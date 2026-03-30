Более 165 кг психотропных веществ и оружие: на Ивано-Франковщине раскрыта масштабная схема наркобизнеса. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области раскрыта и пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на крупномасштабном производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Масштабы - рекордные для региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале генпрокурор Руслан Кравченко.

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Состав преступной группы

Как отмечается, участниками группы оказались четверо местных жителей: двое 18-летних парней, один несовершеннолетний и их 37-летний сообщник.

Они наладили полный цикл наркобизнеса: изготовление, фасовку и сбыт "продукции" через почтовые сервисы.

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Обыски

В ходе 24 обысков изъято более 165 кг амфетамина, каннабис, 99 таблеток "экстази", а также оборудование, "черная бухгалтерия", банковские карты, телефоны и наличные деньги в различных валютах на общую сумму около 1,5 млн грн.

"Кроме того, в гараже 37-летнего участника схемы обнаружены психотропные вещества и оружие (две единицы автоматического оружия, три пистолета, помповое ружье, гранаты с взрывателем и большое количество патронов)", - говорится в сообщении.

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Задержание и подозрения