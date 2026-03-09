Кокаина на 2 млн грн: во Львове задержаны злоумышленники, подозреваемые в распространении наркотиков. ФОТОрепортаж

Во Львове полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в распространении крупных партий наркотиков и психотропных веществ.

Фигуранты работали на интернет-магазины через мессенджер Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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28-летний мужчина и его 32-летняя сожительница – оба из Черкасской области, временно проживающие во Львове – выполняли роль "отправителей".

В их обязанности входило получение оптовых партий наркотического средства кокаина и психотропного вещества MDMA, фасовка их на мелкие дозы и дальнейшее распространение.

Расфасованные пакеты с наркотиками и психотропами злоумышленники маскировали и организовывали их доставку клиентам различными способами на территории Украины. Вознаграждение за незаконную деятельность они получали на криптокошелек.

5 марта правоохранители задержали мужчину на улице Шпитальной во Львове - он как раз осуществлял отправку очередной партии кокаина, спрятав два зип-пакета в книги. Кроме того, с собой задержанный имел еще один зип-пакет с наркотиками.

Во время неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленника и его сожительницы правоохранители обнаружили и изъяли более 120 зип-пакетов с кокаином и более 50 зип-пакетов с содержанием вещества, похожего на психотроп MDMA, а также электронные весы, средства для фасовки, черновые записи и другие вещественные доказательства их причастности к противоправной деятельности.

Все изъятое было направлено на исследование во Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Стоимость изъятых наркотиков и психотропов по ценам "черного рынка" составляет почти 2 миллиона гривен.

Злоумышленники задержаны, следователи сообщили им о подозрении - Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.











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