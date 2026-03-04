США и Эквадор начали совместную военную операцию против наркокартелей. ВИДЕО
Вооруженные силы Эквадора и США начали совместные операции против организаций, признанных террористическими в Эквадоре.
Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Вместе мы принимаем решительные меры для борьбы с наркотеррористами, которые уже давно сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан по всему полушарию", - говорится в сообщении.
"Мы высоко ценим преданность мужчин и женщин из вооруженных сил Эквадора этой борьбе, их мужество и решимость в действиях против наркотеррористов в своей стране", - отметил командующий генерал Фрэнсис Л. Донован.
Что предшествовало?
- Напомним, в январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут атаковать наркокартели где угодно, в частности - в Мексике, Колумбии и Венесуэле.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ua/news/3603336/grem-zayavyv-scho-pislya-iranu-ssha-vizmutsya-za-kubu