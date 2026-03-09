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Новини Фото Виготовлення та збут наркотиків Розповсюдження наркотиків
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Кокаїну на 2 млн грн: у Львові затримано зловмисників, підозрюваних у розповсюдженні наркотиків. ФОТОрепортаж

У Львові поліцейські затримали зловмисників, підозрюваних у розповсюдженні великих партій наркотиків та психотропів.

Фігуранти працювали на Інтернет-магазини через месенджер Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

28-річний чоловік та його 32-річна співмешканка – обоє з Черкаської області, які тимчасово проживають у Львові – виконували роль "відправників".

До їхніх обов’язків входило отримання оптових партій наркотичного засобу кокаїну та психотропної речовини MDMA, фасування їх на дрібні дози та подальше розповсюдження.

Розфасовані пакунки з наркотиками та психотропами зловмисники маскували та організовували їхню доставку клієнтам різними способами на території України. Винагороду за незаконну діяльність вони отримували на криптогаманець.

5 березня правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Шпитальній у Львові - він саме здійснював відправку чергової партії кокаїну, заховавши два зіп-пакети в книги. Окрім того, з собою затриманий мав ще один зіп-пакет із наркотиками.

Під час невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання зловмисника та його співмешканки правоохоронці виявили та вилучили більше 120 зіп-пакетів з кокаїном та більше 50 зіп-пакетів із вмістом речовини, схожої на психотроп MDMA, а також електронні ваги, засоби для фасування, чорнові записи та інші речові докази їх причетності до протиправної діяльності.

Усе вилучене було скеровано на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами "чорного ринку" становить майже 2 мільйони гривень.

Зловмисників затримано, слідчі повідомили їм про підозру, - Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.  Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики

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Автор: 

Львів (3288) наркотики (1497) Нацполіція (15765) Львівська область (2799) Львівський район (277)
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Топ коментарі
+4
Тобто - в Україну , цей кокс , якось потрапляє ...
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09.03.2026 17:44 Відповісти
+3
Ну, тоді, можливо, для диверсій згодиться? Закидать на "передок, кацапам...
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09.03.2026 18:14 Відповісти
+2
Та то зелена адресна доставка
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09.03.2026 17:46 Відповісти
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Цікаво - а той кокаїн можна переробить у медпрепарати? Чи "овчинка вичинки не варта..."?
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09.03.2026 17:42 Відповісти
теоретично можливо, бо всі каіни мають схожі структурні фрагменти, але простіше отримувати каіни давно відпраьованими методами синтезу з коричної та бензойної кислоти. Сам по собі кокаін у медичній практиці не застосовується вже більше сотні років. Виключення - окремі хірургічні отоларінгологічні операції в окремих західних клініках.
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09.03.2026 17:58 Відповісти
Ну, тоді, можливо, для диверсій згодиться? Закидать на "передок, кацапам...
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09.03.2026 18:14 Відповісти
Згодиться, для диверсій але не на передок...а для дітей кацапських високопосадовців, що відпочивають в країнах де за цю штучку передбачена смертна кара
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09.03.2026 18:18 Відповісти
це нормальна тєма, тільки кокс для цього не дуже підходить. Краще альфа-PVP, а цього гівна конфіскують повно.
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09.03.2026 18:26 Відповісти
Тут я не "спец"... Колись мав Кримінальний кодекс. Після основного тексту там включена таблиця наркотичних засобів, за які наявна кримінальна відповідальність. Якось показав ту таблицю "оперу", який займається "наркотою". Він довго сміявся - бо там і третини немає того, що вони зараз виявляють...
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09.03.2026 18:48 Відповісти
зараз кожен рік з'являється щось нове для обходу заборон та вимог.
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09.03.2026 18:57 Відповісти
Тобто - в Україну , цей кокс , якось потрапляє ...
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09.03.2026 17:44 Відповісти
Без цього ломка вже у ішака ну треба же(
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09.03.2026 17:46 Відповісти
може везли на одну вельми відому вулицю в Києві,поряд з урядовим кварталом.....??
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09.03.2026 17:48 Відповісти
Угу - і завозили його , в Україну , інкасаторськими машинами ...
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09.03.2026 17:49 Відповісти
а чого б і ні....підсудних та елітних бігунів вивозять,бабло,контрабас навіть сумніваюсь,прихопили десяток кг на пробу🤣
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09.03.2026 17:58 Відповісти
у нас закритий кордон лише на заході,вези ліше було що,та і там все вирішити можливо🤣🤣🤣
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09.03.2026 17:49 Відповісти
Ну, ответ очевидный- москва да Беларусь. Бо на западном "фронте" туристов, фантомасов и прочих стерегут мухтары, дроны и даже пограничники.
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09.03.2026 17:51 Відповісти
Це такі ж убивці Українців, як московіти ******!!
З них уже для України і суспільства, позитиву не буде! Тільки вішати і гірше не стане!!!
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09.03.2026 18:02 Відповісти
Не тільки цей, а ще й з Афганістану, є такий привладний поставщик звідти. Ну дуже популярний. Може і не Масі́, але щось таке. Короче все схвачено.
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09.03.2026 20:56 Відповісти
у поліції вже є надійний оптовий покупець???
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09.03.2026 17:45 Відповісти
Та то зелена адресна доставка
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09.03.2026 17:46 Відповісти
Раніше ж такої біди не було - мак садили коноплю
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09.03.2026 17:49 Відповісти
Бо молодь ледаща стала - білоручки "жертви макдональдсу" до праці на землі геть не приучені ... 🤢
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09.03.2026 17:52 Відповісти
Це - результат Афгану... (Як для США став В'єтнам...) Мати все життя сіяла мак. Пекла пиріжки та рулети. (Дружина, вчора, напекла рулетів з маком). А після 85-го, коли стали масово повертаться, з Афгану, хлопці, мак почали красти з городів. А потім за мак почали ганять "мєнти"... Бабка ростила коноплі - на "сі'м'я". Бо була віруючою, і пила, у піст, чай, з конопляним молоком... Мені, малому, давала... І ніхто не думав про наркотики.
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09.03.2026 18:08 Відповісти
любителі канабісу "молоком" називають мабуть інший продукт.
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09.03.2026 19:00 Відповісти
Подарили мне котёнка. Черного, как смоль... Назвала "Коксом"... Знакомые спрашивают:
- А почему "Кокс"? Он же чёрный...
- Наркоманы *****...
До речі - в моїй бібліотеці є кулінарна книга Олени Молоховець (дореволюційне репринтне видання). Там є рецепти виготовлення рослинного "молока" з мигдалю, грецьких горіхів, ліщини, маку, і конопель...
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09.03.2026 19:07 Відповісти
споживачі канабісу "молоком" називають виварені суцвіття конопель зазвичай у згущеному молоці. Вштирює крєпко.
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09.03.2026 19:11 Відповісти
Так в Україні готували обезболюючі ліки, ще у 18 столітті. Тільки варили в молоці незрілі маківки... Моя прабабка таке готувала своїм пацієнтам (була знахаркою). У класичній українській дореволюційній літературі навіть оповідання про це є... Там мати немовля, від болей, рятувала. І вбила, "передозом", та збожеволіла...
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09.03.2026 19:18 Відповісти
щодо болі - не знаю, але на годину світ навколо змінює крєпко.
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09.03.2026 19:24 Відповісти
Не "експериментував" - тому не знаю...
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09.03.2026 19:26 Відповісти
у горах плантацій повно. На Памірі майже всі охоронялись, а на Кавказі повно "нічійних" - заходь і рви.
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09.03.2026 19:32 Відповісти
У нас, на Поліссі, заростей конопель диких, повно... Особливо на покинутих полях... І дикого "мачку"-самосійки, на Одещині - особливо, у полях зернових... (він визріває, та висівається, ще до збору зернових - тому вивести його, не можна).
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09.03.2026 19:37 Відповісти
ну, дикі то таке - для мішків годиться, тому вона довга.
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09.03.2026 19:43 Відповісти
Для мішків використовують "плоскінь" - чоловічі рослини... А там росте "материнка" - "жіночі" рослини... Вони "гіллясті", з товстими стеблами та грубим волокном...
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09.03.2026 19:54 Відповісти
ну тут я ні разу не агроном, я можу тільки індику від сатіви відрізнити.
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09.03.2026 20:09 Відповісти
А я - син агронома... За "четвірку" по "основам рільництва" (була, колись, така дисципліна, в школі), міг і "ременяки відхватить" - "Не ганьби мене!" (правда, це сталося лише раз - але пам"ятаю до цих пір...).
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09.03.2026 20:14 Відповісти
"Горпина " Марко Вовчок .
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09.03.2026 19:29 Відповісти
Дякую. Я, просто, шукать полінувався...
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09.03.2026 19:31 Відповісти
Пане у вас дуже цікаві коменти , завжди з задоволенням читаю . Гарного Вам вечора !
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09.03.2026 19:35 Відповісти
Дякую... Як умію... "Декому", навпаки, "не подобається"...
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09.03.2026 19:39 Відповісти
Ну фсьо. Тепер Зєля дасть телефон одного слідака щоб хлопці з ЗСУ йому подзвонили.
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09.03.2026 17:51 Відповісти
Добре, що не в Угорщині під керівництвом генерала СБУ. 😁
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09.03.2026 17:52 Відповісти
Зедрот, тут "марафет" с "закрепителем" подвезли, а мусора изъяли.
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09.03.2026 18:05 Відповісти
Пару десятків пакетів тре на експертизу, на Банкову.
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09.03.2026 19:15 Відповісти
У яких цінах рахують наркотик? І хто володіє розцінками?
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09.03.2026 20:01 Відповісти
Бубосян розсипав, коли пересідав на європейський поїзд
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09.03.2026 20:45 Відповісти
 
 