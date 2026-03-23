РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5813 посетителей онлайн
Новости Изготовление и сбыт наркотиков Распространение наркотиков
2 387 15

Сеть магазинов, которую рекламировали украинские блогеры, продает наркотики под видом "сувениров", — Bihus.Info

Сеть магазинов U420, заведения которой массово открываются по всей Украине с весны 2025 года, продает особо опасное психотропное вещество под видом "сувениров".

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Первые физические магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года. Сейчас сеть разрослась до трех десятков заведений в столице и готовится к открытию в других крупных городах: Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

Отмечается, что U420 позиционирует себя как кафе-шопы для "ценителей качественных продуктов на основе легализованного каннабиса", предлагая соответствующий ассортимент — "гашиш и джоинты" — в качестве "сувенирной продукции".

Магазины U420 в Киеве продают наркотики
Проверка "сувениров"

Журналисты Bihus.Info приобрели "сувениры" в трех разных магазинах этой сети в Киеве и отправили купленное на экспертизу в две лаборатории: частную и государственную — Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

  • Результаты лабораторного анализа выявили в составе "сувениров", купленных в сети U420, психотропное вещество, оборот которого запрещен –– синтетический каннабиноид, классифицируемый как разновидность "спайса".

Хотя это вещество попало в список запрещенных лишь 5 февраля, журналисты покупали товар несколькими днями ранее, что может означать возможное регулярное изменение состава продукции, чтобы избежать актуальных запретов.

Кто рекламировал?

Сеть U420 приобрела популярность благодаря активной рекламе в соцсетях, в частности и благодаря сотрудничеству с известными блогерами с большой аудиторией, такими как актер Тарас Цимбалюк, Анна Алхим, Оля Рыбай, Юлия Шелудько, Дана Грин и другие.

  • В январе 2026 года львовские правоохранители заявляли, что раскрыли сеть так называемых "кофишопов", которые в центре города продавали наркотики под видом желейных конфет и электронных сигарет.
  • Правоохранители тогда не назвали название сети, но, по данным издания Zaxid.net, речь шла именно о U420. На их сайте размещены фото шоколадных конфет в обертках, на которых изображены зайчики, идентичные тем, что обнародовали правоохранители. Сайт до сих пор работает и рекламирует "доставку по всей Украине".
  • Фигурантам сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК). Участнику схемы также инкриминируют незаконное приобретение психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Тогда суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Автор: 

наркотики (2144) блогер (225) Бигус Денис (199)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Потужно. Потужно слідами нюханого Лідора
показать весь комментарий
23.03.2026 22:49 Ответить
+7
який преЗЄдент, такий і наріт-нарік

якби це не було сумно та гірко

.
показать весь комментарий
23.03.2026 23:01 Ответить
+7
З усього списку чув тільки про Алхім і те опосередковано, як про тупу барбі, яка постійно у якийсь треш встрягає.

Хоча, якщо вона має і монетизує купу підписоти, то мабуть її шанувальники мають ще більш скромні когнітивні здібності.
показать весь комментарий
23.03.2026 23:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ця та ТП, яка навела російську ракету на госпіталь у Дніпрі і яка послала на три літери тих, хто їй сказав про її пройоб. https://youtu.be/sm11g8oRTQo?t=100 Саме після цього вона стала відома.
показать весь комментарий
23.03.2026 23:29 Ответить
Ну так головний нюхач дав своїм шісткам блогерам рекламувати (Петров мабуть теж в справі, он війну ще одну хоче кров з носа)
показать весь комментарий
23.03.2026 23:18 Ответить
люблю сувеніри..
показать весь комментарий
23.03.2026 23:18 Ответить
І чому я не здивований? У нас же ж "медичний канабіс" в законі? То може U420 це мережа онлайн-аптек? Чи це все ж таки магазини сувенирів? Кому сувеніри з Афгану?!! Налітай!!!
показать весь комментарий
23.03.2026 23:19 Ответить
Легализуйте уже Мариванну и не будут люди травиться синтетикой.
показать весь комментарий
23.03.2026 23:19 Ответить
Це мафія !!
показать весь комментарий
23.03.2026 23:20 Ответить
цікаво, чому мій комент про легалізацію конопель видалили, наче немає заборон на це в правилах
показать весь комментарий
23.03.2026 23:25 Ответить
Так у новині мова йде не про натуральні коноплі, а про хімію...
показать весь комментарий
23.03.2026 23:34 Ответить
правильно, але якщо легалізувати коноплю, ніхто не буде купляти ту хімію
показать весь комментарий
23.03.2026 23:36 Ответить
Хто понесе покарання за цю хер.ню?
В Україні з 16 серпня 2024 року набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу (законопроєкт №7457), який врегульовує використання рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових, наукових та науково-технічних цілях. Закон передбачає жорсткий контроль за обігом, вирощування за ліцензіями та видачу ліків виключно за електронним рецептом для пацієнтів

" ... це заклади з унікальною концепцією, де поєднується атмосфера релаксу, ******** стиль та якісні продукти на основі канабіноїдів. Ми створили місце, де можна насолодитися улюбленими напоями, спробувати спеціальні CBD-продукти та відпочити в приємній компанії. "
показать весь комментарий
23.03.2026 23:41 Ответить
 
 