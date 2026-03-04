США та Еквадор розпочали спільну військову операцію проти наркокартелів. ВIДЕО

Збройні сили Еквадору та США розпочали спільні операції проти організацій, визнаних терористичними в Еквадорі.

Про це повідомило Південне командування збройних сил США, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Разом ми вживаємо рішучих заходів для боротьби з наркотерористами, які вже давно сіють терор, насильство та корупцію серед громадян по всій півкулі", - йдеться в повідомленні.

"Ми високо оцінюємо відданість чоловіків і жінок зі збройних сил Еквадору цій боротьбі, їхню мужність і рішучість у діях проти наркотерористів у своїй країні", - зазначив командувач генерал Френсіс Л. Донован.

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Що передувало?

Нагадаємо, у січні 2026 року президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть атакувати наркокартелі де завгодно, зокрема у Мексиці, Колумбії та Венесуелі.

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