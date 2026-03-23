Сеть магазинов, которую рекламировали украинские блогеры, продает наркотики под видом "сувениров", — Bihus.Info

Сеть магазинов U420, заведения которой массово открываются по всей Украине с весны 2025 года, продает особо опасное психотропное вещество под видом "сувениров".

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Первые физические магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года. Сейчас сеть разрослась до трех десятков заведений в столице и готовится к открытию в других крупных городах: Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

Отмечается, что U420 позиционирует себя как кафе-шопы для "ценителей качественных продуктов на основе легализованного каннабиса", предлагая соответствующий ассортимент — "гашиш и джоинты" — в качестве "сувенирной продукции".





Проверка "сувениров"

Журналисты Bihus.Info приобрели "сувениры" в трех разных магазинах этой сети в Киеве и отправили купленное на экспертизу в две лаборатории: частную и государственную — Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Результаты лабораторного анализа выявили в составе "сувениров", купленных в сети U420, психотропное вещество, оборот которого запрещен –– синтетический каннабиноид, классифицируемый как разновидность "спайса".

Хотя это вещество попало в список запрещенных лишь 5 февраля, журналисты покупали товар несколькими днями ранее, что может означать возможное регулярное изменение состава продукции, чтобы избежать актуальных запретов.

Кто рекламировал?

Сеть U420 приобрела популярность благодаря активной рекламе в соцсетях, в частности и благодаря сотрудничеству с известными блогерами с большой аудиторией, такими как актер Тарас Цимбалюк, Анна Алхим, Оля Рыбай, Юлия Шелудько, Дана Грин и другие.

