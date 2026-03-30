РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8784 посетителя онлайн
Новости Фото Изготовление и сбыт наркотиков Ликвидация наркобизнеса Распространение наркотиков
1 754 2

Более 165 кг психотропных веществ и оружие: на Ивано-Франковщине раскрыта масштабная схема наркобизнеса. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области раскрыта и пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на крупномасштабном производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Масштабы - рекордные для региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале генпрокурор Руслан Кравченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Состав преступной группы

Как отмечается, участниками группы оказались четверо местных жителей: двое 18-летних парней, один несовершеннолетний и их 37-летний сообщник.

Они наладили полный цикл наркобизнеса: изготовление, фасовку и сбыт "продукции" через почтовые сервисы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сеть магазинов, которую рекламировали украинские блогеры, продает наркотики под видом "сувениров", - Bihus.Info

Обыски

В ходе 24 обысков изъято более 165 кг амфетамина, каннабис, 99 таблеток "экстази", а также оборудование, "черная бухгалтерия", банковские карты, телефоны и наличные деньги в различных валютах на общую сумму около 1,5 млн грн.

"Кроме того, в гараже 37-летнего участника схемы обнаружены психотропные вещества и оружие (две единицы автоматического оружия, три пистолета, помповое ружье, гранаты с взрывателем и большое количество патронов)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наркотики прятали в посылках и вазонах: изъято психотропных веществ на 20 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

обыски у наркоторговцев
обыски у наркоторговцев
обыски у наркоторговцев
обыски у наркоторговцев
обыски у наркоторговцев
обыски у наркоторговцев
обыски у наркоторговцев
обыски у наркоторговцев
обыски у наркоторговцев

Задержание и подозрения

  • Трое участников группы задержаны непосредственно на месте изготовления наркотиков в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по факту незаконного производства и сбыта психотропных веществ, а также использования оборудования для их изготовления (ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 УК Украины).
  • Самого старшего сообщника задержали в порядке ст. 615 УПК Украины. Ему инкриминируют незаконный оборот психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
  • Прокуратура направила ходатайство о содержании под стражей без права залога для совершеннолетних участников и круглосуточном домашнем аресте для несовершеннолетнего.
  • Расследование продолжается.

Автор: 

наркотики (2174) оружие (10484) Ивано-Франковская область (1010) Офис Генпрокурора (3197)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 