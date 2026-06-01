Угрожал полицейским гранатой во время обыска нарколаборатории: в Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который во время проведения санкционированного обыска в гаражном кооперативе угрожал взорвать сотрудников спецподразделения полиции боевой гранатой.

Что известно?

Отмечается, что следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по ликвидации сети подпольных нарколабораторий.

Увидев бойцов спецподразделения, злоумышленник достал боевую гранату Ф-1 и угрожал взорвать ее вместе с полицейскими. В результате напряженных переговоров спецназовцам КОРД удалось убедить фигуранта сложить оружие, после чего его задержали.

Во время обыска в гаражном боксе был обнаружен целый склад нелегального оружия и наркотических веществ.

У задержанного изъяли:

  • 2 корпуса ручных осколочных гранат Ф-1 и два запала к ним;

  • автомат АКС-74 и штык-нож;

  • пистолет "Форт-19";

  • большое количество патронов различного калибра;

  • 12 граммов вещества, похожего на амфетамин, зип-пакет с каннабисом, электронные весы и емкости с остатками наркотиков.

Весь изъятый арсенал и психотропные вещества отправлены на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 345 (Угроза насилием в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины.

Суд уже избрал киевлянину меру пресечения — ближайшие 60 суток он проведет под стражей в следственном изоляторе без права внесения залога. Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные участники наркобизнеса.

В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату
Той, хто погрожує - сам боїться... Якщо боїться - значить, хоче жить... Якщо хоче жить - значить, вмирать не збирається... Тоді питання: "Якщо ми тебе пристрелимо - ти жить будеш?" А якщо ні - тоді для чого погрози підривом?.. ЛОГІКА... .
01.06.2026 17:24 Ответить
варто би було його пристрелити при затриманні. щось дуже запакований (зброєю) є-блан. нормальним людям стільки не треба, а на колекціонера цей бидлан якось не тяне
01.06.2026 17:39 Ответить
Наркота, це людське горе в Сім'ї і злочин в Суспільстві!!
За таке зло, вішати треба, гірше уже не буде!!!
01.06.2026 17:28 Ответить
на дачах більш безпечніше ніж в гаражних кооперативах.
01.06.2026 17:23 Ответить
Найкращий метод захисту, це напад і погрози. Класичний прийом.
01.06.2026 17:40 Ответить
"Сміяться при слові "лопата"..." Моя дружина підтримує клумбу,під пі'їздом. Сусідка, на днях, повідомила про "закладки", під кущами півонії, на клумбі... Бачила, як "наріки" там "шукали", а потім швидко тікали ...
01.06.2026 18:42 Ответить
варто би було його пристрелити при затриманні. щось дуже запакований (зброєю) є-блан. нормальним людям стільки не треба, а на колекціонера цей бидлан якось не тяне
01.06.2026 17:39 Ответить
Бл, забрав би з собою 3-4 дегенератів, і всі були б задоволені.
01.06.2026 17:40 Ответить
Шкода що тебе не забрав.На одного б дегенерата було менше.
01.06.2026 17:49 Ответить
Схоже ти також дірява курка
01.06.2026 18:13 Ответить
Казав один чоловік шариків саджати не треба. Обгородити територію високим парканом зовні автоматики а в середині наркомани ліжка дряні 10 шприців і 100ножів і тільки винось те біосміття
01.06.2026 17:42 Ответить
Нет сочувствия долбодятлам. Спасибо за внимание.
01.06.2026 17:47 Ответить
Нема ТЦК на нього
01.06.2026 17:49 Ответить
Ну я ще розумію стрілкотня(гранати вже перебор).Навіщо бандюку снаряди 30/23мм.?З чого він збирався їх відстрілювать?
01.06.2026 17:52 Ответить
 
 