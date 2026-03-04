Місцевий пілот випадково збив три американські винищувачі F-15 над Кувейтом, - The Wall Street Journal
Три американські винищувачі F-15 були випадково збиті місцевим пілотом над Кувейтом.
Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"За словами американського чиновника, пілот F/A-18 випустив три ракети по американських літаках. Всі три американські літаки впали, але їхні пілоти благополучно катапультувалися", - йдеться у публікації.
За словами співрозмовників WSJ, інцидент стався незабаром після того, як кілька іранських дронів проникли в повітряний простір Кувейту і один з них вразив тактичний оперативний центр у торговому порту, в результаті чого загинули 6 американських військовослужбовців.
Він додав, що кувейтські офіційні особи були в напрузі, коли їхні радари виявили літаки, що наближалися, тому відкрили по них вогонь.
Представник Центрального командування США відмовився від коментарів.
"Інцидент розслідується, і офіційна причина катастрофи може змінитися", - пише The Wall Street Journal.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
- Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.
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Це все Байден, а якщо б тру(м)п був президентом...
"краснов" своїми "визвольними" війнами з Венесуелою та Іраном за останні два місяці нагнав ціну на нафту на $20. Справний підлеглий свого шефа пуйла!
Добре, що після такого френдли файр всі пілоти вижили. В тому числі і винуватець.
Оце дійсно чудо.
По поводу американских F-15, сбитых "дружественным огнем" над Кувейтом.
Мой приятель, служивший военным переводчиком и помогавший в советское время налаживать систему ПВО в одной из стран Ближнего Востока, говорил так: Этим (арабам) ничего сложнее калаша и быстрее ишака давать в руки нельзя. Это он комментировал историю, когда сирийская ПВО завалила российский Ил-20 в 2018 году.
Але цікаво, це як взагалі?
Ой! Блін, знову! ********, та шож таке???
Це як в тому анекдоті випадково впасти на сокиру 3 рази
Тим же нашим авіаторам на Ф16 і на гелікоптерах давно стало складно і супернебезпечно