США и Эквадор начали совместную военную операцию против наркокартелей. ВИДЕО

Вооруженные силы Эквадора и США начали совместные операции против организаций, признанных террористическими в Эквадоре.

Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Вместе мы принимаем решительные меры для борьбы с наркотеррористами, которые уже давно сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан по всему полушарию", - говорится в сообщении.

"Мы высоко ценим преданность мужчин и женщин из вооруженных сил Эквадора этой борьбе, их мужество и решимость в действиях против наркотеррористов в своей стране", - отметил командующий генерал Фрэнсис Л. Донован.

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Что предшествовало?

Напомним, в январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут атаковать наркокартели где угодно, в частности - в Мексике, Колумбии и Венесуэле.

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