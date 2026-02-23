Украинцев в Мексике призвали соблюдать рекомендации безопасности из-за спецоперации мексиканской армии
Украинцев, находящихся в Мексике, призвали соблюдать рекомендации органов безопасности на фоне проведения спецоперации мексиканской армии в нескольких штатах.
Об этом сообщаетпосольство Украины в Мексике, которое цитирует Цензор.НЕТ.
Рекомендации для украинцев
Посольство Украины в Мексике в связи с обострением ситуации с безопасностью в штатах Халиско, Мичоакан и Гуанахуато и проведением спецоперации мексиканской армии рекомендует гражданам Украины сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных органов власти, соблюдать рекомендации органов безопасности правительств Халиско, Мичоакан и Гуанахуато и избегать распространения непроверенной информации.
"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих здоровью или жизни граждан Украины, просим связываться с Консульским отделом по телефону (+52) 55 7878 0708 Whatsap, Viber. О возможных изменениях или дополнительных рекомендациях будет сообщено дополнительно", - говорится в соцсети Х.
Что предшествовало?
- В Мексике силовики ликвидировали одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире – лидера картеля Халиско новое поколение (Jalisco New Generation Cartel) Немесио Рубена Осегера Сервантеса, известного как "Эль Менчо". В результате вспыхнули массовые беспорядки.
- 59-летний наркобарон был убит в воскресенье во время спецоперации в западном штате Халиско.
- Сервантес возглавлял одну из самых мощных и жестоких преступных организаций Мексики. Картель Халиско новое поколение за последние годы значительно усилил влияние и стал одним из главных игроков на наркорынке, постепенно вытесняя другие группировки.
- Ранее США объявили награду в 15 млн долларов за информацию, которая поможет задержать "Эль Менчо". Его подозревали в контрабанде крупных партий кокаина, метамфетамина и фентанила через границу США.
Але стосовно Мексики Вашингтон більше турбує не кокаїн, а місцеве виробництво синтетичних наркотиків, таких як метамфетаміни та опіоїди, зокрема фентаніл, поширення якого призвело до «епідемії передозувань» у США.
За даними американського Управління по боротьбі з наркотиками, Міністерства юстиції США та аналітичної служби Конгресу США, майже весь фентаніл виробляється в Мексиці, а прекурсори для нього завозять з Азії, зокрема з Китаю.
Вважається, що мексиканські агрономи вивели більш продуктивні сорти коки.
Європейська наркомафія тепер спирається на логістику та навчальну допомогу з боку мексиканських картелів, таких як Сіналоа.
У значній мірі це прямий наслідок стратегії «полювання на ватажків». Усунення лідерів не знищувало структури, а дробило їх, породжуючи нові конфлікти за території та ресурси.
Ключовий зсув - перехід від контролю потоків до контролю території. Мексиканські картелі еволюціонували в складні економічні мережі і за своєю структурою тепер більше схожі на транснаціональні корпорації з розвиненою управлінською системою та різноманіттям сфер діяльності.
Картелі стягують «податок» з усього, що відбувається на їхній території, - від легального бізнесу до контрабанди мігрантів і наркотиків іншими групами.
Як зазначали влітку 2025 року в Мексиканській конфедерації роботодавців (COPARMEX), з 2015 року кількість випадків рекету зросла на 83%. Відмова платити часто закінчується вбивством.
Стійкість мексиканських картелів багато в чому пояснюється тим, що вони глибоко вбудовані в політичні та адміністративні структури Мексики. Це особливо наочно проявилося під час виборів 2024 року.
Злочинні групи не просто впливали на кампанію - вони відкрито намагалися поставити лояльних мерів і муніципальних чиновників у ключових регіонах. Під час виборчої гонки були вбиті десятки кандидатів. Ще сотні знялися з виборів під тиском і погрозами.
