Кокаїну на 2 млн грн: у Львові затримано зловмисників, підозрюваних у розповсюдженні наркотиків. ФОТОрепортаж
У Львові поліцейські затримали зловмисників, підозрюваних у розповсюдженні великих партій наркотиків та психотропів.
Фігуранти працювали на Інтернет-магазини через месенджер Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
28-річний чоловік та його 32-річна співмешканка – обоє з Черкаської області, які тимчасово проживають у Львові – виконували роль "відправників".
До їхніх обов’язків входило отримання оптових партій наркотичного засобу кокаїну та психотропної речовини MDMA, фасування їх на дрібні дози та подальше розповсюдження.
Розфасовані пакунки з наркотиками та психотропами зловмисники маскували та організовували їхню доставку клієнтам різними способами на території України. Винагороду за незаконну діяльність вони отримували на криптогаманець.
5 березня правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Шпитальній у Львові - він саме здійснював відправку чергової партії кокаїну, заховавши два зіп-пакети в книги. Окрім того, з собою затриманий мав ще один зіп-пакет із наркотиками.
Під час невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання зловмисника та його співмешканки правоохоронці виявили та вилучили більше 120 зіп-пакетів з кокаїном та більше 50 зіп-пакетів із вмістом речовини, схожої на психотроп MDMA, а також електронні ваги, засоби для фасування, чорнові записи та інші речові докази їх причетності до протиправної діяльності.
Усе вилучене було скеровано на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами "чорного ринку" становить майже 2 мільйони гривень.
Зловмисників затримано, слідчі повідомили їм про підозру, - Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
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- А почему "Кокс"? Он же чёрный...
- Наркоманы *****...
До речі - в моїй бібліотеці є кулінарна книга Олени Молоховець (дореволюційне репринтне видання). Там є рецепти виготовлення рослинного "молока" з мигдалю, грецьких горіхів, ліщини, маку, і конопель...