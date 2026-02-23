Українців у Мексиці закликали дотримуватися рекомендацій безпеки через спецоперацію мексиканської армії

У Мексиці вбили наркобарона

Українців, які перебувають в Мексиці, закликали дотримуватися рекомендацій органів безпеки на тлі проведення спецоперації мексиканської армії в кількох штатах.

Про це повідомляє посольство України в Мексиці, яке цитує Цензор.НЕТ.

Рекомендації для українців

Посольство України в Мексиці у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в штатах Халіско, Мічоакан та Ґуанахуато та проведенням спецоперації мексиканської армії рекомендує громадянам України зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями місцевих органів влади, дотримуватися рекомендацій органів безпеки урядів Халіско, Мічоакан та Ґуанахуато та уникати поширення неперевіреної інформації.

"У разі виникнення екстрених ситуацій, які загрожують здоров'ю або життю громадян України просимо контактувати з Консульським відділом за телефоном (+52) 55 7878 0708 Whatsap, Viber. Про можливі зміни або додаткові рекомендації буде повідомлено додатково", - йдеться в соцмережі Х.

Що передувало? 

  • У Мексиці силовики ліквідували одного з найрозшукуваніших наркоторговців у світі – лідера картелю Халіско нове покоління (Jalisco New Generation Cartel) Немесіо Рубена Осегеру Сервантеса, відомого як "Ель Менчо". В результаті спалахнли масові заворушення.
  • 59-річний наркобарон був убитий у неділю під час спецоперації в західному штаті Халіско.
  • Сервантес очолював одну з найпотужніших і найжорстокіших злочинних організацій Мексики. Картель Халіско нове покоління за останні роки значно посилив вплив і став одним із головних гравців на наркоринку, поступово витісняючи інші угруповання.
  • Раніше США оголосили винагороду у 15 млн доларів за інформацію, що допоможе затримати "Ель Менчо". Його підозрювали в контрабанді великих партій кокаїну, метамфетаміну та фентанілу через кордон США.

Топ коментарі
+5
Картелі глибоко інтегровані в місцеву економіку. Опубліковане у вересні 2023 року у журналі Science дослідження показало, що організована злочинність - це п'ятий за величиною роботодавець у Мексиці.

Стійкість мексиканських картелів багато в чому пояснюється тим, що вони глибоко вбудовані в політичні та адміністративні структури Мексики. Це особливо наочно проявилося під час виборів 2024 року.

Злочинні групи не просто впливали на кампанію - вони відкрито намагалися поставити лояльних мерів і муніципальних чиновників у ключових регіонах. Під час виборчої гонки були вбиті десятки кандидатів. Ще сотні знялися з виборів під тиском і погрозами.
23.02.2026 02:57 Відповісти
+3
У Мексиці наркокартелі за останні десятиліття створили складну систему транспортування наркотиків. Часто вони ввозяться до США через офіційні порти та пункти пропуску.
Але стосовно Мексики Вашингтон більше турбує не кокаїн, а місцеве виробництво синтетичних наркотиків, таких як метамфетаміни та опіоїди, зокрема фентаніл, поширення якого призвело до «епідемії передозувань» у США.
За даними американського Управління по боротьбі з наркотиками, Міністерства юстиції США та аналітичної служби Конгресу США, майже весь фентаніл виробляється в Мексиці, а прекурсори для нього завозять з Азії, зокрема з Китаю.
23.02.2026 02:32 Відповісти
+2
Ель Менчо, колишній поліцейський, створив потужну злочинну організацію, відповідальну за контрабанду в США значних обсягів кокаїну, метамфетаміну та фентаніл. США оголосили винагороду в 15 млн доларів за інформацію, яка допомогла б встановити його місцезнаходження.
23.02.2026 02:23 Відповісти
23.02.2026 01:14 Відповісти
23.02.2026 01:46 Відповісти
23.02.2026 02:09 Відповісти
23.02.2026 03:18 Відповісти
Як зазначає Лоран Ланьєль з Управління Європейського союзу з наркотиків, мексиканські злочинні синдикати - найпотужніші, розгалужені та жорстокі у Західній півкулі - створили мережі постачання, що простягаються від Аргентини до Канади та Європи, і експортують не лише наркотики, а й свої методи діяльності.

Вважається, що мексиканські агрономи вивели більш продуктивні сорти коки.
Європейська наркомафія тепер спирається на логістику та навчальну допомогу з боку мексиканських картелів, таких як Сіналоа.
23.02.2026 02:34 Відповісти
Фрагментація збройних груп - одна з ключових причин високих показників насильства в Мексиці. Замість кількох великих відносно централізованих організацій, що існували раніше, у країні діє, за підрахунками фахівців, близько 400 угруповань різного масштабу.
У значній мірі це прямий наслідок стратегії «полювання на ватажків». Усунення лідерів не знищувало структури, а дробило їх, породжуючи нові конфлікти за території та ресурси.
Ключовий зсув - перехід від контролю потоків до контролю території. Мексиканські картелі еволюціонували в складні економічні мережі і за своєю структурою тепер більше схожі на транснаціональні корпорації з розвиненою управлінською системою та різноманіттям сфер діяльності.
23.02.2026 02:49 Відповісти
Картелі заробляють не тільки на наркотиках, а й на викраденнях людей, сексуальній експлуатації, контрабанді товарів, незаконній вирубці лісів, розкраданні палива, нелегальному видобутку корисних копалин.
Картелі стягують «податок» з усього, що відбувається на їхній території, - від легального бізнесу до контрабанди мігрантів і наркотиків іншими групами.
Як зазначали влітку 2025 року в Мексиканській конфедерації роботодавців (COPARMEX), з 2015 року кількість випадків рекету зросла на 83%. Відмова платити часто закінчується вбивством.
23.02.2026 02:52 Відповісти
Латиноамериканські картелі мені чимось нагадують "злодійські організації" із старих фільмів про Джеймса Бонда. В деяких навіть власні підводні човни є.
23.02.2026 06:35 Відповісти
Как то мне тревожно за наших. Если беженец ломанется в США или Канаду, он будет беженцем из Украины или Мексике
23.02.2026 08:44 Відповісти
 
 