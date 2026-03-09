Кокаина на 2 млн грн: во Львове задержаны злоумышленники, подозреваемые в распространении наркотиков. ФОТОрепортаж
Во Львове полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в распространении крупных партий наркотиков и психотропных веществ.
Фигуранты работали на интернет-магазины через мессенджер Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
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28-летний мужчина и его 32-летняя сожительница – оба из Черкасской области, временно проживающие во Львове – выполняли роль "отправителей".
В их обязанности входило получение оптовых партий наркотического средства кокаина и психотропного вещества MDMA, фасовка их на мелкие дозы и дальнейшее распространение.
Расфасованные пакеты с наркотиками и психотропами злоумышленники маскировали и организовывали их доставку клиентам различными способами на территории Украины. Вознаграждение за незаконную деятельность они получали на криптокошелек.
5 марта правоохранители задержали мужчину на улице Шпитальной во Львове - он как раз осуществлял отправку очередной партии кокаина, спрятав два зип-пакета в книги. Кроме того, с собой задержанный имел еще один зип-пакет с наркотиками.
Во время неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленника и его сожительницы правоохранители обнаружили и изъяли более 120 зип-пакетов с кокаином и более 50 зип-пакетов с содержанием вещества, похожего на психотроп MDMA, а также электронные весы, средства для фасовки, черновые записи и другие вещественные доказательства их причастности к противоправной деятельности.
Все изъятое было направлено на исследование во Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
Стоимость изъятых наркотиков и психотропов по ценам "черного рынка" составляет почти 2 миллиона гривен.
Злоумышленники задержаны, следователи сообщили им о подозрении - Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
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З них уже для України і суспільства, позитиву не буде! Тільки вішати і гірше не стане!!!
- А почему "Кокс"? Он же чёрный...
- Наркоманы *****...
До речі - в моїй бібліотеці є кулінарна книга Олени Молоховець (дореволюційне репринтне видання). Там є рецепти виготовлення рослинного "молока" з мигдалю, грецьких горіхів, ліщини, маку, і конопель...