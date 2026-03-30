Более 165 кг психотропных веществ и оружие: на Ивано-Франковщине раскрыта масштабная схема наркобизнеса. ФОТОрепортаж
В Ивано-Франковской области раскрыта и пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на крупномасштабном производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Масштабы - рекордные для региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале генпрокурор Руслан Кравченко.
Состав преступной группы
Как отмечается, участниками группы оказались четверо местных жителей: двое 18-летних парней, один несовершеннолетний и их 37-летний сообщник.
Они наладили полный цикл наркобизнеса: изготовление, фасовку и сбыт "продукции" через почтовые сервисы.
Обыски
В ходе 24 обысков изъято более 165 кг амфетамина, каннабис, 99 таблеток "экстази", а также оборудование, "черная бухгалтерия", банковские карты, телефоны и наличные деньги в различных валютах на общую сумму около 1,5 млн грн.
"Кроме того, в гараже 37-летнего участника схемы обнаружены психотропные вещества и оружие (две единицы автоматического оружия, три пистолета, помповое ружье, гранаты с взрывателем и большое количество патронов)", - говорится в сообщении.
Задержание и подозрения
- Трое участников группы задержаны непосредственно на месте изготовления наркотиков в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по факту незаконного производства и сбыта психотропных веществ, а также использования оборудования для их изготовления (ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 УК Украины).
- Самого старшего сообщника задержали в порядке ст. 615 УПК Украины. Ему инкриминируют незаконный оборот психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
- Прокуратура направила ходатайство о содержании под стражей без права залога для совершеннолетних участников и круглосуточном домашнем аресте для несовершеннолетнего.
- Расследование продолжается.
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