Участников наркогруппировки, задержанных в ходе всеукраинской спецоперации "Реквием", приговорили к 8 годам тюрьмы, – Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Двоих уроженцев Черкасской области в возрасте 31 и 32 лет, организовавших изготовление и сбыт психотропных веществ по всей Украине, приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.
В прошлом году полицейские задержали двух участников преступной группировки, которые изготавливали психотропные вещества и снабжали ими все регионы страны. Ими оказались уроженцы Черкасской области в возрасте 31 и 32 лет.
Наркопродукцию дельцы производили в специально оборудованной лаборатории, а необходимые прекурсоры и химические вещества заказывали через интернет.
Готовый "товар" сбывали в больших объемах через так называемые мастер-классы, а также отправляли "клиентам" в почтовых отправлениях.
В настоящее время наркоторговцы приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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