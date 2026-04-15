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В Харькове ГБР разоблачило группировку, которую "крышевал" правоохранитель. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР при содействии руководства Нацполиции раскрыли в Харькове преступную группировку, которая наладила масштабную торговлю наркотиками и психотропными веществами.

В ее состав входил местный правоохранитель, который прикрывал деятельность группировки, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным следствия, организатором был криминальный авторитет, который "назначил себя смотрящим" за одним из районов города. К делу он привлек как минимум девять сообщников.

Основным "товаром" было опасное психотропное вещество PVP. Его продавали гражданским лицам, но пытались распространить бизнес на представителей Сил обороны Украины.

В ходе многоэтапной спецоперации следователи установили один из каналов поставки — наркотики поступали в Харьков из Киева.

Торговлю дельцы организовали круглосуточно в одном из общежитий города. Для конспирации участники постоянно меняли комнаты, а передачу осуществляли "из рук в руки". Местные жители неоднократно жаловались на этот наркопритон, однако правоохранитель игнорировал заявления и списывал их как неактуальные.

Что известно?

В целом следователи Бюро зафиксировали сбыт около 9 килограммов наркотиков и психотропных веществ на сумму более 3 миллионов гривен. По оперативной информации, ежемесячно дельцы продавали более 6 тысяч доз.

Часть средств организатор направлял на поддержку криминальной среды, в частности отправлял передачи в места лишения свободы.

Во время спецоперации сотрудники ГБР провели 25 обысков. Изъяли наркотики, весы, мобильные телефоны, компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности, оружие, а также почти полмиллиона гривен наличными и золотые украшения весом около 100 граммов.

Задержаны 10 участников группировки, среди них — организатор и сотрудник правоохранительных органов.

Фигурантам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в приобретении, хранении и сбыте психотропных веществ.

Решается вопрос об избрании мер пресечения.

По этим статьям подозреваемым грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают всех причастных, а также проверяют возможное участие других правоохранителей в прикрытии наркоторговли.

наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики

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Автор: 

наркотики (2177) правоохранительные органы (2912) Харьков (7977) ГБР (3512) Харьковская область (2963) Харьковский район (1015)
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Топ комментарии
+9
Стісняюсь спитать: а у навчальних закладах МВС можна отримати спеціальність "організатор організованої злочинності"?
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15.04.2026 15:47 Ответить
+8
Навіщо мусорні воювати? Вони теж не лохи.
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15.04.2026 16:05 Ответить
+1
Невже це тільки у Харкові ?
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15.04.2026 16:07 Ответить

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