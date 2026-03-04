Местный пилот случайно сбил три американских истребителя F-15 над Кувейтом, - The Wall Street Journal
Три американских истребителя F-15 были случайно сбиты местным пилотом над Кувейтом.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"По словам американского чиновника, пилот F/A-18 выпустил три ракеты по американским самолетам. Все три американских самолета упали, но их пилоты благополучно катапультировались", - говорится в публикации.
По словам собеседников WSJ, инцидент произошел вскоре после того, как несколько иранских дронов проникли в воздушное пространство Кувейта и один из них поразил тактический оперативный центр в торговом порту, в результате чего погибли 6 американских военнослужащих.
Он добавил, что кувейтские официальные лица были в напряжении, когда их радары обнаружили приближающиеся самолеты, поэтому открыли по ним огонь.
Представитель Центрального командования США отказался от комментариев.
"Инцидент расследуется, и официальная причина катастрофы может измениться", - пишет The Wall Street Journal.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
- Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе - критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, - мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.
Це все Байден, а якщо б тру(м)п був президентом...
"краснов" своїми "визвольними" війнами з Венесуелою та Іраном за останні два місяці нагнав ціну на нафту на $20. Справний підлеглий свого шефа пуйла!
По поводу американских F-15, сбитых "дружественным огнем" над Кувейтом.
Мой приятель, служивший военным переводчиком и помогавший в советское время налаживать систему ПВО в одной из стран Ближнего Востока, говорил так: Этим (арабам) ничего сложнее калаша и быстрее ишака давать в руки нельзя. Это он комментировал историю, когда сирийская ПВО завалила российский Ил-20 в 2018 году.
Але цікаво, це як взагалі?
Ой! Блін, знову! ********, та шож таке???
Це як в тому анекдоті випадково впасти на сокиру 3 рази
Тим же нашим авіаторам на Ф16 і на гелікоптерах давно стало складно і супернебезпечно