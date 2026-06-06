В Днепре мужчина бросил гранату в полицейских во время задержания: нападавший погиб, пострадали полицейские. ФОТО

Правоохранители Днепра возбудили уголовное дело по факту взрыва гранаты, в результате которого пострадали полицейские.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Инцидент произошел 5 июня около 22:55 на улице Луговской в Амур-Нижнеднепровском районе города.

По предварительным данным, в полицию поступило сообщение о драке возле одного из жилых домов. На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции.

Во время попытки задержания один из участников конфликта бросил гранату в сторону правоохранителей.

В результате взрыва нападавший погиб на месте. Четверо полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Состояние пострадавших и расследование

Раненые правоохранители госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и собирают доказательную базу.





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