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США та Еквадор розпочали спільну військову операцію проти наркокартелів. ВIДЕО

Збройні сили Еквадору та США розпочали спільні операції проти організацій, визнаних терористичними в Еквадорі.

Про це повідомило Південне командування збройних сил США, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Разом ми вживаємо рішучих заходів для боротьби з наркотерористами, які вже давно сіють терор, насильство та корупцію серед громадян по всій півкулі", - йдеться в повідомленні.

"Ми високо оцінюємо відданість чоловіків і жінок зі збройних сил Еквадору цій боротьбі, їхню мужність і рішучість у діях проти наркотерористів у своїй країні", - зазначив командувач генерал Френсіс Л. Донован.

Читайте: Місцевий пілот випадково збив три американські винищувачі F-15 над Кувейтом, - The Wall Street Journal

Що передувало?

  • Нагадаємо, у січні 2026 року президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть атакувати наркокартелі де завгодно, зокрема у Мексиці, Колумбії та Венесуелі.

Читайте: США стверджують, що знищили 17 іранських кораблів під час операції "Епічна лють"

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наркотики (1495) США (26710) тероризм (2801) Еквадор (31)
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Хто слідуючий після Ірану ? Куба ?
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04.03.2026 08:43 Відповісти
Вот анонс
https://censor.net/ua/news/3603336/grem-zayavyv-scho-pislya-iranu-ssha-vizmutsya-za-kubu
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04.03.2026 09:03 Відповісти
За кацапів щоб не забули.Хай Орбана і бульбофюрера ще теж розмотають,сербам дещо натякнуть.А то порозжирались за ці роки і бикують.Забули тих хто допоміг їм вирватись з кацапського гулагу і добряче підгодував!!!
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04.03.2026 09:46 Відповісти
А з Іраном все вирішено?
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04.03.2026 10:53 Відповісти
Половина населення Еквадору помре з голоду. Кока для них - як для нас картопля, основний сільськогосподарський продукт.
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04.03.2026 08:43 Відповісти
Мочи их Дональд,через три года,в белый домик, придет какой нибудь тюфяк либерал типа обамки и этот бизнес опять расцветёт.
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04.03.2026 09:01 Відповісти
Всьо залежить від споживачів. Якщо гамерикани й інші не будуть купляти наркоту і наркоманитись, ринок рухне, а з ним і виготовлення наркоти. Винуваті в першу чергу наркомани і гамерицькі в тому числі.
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04.03.2026 11:40 Відповісти
 
 