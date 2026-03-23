Мережа магазинів, яку рекламували українські блогери, продає наркотики під виглядом "сувенірів", - Bihus.Info

Мережа магазинів U420, заклади якої масово відкриваються по всій Україні з весни 2025 року, продає особливо небезпечну психотропну речовину під виглядом "сувенірів".

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Перші фізичні магазини U420 відкрилися в Києві навесні 2025 року. Нині вона розрослася до трьох десятків закладів в столиці й до відкриття в інших великих містах: Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.

Зазначається, що U420 позиціонує себе як кафешопи для "поціновувачів якісних продуктів на основі легалізованого канабісу", пропонуючи відповідний асортимент — "гашиш і джоінти" –– як "сувенірну продукцію".





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Перевірка "сувенірів"

Журналісти Bihus.Info зробили закупку "сувенірів" у трьох різних магазинах цієї мережі у Києві й віддали придбане на експертизу до двох лабораторій: приватної та державної – Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Результати лабораторного аналізу виявили у складі "сувенірів", куплених у мережі U420, психотропну речовину, обіг якої заборонено –– синтетичний канабіноїд, що класифікують як різновид "спайсу".

Хоча ця речовина потрапила до списку заборонених лише 5 лютого, журналісти купували товар кілька днів раніше, що може означати можливу регулярну зміну складу продукції, аби уникнути актуальних заборон.

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Хто рекламував?

Мережа U420 здобула популярність завдяки активній рекламі у соцмережах, зокрема і через співпрацю з відомими блогерами з великими аудиторіями, такими як актор Тарас Цимбалюк, Анна Алхім, Оля Рибай, Юлія Шелудько, Дана Грін та інші.

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