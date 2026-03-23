Сеть магазинов, которую рекламировали украинские блогеры, продает наркотики под видом "сувениров", — Bihus.Info
Сеть магазинов U420, заведения которой массово открываются по всей Украине с весны 2025 года, продает особо опасное психотропное вещество под видом "сувениров".
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Первые физические магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года. Сейчас сеть разрослась до трех десятков заведений в столице и готовится к открытию в других крупных городах: Харькове, Львове, Днепре и Одессе.
Отмечается, что U420 позиционирует себя как кафе-шопы для "ценителей качественных продуктов на основе легализованного каннабиса", предлагая соответствующий ассортимент — "гашиш и джоинты" — в качестве "сувенирной продукции".
Проверка "сувениров"
Журналисты Bihus.Info приобрели "сувениры" в трех разных магазинах этой сети в Киеве и отправили купленное на экспертизу в две лаборатории: частную и государственную — Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
- Результаты лабораторного анализа выявили в составе "сувениров", купленных в сети U420, психотропное вещество, оборот которого запрещен –– синтетический каннабиноид, классифицируемый как разновидность "спайса".
Хотя это вещество попало в список запрещенных лишь 5 февраля, журналисты покупали товар несколькими днями ранее, что может означать возможное регулярное изменение состава продукции, чтобы избежать актуальных запретов.
Кто рекламировал?
Сеть U420 приобрела популярность благодаря активной рекламе в соцсетях, в частности и благодаря сотрудничеству с известными блогерами с большой аудиторией, такими как актер Тарас Цимбалюк, Анна Алхим, Оля Рыбай, Юлия Шелудько, Дана Грин и другие.
- В январе 2026 года львовские правоохранители заявляли, что раскрыли сеть так называемых "кофишопов", которые в центре города продавали наркотики под видом желейных конфет и электронных сигарет.
- Правоохранители тогда не назвали название сети, но, по данным издания Zaxid.net, речь шла именно о U420. На их сайте размещены фото шоколадных конфет в обертках, на которых изображены зайчики, идентичные тем, что обнародовали правоохранители. Сайт до сих пор работает и рекламирует "доставку по всей Украине".
- Фигурантам сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК). Участнику схемы также инкриминируют незаконное приобретение психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Тогда суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
якби це не було сумно та гірко
Хоча, якщо вона має і монетизує купу підписоти, то мабуть її шанувальники мають ще більш скромні когнітивні здібності.
В Україні з 16 серпня 2024 року набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу (законопроєкт №7457), який врегульовує використання рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових, наукових та науково-технічних цілях. Закон передбачає жорсткий контроль за обігом, вирощування за ліцензіями та видачу ліків виключно за електронним рецептом для пацієнтів
" ... це заклади з унікальною концепцією, де поєднується атмосфера релаксу, ******** стиль та якісні продукти на основі канабіноїдів. Ми створили місце, де можна насолодитися улюбленими напоями, спробувати спеціальні CBD-продукти та відпочити в приємній компанії. "