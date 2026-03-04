РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10152 посетителя онлайн
Новости Иран атаковал базы США
8 689 53

Местный пилот случайно сбил три американских истребителя F-15 над Кувейтом, - The Wall Street Journal

Несколько американских истребителей разбились в Кувейте

Три американских истребителя F-15 были случайно сбиты местным пилотом над Кувейтом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"По словам американского чиновника, пилот F/A-18 выпустил три ракеты по американским самолетам. Все три американских самолета упали, но их пилоты благополучно катапультировались", - говорится в публикации.

По словам собеседников WSJ, инцидент произошел вскоре после того, как несколько иранских дронов проникли в воздушное пространство Кувейта и один из них поразил тактический оперативный центр в торговом порту, в результате чего погибли 6 американских военнослужащих.

Читайте также: Несколько военных самолетов США разбились в Кувейте (обновлено). ВИДЕО

Он добавил, что кувейтские официальные лица были в напряжении, когда их радары обнаружили приближающиеся самолеты, поэтому открыли по ним огонь.

Представитель Центрального командования США отказался от комментариев.

"Инцидент расследуется, и официальная причина катастрофы может измениться", - пишет The Wall Street Journal.

Читайте также: США "по-дурацки" бесплатно отдали Украине боеприпасы, которые мог бы купить Ближний Восток, - Трамп

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
  • Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе - критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, - мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Командование США заявило о полном уничтожении 11 иранских кораблей в Оманском заливе. ВИДЕО

Автор: 

Иран (876) Кувейт (7) США (7161) боевые действия (3802)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
04.03.2026 08:05 Ответить
+12
А тим часом...
"краснов" своїми "визвольними" війнами з Венесуелою та Іраном за останні два місяці нагнав ціну на нафту на $20. Справний підлеглий свого шефа пуйла!
показать весь комментарий
04.03.2026 08:15 Ответить
+12
Один одразу трьох за один заход - АС! 🤔
показать весь комментарий
04.03.2026 08:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підготовка американців ні до чого, питання, де був "свій-чужий" у араба, чому не спрацювала система.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:17 Ответить
Скоро Ху...ло дасть цьому арабу звання полковника і приліпить на груди зірочку героя росії.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:57 Ответить
"радіостанція на бронєпоїзді" не на тій частоті працювала...
показать весь комментарий
04.03.2026 09:06 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2026 08:05 Ответить
Араби то з Петріот Шахеди збивають - то американські літаки - виявились зовсім неготовими
показать весь комментарий
04.03.2026 08:07 Ответить
Їм мабуть ніхто не розповідав про те, що ця техніка дуже складна і потрібно роками вчитися (нам казали саме так у 22-23). Вони просто вивалили купу грошей і взяли те що захотіли. Просто бізнес...
показать весь комментарий
04.03.2026 09:26 Ответить
Руда Мавпа ж тут бідкалася, що Україні безкоштовно подарували стільки зброї! А могли б вигідно продати її на Ближній Схід, і зараз би була лєпота: і ніякої проблеми з Україною (бо її немає), і Штати усі у золоті, і аятоллам є чим ізраїльтян вбивати!
Це все Байден, а якщо б тру(м)п був президентом...
показать весь комментарий
04.03.2026 09:39 Ответить
А тим часом...
"краснов" своїми "визвольними" війнами з Венесуелою та Іраном за останні два місяці нагнав ціну на нафту на $20. Справний підлеглий свого шефа пуйла!
показать весь комментарий
04.03.2026 08:15 Ответить
ну ти сюди й "дружбу" припиши, це теж підняло ціну на пів долара.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:43 Ответить
Коли це нафта була 55 доларів? При Обамі старшому?
показать весь комментарий
04.03.2026 09:59 Ответить
Як горіхи полускав. Хтось , схоже, профі...або дехто слабаки.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:16 Ответить
Один одразу трьох за один заход - АС! 🤔
показать весь комментарий
04.03.2026 08:18 Ответить
Невже сліпота розвивається в тупість???
показать весь комментарий
04.03.2026 08:21 Ответить
Думаєте той пілот був і сліпий і тупий? 🤔
показать весь комментарий
04.03.2026 08:28 Ответить
3 літаки за один виліт - світовий рекорд. Німецький ас Еріх Гартман за війну збив 352. Ще один рекорд?
показать весь комментарий
04.03.2026 09:32 Ответить
Тут жабогадюкінг - чи американські літаки погані чи американські ракети хороші.
показать весь комментарий
04.03.2026 10:04 Ответить
Завжди казав, що компʼютерні ігри - то є зло! …. Азартний, Парамоша!)
показать весь комментарий
04.03.2026 08:19 Ответить
Я пам'ятаю на каткє в вартундере теж багато фрагів робив коли за Рейх грав
показать весь комментарий
04.03.2026 08:28 Ответить
Професіоналізм зашкалює
показать весь комментарий
04.03.2026 08:28 Ответить
"Місцевий пілот" звучить якось по селянськи, без поваги. У нас на районі теж мєстниє вєчором шниряють
показать весь комментарий
04.03.2026 08:30 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2026 08:40 Ответить
"сбил тебя наш летчик Лисицын" - по народному Лис Коже Дубовський
показать весь комментарий
04.03.2026 10:08 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

По поводу американских F-15, сбитых "дружественным огнем" над Кувейтом.

Мой приятель, служивший военным переводчиком и помогавший в советское время налаживать систему ПВО в одной из стран Ближнего Востока, говорил так: Этим (арабам) ничего сложнее калаша и быстрее ишака давать в руки нельзя. Это он комментировал историю, когда сирийская ПВО завалила российский Ил-20 в 2018 году.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:31 Ответить
А де ж знаменита система "секретна приманка" як у F-35 чому не прилаштували до F-15 ? Секретна Приманка F-35: Як Винищувач Обманює Ракети https://www.youtube.com/shorts/6EPUbpJvksY
показать весь комментарий
04.03.2026 08:33 Ответить
жесть. іди лікуйся.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:44 Ответить
Кувейтський привид теж став легендою.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:33 Ответить
Звання героя Ірану дадуть ?
показать весь комментарий
04.03.2026 08:34 Ответить
Ну, слава Богу шо всі живі.
Але цікаво, це як взагалі?
Ой! Блін, знову! ********, та шож таке???
показать весь комментарий
04.03.2026 08:35 Ответить
Кувейт багатий,заплатить Трампу втридорога за збиті вже старі літаки,і все,всі в профіті будуть.Френдлі файер,нічого особистого
показать весь комментарий
04.03.2026 09:54 Ответить
Кувейтський пілот - це як монгольський хакер
показать весь комментарий
04.03.2026 08:40 Ответить
Здається він якраз був крутий, на відміну від американців. Щось не схоже казки з Топ Ган. Чому вони так обісралися? Судячи зі статті кувейтський пілот вилетів на перехоплення.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:47 Ответить
Ідентифікатор "Свій-Чужий" або був відключений, або арабський пілот прогуляв навчання.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:50 Ответить
Йому наказали збити їх *****. Він збив. З хріна він поганий пілот? Задовбали як чирлідерші в трусиках захищати честь американського мундира.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:56 Ответить
Значить його командир тупуватий.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:00 Ответить
Нічого дивного.Араби, то ще ті воєни! Мав нагоду особисто пересвідчитись.Маючи таких союзників,вороги не потрібні.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:41 Ответить
И это - "они еще не начинали".
показать весь комментарий
04.03.2026 08:42 Ответить
випадково збив три американські винищувачі F-15

Це як в тому анекдоті випадково впасти на сокиру 3 рази
показать весь комментарий
04.03.2026 08:43 Ответить
він просто нажимав на всі кнопки підряд і дуже швидко. і воно якось само збилось. випадково.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:45 Ответить
..а ловушки пілоти не змогли застосувати?
показать весь комментарий
04.03.2026 08:50 Ответить
Бойовиків передивились?
показать весь комментарий
04.03.2026 08:52 Ответить
Не всі вони працюють як задумано - самонаведення ракет розвивається десятки років підряд !!
показать весь комментарий
04.03.2026 09:28 Ответить
Може нам його найняти для себе - хай збиває кацапські носії КАБів !?
показать весь комментарий
04.03.2026 09:00 Ответить
Да по 3 за раз. Причем F-18 и ЗУР(можно и авиакеросин) за Кувейтом).
показать весь комментарий
04.03.2026 09:10 Ответить
Напевно пілот ф-18 отримає медальку від полотенець.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:05 Ответить
А кацапы сегодня завалили под Ростовом свой вертолёт...
показать весь комментарий
04.03.2026 09:12 Ответить
Фредди фаер.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:19 Ответить
Думаю, це була спланована атака. З розрахунком або перевантажити ППО або викликати Френдлі файр через купу дронів в повітрі.
Тим же нашим авіаторам на Ф16 і на гелікоптерах давно стало складно і супернебезпечно
показать весь комментарий
04.03.2026 09:26 Ответить
Нічого страшного.Вирахують у Абдули за 3 F-15 з зарплати.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:28 Ответить
Місцевий пілот (іваноффф) , випадково збив три американські винищувачі F-15 над Кувейтом,
показать весь комментарий
04.03.2026 09:58 Ответить
 
 