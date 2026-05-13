Участников наркогруппировки, задержанных в ходе всеукраинской спецоперации "Реквием", приговорили к 8 годам тюрьмы, – Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двоих уроженцев Черкасской области в возрасте 31 и 32 лет, организовавших изготовление и сбыт психотропных веществ по всей Украине, приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.

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В прошлом году полицейские задержали двух участников преступной группировки, которые изготавливали психотропные вещества и снабжали ими все регионы страны. Ими оказались уроженцы Черкасской области в возрасте 31 и 32 лет.



Наркопродукцию дельцы производили в специально оборудованной лаборатории, а необходимые прекурсоры и химические вещества заказывали через интернет.

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Готовый "товар" сбывали в больших объемах через так называемые мастер-классы, а также отправляли "клиентам" в почтовых отправлениях.



В настоящее время наркоторговцы приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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