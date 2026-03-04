США та Еквадор розпочали спільну військову операцію проти наркокартелів. ВIДЕО
Збройні сили Еквадору та США розпочали спільні операції проти організацій, визнаних терористичними в Еквадорі.
Про це повідомило Південне командування збройних сил США, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Разом ми вживаємо рішучих заходів для боротьби з наркотерористами, які вже давно сіють терор, насильство та корупцію серед громадян по всій півкулі", - йдеться в повідомленні.
"Ми високо оцінюємо відданість чоловіків і жінок зі збройних сил Еквадору цій боротьбі, їхню мужність і рішучість у діях проти наркотерористів у своїй країні", - зазначив командувач генерал Френсіс Л. Донован.
Що передувало?
- Нагадаємо, у січні 2026 року президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть атакувати наркокартелі де завгодно, зокрема у Мексиці, Колумбії та Венесуелі.
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https://censor.net/ua/news/3603336/grem-zayavyv-scho-pislya-iranu-ssha-vizmutsya-za-kubu