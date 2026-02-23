РУС
Украинцев в Мексике призвали соблюдать рекомендации безопасности из-за спецоперации мексиканской армии

В Мексике убили наркобарона

Украинцев, находящихся в Мексике, призвали соблюдать рекомендации органов безопасности на фоне проведения спецоперации мексиканской армии в нескольких штатах.

Об этом сообщаетпосольство Украины в Мексике, которое цитирует Цензор.НЕТ.

Рекомендации для украинцев

Посольство Украины в Мексике в связи с обострением ситуации с безопасностью в штатах Халиско, Мичоакан и Гуанахуато и проведением спецоперации мексиканской армии рекомендует гражданам Украины сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных органов власти, соблюдать рекомендации органов безопасности правительств Халиско, Мичоакан и Гуанахуато и избегать распространения непроверенной информации.

"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих здоровью или жизни граждан Украины, просим связываться с Консульским отделом по телефону (+52) 55 7878 0708 Whatsap, Viber. О возможных изменениях или дополнительных рекомендациях будет сообщено дополнительно", - говорится в соцсети Х.

Читайте: Мексика отказалась входить в Совет мира США

Что предшествовало? 

  • В Мексике силовики ликвидировали одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире – лидера картеля Халиско новое поколение (Jalisco New Generation Cartel) Немесио Рубена Осегера Сервантеса, известного как "Эль Менчо". В результате вспыхнули массовые беспорядки.
  • 59-летний наркобарон был убит в воскресенье во время спецоперации в западном штате Халиско.
  • Сервантес возглавлял одну из самых мощных и жестоких преступных организаций Мексики. Картель Халиско новое поколение за последние годы значительно усилил влияние и стал одним из главных игроков на наркорынке, постепенно вытесняя другие группировки.
  • Ранее США объявили награду в 15 млн долларов за информацию, которая поможет задержать "Эль Менчо". Его подозревали в контрабанде крупных партий кокаина, метамфетамина и фентанила через границу США.

Картелі глибоко інтегровані в місцеву економіку. Опубліковане у вересні 2023 року у журналі Science дослідження показало, що організована злочинність - це п'ятий за величиною роботодавець у Мексиці.

Стійкість мексиканських картелів багато в чому пояснюється тим, що вони глибоко вбудовані в політичні та адміністративні структури Мексики. Це особливо наочно проявилося під час виборів 2024 року.

Злочинні групи не просто впливали на кампанію - вони відкрито намагалися поставити лояльних мерів і муніципальних чиновників у ключових регіонах. Під час виборчої гонки були вбиті десятки кандидатів. Ще сотні знялися з виборів під тиском і погрозами.
+3
У Мексиці наркокартелі за останні десятиліття створили складну систему транспортування наркотиків. Часто вони ввозяться до США через офіційні порти та пункти пропуску.
Але стосовно Мексики Вашингтон більше турбує не кокаїн, а місцеве виробництво синтетичних наркотиків, таких як метамфетаміни та опіоїди, зокрема фентаніл, поширення якого призвело до «епідемії передозувань» у США.
За даними американського Управління по боротьбі з наркотиками, Міністерства юстиції США та аналітичної служби Конгресу США, майже весь фентаніл виробляється в Мексиці, а прекурсори для нього завозять з Азії, зокрема з Китаю.
+2
Ель Менчо, колишній поліцейський, створив потужну злочинну організацію, відповідальну за контрабанду в США значних обсягів кокаїну, метамфетаміну та фентаніл. США оголосили винагороду в 15 млн доларів за інформацію, яка допомогла б встановити його місцезнаходження.
Наркота.
пєтров, ти що, перевзувся?
О як труть, а що, дровиняка в очах не заважає? Цього обкуреного ішака давно пора теж двинути.
Ти проти волі мудрого українського наріду?
Як зазначає Лоран Ланьєль з Управління Європейського союзу з наркотиків, мексиканські злочинні синдикати - найпотужніші, розгалужені та жорстокі у Західній півкулі - створили мережі постачання, що простягаються від Аргентини до Канади та Європи, і експортують не лише наркотики, а й свої методи діяльності.

Вважається, що мексиканські агрономи вивели більш продуктивні сорти коки.
Європейська наркомафія тепер спирається на логістику та навчальну допомогу з боку мексиканських картелів, таких як Сіналоа.
Фрагментація збройних груп - одна з ключових причин високих показників насильства в Мексиці. Замість кількох великих відносно централізованих організацій, що існували раніше, у країні діє, за підрахунками фахівців, близько 400 угруповань різного масштабу.
У значній мірі це прямий наслідок стратегії «полювання на ватажків». Усунення лідерів не знищувало структури, а дробило їх, породжуючи нові конфлікти за території та ресурси.
Ключовий зсув - перехід від контролю потоків до контролю території. Мексиканські картелі еволюціонували в складні економічні мережі і за своєю структурою тепер більше схожі на транснаціональні корпорації з розвиненою управлінською системою та різноманіттям сфер діяльності.
Картелі заробляють не тільки на наркотиках, а й на викраденнях людей, сексуальній експлуатації, контрабанді товарів, незаконній вирубці лісів, розкраданні палива, нелегальному видобутку корисних копалин.
Картелі стягують «податок» з усього, що відбувається на їхній території, - від легального бізнесу до контрабанди мігрантів і наркотиків іншими групами.
Як зазначали влітку 2025 року в Мексиканській конфедерації роботодавців (COPARMEX), з 2015 року кількість випадків рекету зросла на 83%. Відмова платити часто закінчується вбивством.
Латиноамериканські картелі мені чимось нагадують "злодійські організації" із старих фільмів про Джеймса Бонда. В деяких навіть власні підводні човни є.
https://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Tijuana?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq Тихуанастала містом, принявши найбільшу кількість українських беженців: за оцінками, 9902 громадянина України https://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ukrainian_refugee_crisis_in_Mexico?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq#cite_note-1 [ 1 ] , 531 беженець вhttps://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Mexico_City?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq Мехикоhttps://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ukrainian_refugee_crisis_in_Mexico?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq#cite_note-2 [ 2 ] і 18 беженцев вhttps://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Canc%C3%BAn?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq Канкунеhttps://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ukrainian_refugee_crisis_in_Mexico?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq#cite_note-3 [ 3 ]
Как то мне тревожно за наших. Если беженец ломанется в США или Канаду, он будет беженцем из Украины или Мексике
