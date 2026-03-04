Місцевий пілот випадково збив три американські винищувачі F-15 над Кувейтом, - The Wall Street Journal

Три американські винищувачі F-15 були випадково збиті місцевим пілотом над Кувейтом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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"За словами американського чиновника, пілот F/A-18 випустив три ракети по американських літаках. Всі три американські літаки впали, але їхні пілоти благополучно катапультувалися", - йдеться у публікації.

За словами співрозмовників WSJ, інцидент стався незабаром після того, як кілька іранських дронів проникли в повітряний простір Кувейту і один з них вразив тактичний оперативний центр у торговому порту, в результаті чого загинули 6 американських військовослужбовців.

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Він додав, що кувейтські офіційні особи були в напрузі, коли їхні радари виявили літаки, що наближалися, тому відкрили по них вогонь.

Представник Центрального командування США відмовився від коментарів.

"Інцидент розслідується, і офіційна причина катастрофи може змінитися", - пише The Wall Street Journal.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

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