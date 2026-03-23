Мережа магазинів, яку рекламували українські блогери, продає наркотики під виглядом "сувенірів", - Bihus.Info
Мережа магазинів U420, заклади якої масово відкриваються по всій Україні з весни 2025 року, продає особливо небезпечну психотропну речовину під виглядом "сувенірів".
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Перші фізичні магазини U420 відкрилися в Києві навесні 2025 року. Нині вона розрослася до трьох десятків закладів в столиці й до відкриття в інших великих містах: Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.
Зазначається, що U420 позиціонує себе як кафешопи для "поціновувачів якісних продуктів на основі легалізованого канабісу", пропонуючи відповідний асортимент — "гашиш і джоінти" –– як "сувенірну продукцію".
Перевірка "сувенірів"
Журналісти Bihus.Info зробили закупку "сувенірів" у трьох різних магазинах цієї мережі у Києві й віддали придбане на експертизу до двох лабораторій: приватної та державної – Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
- Результати лабораторного аналізу виявили у складі "сувенірів", куплених у мережі U420, психотропну речовину, обіг якої заборонено –– синтетичний канабіноїд, що класифікують як різновид "спайсу".
Хоча ця речовина потрапила до списку заборонених лише 5 лютого, журналісти купували товар кілька днів раніше, що може означати можливу регулярну зміну складу продукції, аби уникнути актуальних заборон.
Хто рекламував?
Мережа U420 здобула популярність завдяки активній рекламі у соцмережах, зокрема і через співпрацю з відомими блогерами з великими аудиторіями, такими як актор Тарас Цимбалюк, Анна Алхім, Оля Рибай, Юлія Шелудько, Дана Грін та інші.
- У січні 2026 львівські правоохоронці заявляли, що викрили мережу так званих"кофішопів", які у центрі міста продавали наркотики під виглядом желейних цукерок та електронних сигарет.
- Правоохоронці тоді не назвали назву мережі, але, за даними видання Zaxid.net, йшлося саме про U420. На їхньому сайті розміщені фото шоколадних цукерок в обгортках, на яких зображені зайчики, ідентичні тим, що оприлюднили правоохоронці. Сайт досі працює та рекламує "доставку по всій Україні".
- Фігурантам повідомили про підозру за незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК). Учаснику схеми також інкримінують незаконне придбання психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України). Тоді суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
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якби це не було сумно та гірко
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Хоча, якщо вона має і монетизує купу підписоти, то мабуть її шанувальники мають ще більш скромні когнітивні здібності.