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Кокаина на 2 млн грн: во Львове задержаны злоумышленники, подозреваемые в распространении наркотиков. ФОТОрепортаж

Во Львове полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в распространении крупных партий наркотиков и психотропных веществ.

Фигуранты работали на интернет-магазины через мессенджер Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

28-летний мужчина и его 32-летняя сожительница – оба из Черкасской области, временно проживающие во Львове – выполняли роль "отправителей".

В их обязанности входило получение оптовых партий наркотического средства кокаина и психотропного вещества MDMA, фасовка их на мелкие дозы и дальнейшее распространение.

Расфасованные пакеты с наркотиками и психотропами злоумышленники маскировали и организовывали их доставку клиентам различными способами на территории Украины. Вознаграждение за незаконную деятельность они получали на криптокошелек.

5 марта правоохранители задержали мужчину на улице Шпитальной во Львове - он как раз осуществлял отправку очередной партии кокаина, спрятав два зип-пакета в книги. Кроме того, с собой задержанный имел еще один зип-пакет с наркотиками.

Во время неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленника и его сожительницы правоохранители обнаружили и изъяли более 120 зип-пакетов с кокаином и более 50 зип-пакетов с содержанием вещества, похожего на психотроп MDMA, а также электронные весы, средства для фасовки, черновые записи и другие вещественные доказательства их причастности к противоправной деятельности.

Все изъятое было направлено на исследование во Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Стоимость изъятых наркотиков и психотропов по ценам "черного рынка" составляет почти 2 миллиона гривен.

Злоумышленники задержаны, следователи сообщили им о подозрении - Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики

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Автор: 

Львов (4669) наркотики (2167) Нацполиция (16985) Львовская область (3206) Львовский район (255)
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Топ комментарии
+4
Тобто - в Україну , цей кокс , якось потрапляє ...
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09.03.2026 17:44 Ответить
+3
Ну, тоді, можливо, для диверсій згодиться? Закидать на "передок, кацапам...
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09.03.2026 18:14 Ответить
+2
Та то зелена адресна доставка
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09.03.2026 17:46 Ответить
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Цікаво - а той кокаїн можна переробить у медпрепарати? Чи "овчинка вичинки не варта..."?
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09.03.2026 17:42 Ответить
теоретично можливо, бо всі каіни мають схожі структурні фрагменти, але простіше отримувати каіни давно відпраьованими методами синтезу з коричної та бензойної кислоти. Сам по собі кокаін у медичній практиці не застосовується вже більше сотні років. Виключення - окремі хірургічні отоларінгологічні операції в окремих західних клініках.
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09.03.2026 17:58 Ответить
Ну, тоді, можливо, для диверсій згодиться? Закидать на "передок, кацапам...
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09.03.2026 18:14 Ответить
Згодиться, для диверсій але не на передок...а для дітей кацапських високопосадовців, що відпочивають в країнах де за цю штучку передбачена смертна кара
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09.03.2026 18:18 Ответить
це нормальна тєма, тільки кокс для цього не дуже підходить. Краще альфа-PVP, а цього гівна конфіскують повно.
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09.03.2026 18:26 Ответить
Тут я не "спец"... Колись мав Кримінальний кодекс. Після основного тексту там включена таблиця наркотичних засобів, за які наявна кримінальна відповідальність. Якось показав ту таблицю "оперу", який займається "наркотою". Він довго сміявся - бо там і третини немає того, що вони зараз виявляють...
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09.03.2026 18:48 Ответить
зараз кожен рік з'являється щось нове для обходу заборон та вимог.
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09.03.2026 18:57 Ответить
Тобто - в Україну , цей кокс , якось потрапляє ...
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09.03.2026 17:44 Ответить
Без цього ломка вже у ішака ну треба же(
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09.03.2026 17:46 Ответить
може везли на одну вельми відому вулицю в Києві,поряд з урядовим кварталом.....??
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09.03.2026 17:48 Ответить
Угу - і завозили його , в Україну , інкасаторськими машинами ...
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09.03.2026 17:49 Ответить
а чого б і ні....підсудних та елітних бігунів вивозять,бабло,контрабас навіть сумніваюсь,прихопили десяток кг на пробу🤣
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09.03.2026 17:58 Ответить
у нас закритий кордон лише на заході,вези ліше було що,та і там все вирішити можливо🤣🤣🤣
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09.03.2026 17:49 Ответить
Ну, ответ очевидный- москва да Беларусь. Бо на западном "фронте" туристов, фантомасов и прочих стерегут мухтары, дроны и даже пограничники.
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09.03.2026 17:51 Ответить
Це такі ж убивці Українців, як московіти ******!!
З них уже для України і суспільства, позитиву не буде! Тільки вішати і гірше не стане!!!
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09.03.2026 18:02 Ответить
Не тільки цей, а ще й з Афганістану, є такий привладний поставщик звідти. Ну дуже популярний. Може і не Масі́, але щось таке. Короче все схвачено.
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09.03.2026 20:56 Ответить
у поліції вже є надійний оптовий покупець???
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09.03.2026 17:45 Ответить
Та то зелена адресна доставка
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09.03.2026 17:46 Ответить
Раніше ж такої біди не було - мак садили коноплю
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09.03.2026 17:49 Ответить
Бо молодь ледаща стала - білоручки "жертви макдональдсу" до праці на землі геть не приучені ... 🤢
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09.03.2026 17:52 Ответить
Це - результат Афгану... (Як для США став В'єтнам...) Мати все життя сіяла мак. Пекла пиріжки та рулети. (Дружина, вчора, напекла рулетів з маком). А після 85-го, коли стали масово повертаться, з Афгану, хлопці, мак почали красти з городів. А потім за мак почали ганять "мєнти"... Бабка ростила коноплі - на "сі'м'я". Бо була віруючою, і пила, у піст, чай, з конопляним молоком... Мені, малому, давала... І ніхто не думав про наркотики.
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09.03.2026 18:08 Ответить
любителі канабісу "молоком" називають мабуть інший продукт.
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09.03.2026 19:00 Ответить
Подарили мне котёнка. Черного, как смоль... Назвала "Коксом"... Знакомые спрашивают:
- А почему "Кокс"? Он же чёрный...
- Наркоманы *****...
До речі - в моїй бібліотеці є кулінарна книга Олени Молоховець (дореволюційне репринтне видання). Там є рецепти виготовлення рослинного "молока" з мигдалю, грецьких горіхів, ліщини, маку, і конопель...
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09.03.2026 19:07 Ответить
споживачі канабісу "молоком" називають виварені суцвіття конопель зазвичай у згущеному молоці. Вштирює крєпко.
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09.03.2026 19:11 Ответить
Так в Україні готували обезболюючі ліки, ще у 18 столітті. Тільки варили в молоці незрілі маківки... Моя прабабка таке готувала своїм пацієнтам (була знахаркою). У класичній українській дореволюційній літературі навіть оповідання про це є... Там мати немовля, від болей, рятувала. І вбила, "передозом", та збожеволіла...
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09.03.2026 19:18 Ответить
щодо болі - не знаю, але на годину світ навколо змінює крєпко.
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09.03.2026 19:24 Ответить
Не "експериментував" - тому не знаю...
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09.03.2026 19:26 Ответить
у горах плантацій повно. На Памірі майже всі охоронялись, а на Кавказі повно "нічійних" - заходь і рви.
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09.03.2026 19:32 Ответить
У нас, на Поліссі, заростей конопель диких, повно... Особливо на покинутих полях... І дикого "мачку"-самосійки, на Одещині - особливо, у полях зернових... (він визріває, та висівається, ще до збору зернових - тому вивести його, не можна).
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09.03.2026 19:37 Ответить
ну, дикі то таке - для мішків годиться, тому вона довга.
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09.03.2026 19:43 Ответить
Для мішків використовують "плоскінь" - чоловічі рослини... А там росте "материнка" - "жіночі" рослини... Вони "гіллясті", з товстими стеблами та грубим волокном...
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09.03.2026 19:54 Ответить
ну тут я ні разу не агроном, я можу тільки індику від сатіви відрізнити.
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09.03.2026 20:09 Ответить
А я - син агронома... За "четвірку" по "основам рільництва" (була, колись, така дисципліна, в школі), міг і "ременяки відхватить" - "Не ганьби мене!" (правда, це сталося лише раз - але пам"ятаю до цих пір...).
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09.03.2026 20:14 Ответить
"Горпина " Марко Вовчок .
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09.03.2026 19:29 Ответить
Дякую. Я, просто, шукать полінувався...
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09.03.2026 19:31 Ответить
Пане у вас дуже цікаві коменти , завжди з задоволенням читаю . Гарного Вам вечора !
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09.03.2026 19:35 Ответить
Дякую... Як умію... "Декому", навпаки, "не подобається"...
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09.03.2026 19:39 Ответить
Ну фсьо. Тепер Зєля дасть телефон одного слідака щоб хлопці з ЗСУ йому подзвонили.
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09.03.2026 17:51 Ответить
Добре, що не в Угорщині під керівництвом генерала СБУ. 😁
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09.03.2026 17:52 Ответить
Зедрот, тут "марафет" с "закрепителем" подвезли, а мусора изъяли.
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09.03.2026 18:05 Ответить
Пару десятків пакетів тре на експертизу, на Банкову.
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09.03.2026 19:15 Ответить
У яких цінах рахують наркотик? І хто володіє розцінками?
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09.03.2026 20:01 Ответить
Бубосян розсипав, коли пересідав на європейський поїзд
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09.03.2026 20:45 Ответить
 
 