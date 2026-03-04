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Новини Іран атакував бази США
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Місцевий пілот випадково збив три американські винищувачі F-15 над Кувейтом, - The Wall Street Journal

Кілька американських винищувачів розбилися у Кувейті

Три американські винищувачі F-15 були випадково збиті місцевим пілотом над Кувейтом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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"За словами американського чиновника, пілот F/A-18 випустив три ракети по американських літаках. Всі три американські літаки впали, але їхні пілоти благополучно катапультувалися", - йдеться у публікації.

За словами співрозмовників WSJ, інцидент стався незабаром після того, як кілька іранських дронів проникли в повітряний простір Кувейту і один з них вразив тактичний оперативний центр у торговому порту, в результаті чого загинули 6 американських військовослужбовців.

Також читайте: Кілька військових літаків США розбилися у Кувейті (оновлено). ВIДЕО

Він додав, що кувейтські офіційні особи були в напрузі, коли їхні радари виявили літаки, що наближалися, тому відкрили по них вогонь.

Представник Центрального командування США відмовився від коментарів.

"Інцидент розслідується, і офіційна причина катастрофи може змінитися", - пише The Wall Street Journal.

Також читайте: США "по-дурному" безкоштовно віддали Україні боєприпаси, які міг би купити Близький Схід, - Трамп

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
  • Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командування США заявило про повне знищення 11 іранських кораблів в Оманській затоці. ВIДЕО

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Іран (3478) Кувейт (66) США (26710) бойові дії (5944)
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Топ коментарі
+24
А тим часом...
"краснов" своїми "визвольними" війнами з Венесуелою та Іраном за останні два місяці нагнав ціну на нафту на $20. Справний підлеглий свого шефа пуйла!
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04.03.2026 08:15 Відповісти
+22
Один одразу трьох за один заход - АС! 🤔
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04.03.2026 08:18 Відповісти
+18
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04.03.2026 08:05 Відповісти
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Підготовка американців ні до чого, питання, де був "свій-чужий" у араба, чому не спрацювала система.
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04.03.2026 08:17 Відповісти
Скоро Ху...ло дасть цьому арабу звання полковника і приліпить на груди зірочку героя росії.
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04.03.2026 08:57 Відповісти
"радіостанція на бронєпоїзді" не на тій частоті працювала...
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04.03.2026 09:06 Відповісти
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04.03.2026 08:05 Відповісти
Один араб за один захід пересадив з Ф-15 на парашути трьох асів першої армії світу. По ходу тепер перше місце ЗСУ, друге армія Кувейту, третє за Іраном - вони їбашаться проти двох нехілих союзників і раком поставили економіку всього світу.
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05.03.2026 00:24 Відповісти
Араби то з Петріот Шахеди збивають - то американські літаки - виявились зовсім неготовими
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04.03.2026 08:07 Відповісти
Їм мабуть ніхто не розповідав про те, що ця техніка дуже складна і потрібно роками вчитися (нам казали саме так у 22-23). Вони просто вивалили купу грошей і взяли те що захотіли. Просто бізнес...
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04.03.2026 09:26 Відповісти
Руда Мавпа ж тут бідкалася, що Україні безкоштовно подарували стільки зброї! А могли б вигідно продати її на Ближній Схід, і зараз би була лєпота: і ніякої проблеми з Україною (бо її немає), і Штати усі у золоті, і аятоллам є чим ізраїльтян вбивати!
Це все Байден, а якщо б тру(м)п був президентом...
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04.03.2026 09:39 Відповісти
А тим часом...
"краснов" своїми "визвольними" війнами з Венесуелою та Іраном за останні два місяці нагнав ціну на нафту на $20. Справний підлеглий свого шефа пуйла!
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04.03.2026 08:15 Відповісти
ну ти сюди й "дружбу" припиши, це теж підняло ціну на пів долара.
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04.03.2026 08:43 Відповісти
"Дружбу" сам приписуй куди бажаєш. На торги на ньюйоркській біржі та "дружба" вже не впливає, бо то--капля у морі у порівнянні зі світовим видобутком.
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04.03.2026 18:36 Відповісти
Коли це нафта була 55 доларів? При Обамі старшому?
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04.03.2026 09:59 Відповісти
Відкрийте фючерси на "інвестінг.ком", та побачите.
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04.03.2026 10:36 Відповісти
55 не була, була 60 два місяці тому.
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04.03.2026 10:38 Відповісти
Так за нього і була опустилася ціна.
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04.03.2026 10:23 Відповісти
Краснов не краснов..те шо дебіл нарцистичний то факт..алеж казали що спочатку буде короткочасній стрибок цін ..а потім рухне так..шо ті +20 то до лампочкі..подивимось ..далі буде..
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04.03.2026 14:25 Відповісти
Та "краснов" він, "краснов"! Ще з кінця 80-х він "краснов". Ну, а тепер ше й маразматиком став.
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04.03.2026 18:29 Відповісти
Як горіхи полускав. Хтось , схоже, профі...або дехто слабаки.
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04.03.2026 08:16 Відповісти
Один одразу трьох за один заход - АС! 🤔
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04.03.2026 08:18 Відповісти
Невже сліпота розвивається в тупість???
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04.03.2026 08:21 Відповісти
Думаєте той пілот був і сліпий і тупий? 🤔
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04.03.2026 08:28 Відповісти
Бойовий стрес. В настановах написано "зробив постріл і забув" Можливо пілот у стані стресу переплутав порядок дій. Спочатку щось забув, а вже потім зробив постріл...
Добре, що після такого френдли файр всі пілоти вижили. В тому числі і винуватець.
Оце дійсно чудо.
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04.03.2026 10:45 Відповісти
І глухий 🤣
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04.03.2026 16:25 Відповісти
Тут жабогадюкінг - чи американські літаки погані чи американські ракети хороші.
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04.03.2026 10:04 Відповісти
Завжди казав, що компʼютерні ігри - то є зло! …. Азартний, Парамоша!)
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04.03.2026 08:19 Відповісти
Я пам'ятаю на каткє в вартундере теж багато фрагів робив коли за Рейх грав
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04.03.2026 08:28 Відповісти
Професіоналізм зашкалює
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04.03.2026 08:28 Відповісти
"Місцевий пілот" звучить якось по селянськи, без поваги. У нас на районі теж мєстниє вєчором шниряють
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04.03.2026 08:30 Відповісти
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04.03.2026 08:40 Відповісти
"сбил тебя наш летчик Лисицын" - по народному Лис Коже Дубовський
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04.03.2026 10:08 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

По поводу американских F-15, сбитых "дружественным огнем" над Кувейтом.

Мой приятель, служивший военным переводчиком и помогавший в советское время налаживать систему ПВО в одной из стран Ближнего Востока, говорил так: Этим (арабам) ничего сложнее калаша и быстрее ишака давать в руки нельзя. Это он комментировал историю, когда сирийская ПВО завалила российский Ил-20 в 2018 году.
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04.03.2026 08:31 Відповісти
А де ж знаменита система "секретна приманка" як у F-35 чому не прилаштували до F-15 ? Секретна Приманка F-35: Як Винищувач Обманює Ракети https://www.youtube.com/shorts/6EPUbpJvksY
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04.03.2026 08:33 Відповісти
жесть. іди лікуйся.
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04.03.2026 08:44 Відповісти
Кувейтський привид теж став легендою.
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04.03.2026 08:33 Відповісти
Звання героя Ірану дадуть ?
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04.03.2026 08:34 Відповісти
Ну, слава Богу шо всі живі.
Але цікаво, це як взагалі?
Ой! Блін, знову! ********, та шож таке???
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04.03.2026 08:35 Відповісти
Кувейт багатий,заплатить Трампу втридорога за збиті вже старі літаки,і все,всі в профіті будуть.Френдлі файер,нічого особистого
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04.03.2026 09:54 Відповісти
Кувейтський пілот - це як монгольський хакер
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04.03.2026 08:40 Відповісти
Здається він якраз був крутий, на відміну від американців. Щось не схоже казки з Топ Ган. Чому вони так обісралися? Судячи зі статті кувейтський пілот вилетів на перехоплення.
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04.03.2026 08:47 Відповісти
Ідентифікатор "Свій-Чужий" або був відключений, або арабський пілот прогуляв навчання.
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04.03.2026 08:50 Відповісти
Йому наказали збити їх *****. Він збив. З хріна він поганий пілот? Задовбали як чирлідерші в трусиках захищати честь американського мундира.
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04.03.2026 08:56 Відповісти
Значить його командир тупуватий.
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04.03.2026 09:00 Відповісти
Нічого дивного.Араби, то ще ті воєни! Мав нагоду особисто пересвідчитись.Маючи таких союзників,вороги не потрібні.
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04.03.2026 08:41 Відповісти
И это - "они еще не начинали".
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04.03.2026 08:42 Відповісти
випадково збив три американські винищувачі F-15

Це як в тому анекдоті випадково впасти на сокиру 3 рази
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04.03.2026 08:43 Відповісти
він просто нажимав на всі кнопки підряд і дуже швидко. і воно якось само збилось. випадково.
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04.03.2026 08:45 Відповісти
..а ловушки пілоти не змогли застосувати?
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04.03.2026 08:50 Відповісти
Бойовиків передивились?
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04.03.2026 08:52 Відповісти
Не всі вони працюють як задумано - самонаведення ракет розвивається десятки років підряд !!
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04.03.2026 09:28 Відповісти
Може нам його найняти для себе - хай збиває кацапські носії КАБів !?
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04.03.2026 09:00 Відповісти
Да по 3 за раз. Причем F-18 и ЗУР(можно и авиакеросин) за Кувейтом).
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04.03.2026 09:10 Відповісти
Напевно пілот ф-18 отримає медальку від полотенець.
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04.03.2026 09:05 Відповісти
А кацапы сегодня завалили под Ростовом свой вертолёт...
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04.03.2026 09:12 Відповісти
Фредди фаер.
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04.03.2026 09:19 Відповісти
Думаю, це була спланована атака. З розрахунком або перевантажити ППО або викликати Френдлі файр через купу дронів в повітрі.
Тим же нашим авіаторам на Ф16 і на гелікоптерах давно стало складно і супернебезпечно
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04.03.2026 09:26 Відповісти
Нічого страшного.Вирахують у Абдули за 3 F-15 з зарплати.
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04.03.2026 09:28 Відповісти
Місцевий пілот (іваноффф) , випадково збив три американські винищувачі F-15 над Кувейтом,
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04.03.2026 09:58 Відповісти
Аль-Кожедуб
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04.03.2026 11:26 Відповісти
Як винагороду, пілот з Кувейту цілий рік їстиме добірну свинину.
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04.03.2026 16:28 Відповісти
у кувейтського пілота Link16 був іншої системи, кувейтської.
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05.03.2026 01:52 Відповісти
Та камон, це ж кувейт. Кожному льотчику куплять золотий самольот, іще і гарем на місяць, за беспокойство
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05.03.2026 02:03 Відповісти
 
 