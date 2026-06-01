Угрожал полицейским гранатой во время обыска нарколаборатории: в Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия. ФОТО
В Киеве правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который во время проведения санкционированного обыска в гаражном кооперативе угрожал взорвать сотрудников спецподразделения полиции боевой гранатой.
Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Киева, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по ликвидации сети подпольных нарколабораторий.
Увидев бойцов спецподразделения, злоумышленник достал боевую гранату Ф-1 и угрожал взорвать ее вместе с полицейскими. В результате напряженных переговоров спецназовцам КОРД удалось убедить фигуранта сложить оружие, после чего его задержали.
Во время обыска в гаражном боксе был обнаружен целый склад нелегального оружия и наркотических веществ.
У задержанного изъяли:
-
2 корпуса ручных осколочных гранат Ф-1 и два запала к ним;
-
автомат АКС-74 и штык-нож;
-
пистолет "Форт-19";
-
большое количество патронов различного калибра;
-
12 граммов вещества, похожего на амфетамин, зип-пакет с каннабисом, электронные весы и емкости с остатками наркотиков.
Весь изъятый арсенал и психотропные вещества отправлены на проведение соответствующих экспертиз.
В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 345 (Угроза насилием в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины.
Суд уже избрал киевлянину меру пресечения — ближайшие 60 суток он проведет под стражей в следственном изоляторе без права внесения залога. Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные участники наркобизнеса.
За таке зло, вішати треба, гірше уже не буде!!!