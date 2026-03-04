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США и Эквадор начали совместную военную операцию против наркокартелей. ВИДЕО

Вооруженные силы Эквадора и США начали совместные операции против организаций, признанных террористическими в Эквадоре.

Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Вместе мы принимаем решительные меры для борьбы с наркотеррористами, которые уже давно сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан по всему полушарию", - говорится в сообщении.

"Мы высоко ценим преданность мужчин и женщин из вооруженных сил Эквадора этой борьбе, их мужество и решимость в действиях против наркотеррористов в своей стране", - отметил командующий генерал Фрэнсис Л. Донован.

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Что предшествовало?

  • Напомним, в январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут атаковать наркокартели где угодно, в частности - в Мексике, Колумбии и Венесуэле.

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наркотики (2166) США (29530) терроризм (18205) Эквадор (26)
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Хто слідуючий після Ірану ? Куба ?
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04.03.2026 08:43 Ответить
Вот анонс
https://censor.net/ua/news/3603336/grem-zayavyv-scho-pislya-iranu-ssha-vizmutsya-za-kubu
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04.03.2026 09:03 Ответить
За кацапів щоб не забули.Хай Орбана і бульбофюрера ще теж розмотають,сербам дещо натякнуть.А то порозжирались за ці роки і бикують.Забули тих хто допоміг їм вирватись з кацапського гулагу і добряче підгодував!!!
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04.03.2026 09:46 Ответить
А з Іраном все вирішено?
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04.03.2026 10:53 Ответить
Половина населення Еквадору помре з голоду. Кока для них - як для нас картопля, основний сільськогосподарський продукт.
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04.03.2026 08:43 Ответить
Мочи их Дональд,через три года,в белый домик, придет какой нибудь тюфяк либерал типа обамки и этот бизнес опять расцветёт.
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04.03.2026 09:01 Ответить
Всьо залежить від споживачів. Якщо гамерикани й інші не будуть купляти наркоту і наркоманитись, ринок рухне, а з ним і виготовлення наркоти. Винуваті в першу чергу наркомани і гамерицькі в тому числі.
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04.03.2026 11:40 Ответить
 
 