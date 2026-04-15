У Харкові ДБР викрило угруповання, яке "кришував" правоохоронець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння керівництва Нацполіції викрили у Харкові злочинну організацію, яка налагодила масштабний збут наркотиків і психотропних речовин.

До її складу входив місцевий правоохоронець, який прикривав діяльність угруповання, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, організатором був кримінальний авторитет, який "призначив себе смотрящим" за одним із районів міста. До справи він залучив щонайменше дев’ятьох спільників.

Основним "товаром" була небезпечна психотропна речовина PVP. Її продавали цивільним, але намагались поширити бізнес на представників Сил оборони України.

У ході багатоетапної спецоперації слідчі встановили один із каналів постачання — наркотики надходили до Харкова з Києва.

Торгівлю ділки організували цілодобово в одному з гуртожитків міста. Для конспірації учасники постійно змінювали кімнати, а передачу здійснювали "з рук у руки". Місцеві жителі неодноразово скаржилися на цей наркопритон, однак правоохоронець ігнорував заяви та списував їх як неактуальні.

Що відомо?

Загалом слідчі Бюро зафіксували збут близько 9 кілограмів наркотиків і психотропів на суму понад 3 мільйонів гривень. За оперативною інформацією, щомісяця ділки продавали понад 6 тисяч доз.

Частину коштів організатор спрямовував на підтримку кримінального середовища, зокрема надсилав передачі до місць позбавлення волі.

Під час спецоперації працівники ДБР провели 25 обшуків. Вилучили наркотики, ваги, мобільні телефони, комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності, зброю, а також майже пів мільйона гривень готівки та золоті прикраси вагою близько 100 грамів.

Затримано 10 учасників угруповання, серед них — організатор та правоохоронець.

Фігурантам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також у придбанні, зберіганні та збуті психотропних речовин.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

За цими статтями підозрюваним загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усіх причетних, а також перевіряють можливу участь інших правоохоронців у прикритті наркоторгівлі.

























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