.2026 09:53 Ответить
Німб на своїй голівці перевірь,праведник ти ж наш...кацапощелепний..
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06.06.2026 09:29 Ответить
Квартальный клоун,иди к миндичу
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06.06.2026 09:51 Ответить
Там вже всі місця зайняті- твоєю сімейкою..Ось ти ще забарився..
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06.06.2026 12:11 Ответить
Ты не огрызайся квартальный шнырь,а иди себе туда мелким шагами.
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06.06.2026 12:27 Ответить
То ти з гемороєм звик так ходити-а я бігаю (бо під дронами по-іншому і обстрілами знаходжусь)..Так що задовольняйте там себе власноруч,кацапняві песиголовці..
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06.06.2026 12:35 Ответить
чому нападник?
є відео, де вони на нього напали,
а якась жінка в нічній сорочці за ними біжить
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06.06.2026 09:07 Ответить
Дарвін уже пішов по премію...
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06.06.2026 09:13 Ответить
hічого не зрозуміло. цілком може бути спроба бусифікації, креатівнєнько описана "по новому".
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06.06.2026 09:14 Ответить
Судячи з відео, щось подібне і мало місце...
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06.06.2026 09:31 Ответить
Якось називати поліцаїв правоохоронцями не личить, після того, що вони вори ****** з українцями.
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06.06.2026 09:14 Ответить
Нажаль. Аваков дуже постаравмя перетворити правоохоронний орган в кримінал в погонах, з тих хто вештавмя по вулицям міст і мріяв про зброю і погони, аби знущатись з людей.
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06.06.2026 09:20 Ответить
міліцію переробили на поліцію, але лайно так лайном і лишилось... рівнозначно на підараса повісить табличку "не підарас", щось змінеться?
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06.06.2026 10:57 Ответить
аваком аваковим, це щось з розряду винні попередники, а ЗЕлене уйбще 8 рік при владі навів лад?
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06.06.2026 11:01 Ответить
Ні, не навели. Нахріна воно їм треба. Ви ьачите яки там «рибалки» і всі любителі ловити рибу в мутній воді. Все набагато гірше, але старт цій ***** дав аваков і різного роду шарлатани-реформатори.
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06.06.2026 11:29 Ответить
Самі розумієте : для ближнього бою ніж краща зброя..
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06.06.2026 09:17 Ответить
Злочин і покарання!!
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06.06.2026 09:20 Ответить
Ходити з гранатою погана ідея для всіх, і тих хто навколо і тих хто їх носить.
Питання в тому, чому це відбувається і як це подолати? Але з цим суцільна проблема. Нема кому ретельно підійти до висновків і плану безпеки на вулицях наших міст, бо на цьому не навариш.
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06.06.2026 09:23 Ответить
Та звичайно,граната для самооборони не підходить
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06.06.2026 10:09 Ответить
А з пістолетом (як тут багато прагнуть "захищатися" від когось) бродити по вулицям - то яка ідея? А результати будуть ще вагоміші чим це.
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06.06.2026 11:34 Ответить
Така собі ху...ва ідея де за гроші можна купити все абсолютно, де корупція і її всепроникнення стала мрією мрій країни зелених феодалів.
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06.06.2026 12:11 Ответить
Податки потрібно підвищувати не на посилки, а на ритуальні послуги. Ось де надприбутки
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06.06.2026 09:24 Ответить
думаю,він вербонутий кацапами. звичайний ухилянт або СЗЧ не зробив би такого...
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06.06.2026 09:39 Ответить
П'яне бидло ходить з гранатами у кишенях. Просто жах. А поліції треба Вже бути готовими,що на руках багато зброї...Стрільба на ураження при загрозі життю громадян чи правоохоронців повинна стати головною темою у тренуваннях та інструктажах....Що сам себе підірвав - туди і дорога! У пекло!
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06.06.2026 10:49 Ответить
Уверен, что чувака бусярили. Эта полиция ничего больше не умеет.
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06.06.2026 12:30 Ответить
 
 