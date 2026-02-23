Украинцев в Мексике призвали соблюдать рекомендации безопасности из-за спецоперации мексиканской армии

Украинцев, находящихся в Мексике, призвали соблюдать рекомендации органов безопасности на фоне проведения спецоперации мексиканской армии в нескольких штатах.

Об этом сообщаетпосольство Украины в Мексике, которое цитирует Цензор.НЕТ.

Рекомендации для украинцев

Посольство Украины в Мексике в связи с обострением ситуации с безопасностью в штатах Халиско, Мичоакан и Гуанахуато и проведением спецоперации мексиканской армии рекомендует гражданам Украины сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных органов власти, соблюдать рекомендации органов безопасности правительств Халиско, Мичоакан и Гуанахуато и избегать распространения непроверенной информации.

"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих здоровью или жизни граждан Украины, просим связываться с Консульским отделом по телефону (+52) 55 7878 0708 Whatsap, Viber. О возможных изменениях или дополнительных рекомендациях будет сообщено дополнительно", - говорится в соцсети Х.

Что предшествовало?