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Мережа магазинів, яку рекламували українські блогери, продає наркотики під виглядом "сувенірів", - Bihus.Info

Мережа магазинів U420, заклади якої масово відкриваються по всій Україні з весни 2025 року, продає особливо небезпечну психотропну речовину під виглядом "сувенірів".

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Перші фізичні магазини U420 відкрилися в Києві навесні 2025 року. Нині вона розрослася до трьох десятків закладів в столиці й до відкриття в інших великих містах: Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.

Зазначається, що U420 позиціонує себе як кафешопи для "поціновувачів якісних продуктів на основі легалізованого канабісу", пропонуючи відповідний асортимент — "гашиш і джоінти" –– як "сувенірну продукцію".

Магазини U420 у Києві продають наркотики
Магазини U420 у Києві продають наркотики

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Перевірка "сувенірів"

Журналісти Bihus.Info зробили закупку "сувенірів" у трьох різних магазинах цієї мережі у Києві й віддали придбане на експертизу до двох лабораторій: приватної та державної – Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

  • Результати лабораторного аналізу виявили у складі "сувенірів", куплених у мережі U420, психотропну речовину, обіг якої заборонено –– синтетичний канабіноїд, що класифікують як різновид "спайсу".

Хоча ця речовина потрапила до списку заборонених лише 5 лютого, журналісти купували товар кілька днів раніше, що може означати можливу регулярну зміну складу продукції, аби уникнути актуальних заборон.

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Магазини U420 у Києві продають наркотики

Хто рекламував?

Мережа U420 здобула популярність завдяки активній рекламі у соцмережах, зокрема і через співпрацю з відомими блогерами з великими аудиторіями, такими як актор Тарас Цимбалюк, Анна Алхім, Оля Рибай, Юлія Шелудько, Дана Грін та інші.

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  • У січні 2026 львівські правоохоронці заявляли, що викрили мережу так званих"кофішопів", які у центрі міста продавали наркотики під виглядом желейних цукерок та електронних сигарет.
  • Правоохоронці тоді не назвали назву мережі, але, за даними видання Zaxid.net, йшлося саме про U420. На їхньому сайті розміщені фото шоколадних цукерок в обгортках, на яких зображені зайчики, ідентичні тим, що оприлюднили правоохоронці. Сайт досі працює та рекламує "доставку по всій Україні".
  • Фігурантам повідомили про підозру за незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК). Учаснику схеми також інкримінують незаконне придбання психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України). Тоді суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Автор: 

наркотики (1499) блогер (198) Бігус Денис (210)
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Топ коментарі
+28
Потужно. Потужно слідами нюханого Лідора
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23.03.2026 22:49 Відповісти
+15
який преЗЄдент, такий і наріт-нарік

якби це не було сумно та гірко

.
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23.03.2026 23:01 Відповісти
+14
З усього списку чув тільки про Алхім і те опосередковано, як про тупу барбі, яка постійно у якийсь треш встрягає.

Хоча, якщо вона має і монетизує купу підписоти, то мабуть її шанувальники мають ще більш скромні когнітивні здібності.
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23.03.2026 23:01 Відповісти

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