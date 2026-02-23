Українців у Мексиці закликали дотримуватися рекомендацій безпеки через спецоперацію мексиканської армії
Українців, які перебувають в Мексиці, закликали дотримуватися рекомендацій органів безпеки на тлі проведення спецоперації мексиканської армії в кількох штатах.
Про це повідомляє посольство України в Мексиці, яке цитує Цензор.НЕТ.
Рекомендації для українців
Посольство України в Мексиці у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в штатах Халіско, Мічоакан та Ґуанахуато та проведенням спецоперації мексиканської армії рекомендує громадянам України зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями місцевих органів влади, дотримуватися рекомендацій органів безпеки урядів Халіско, Мічоакан та Ґуанахуато та уникати поширення неперевіреної інформації.
"У разі виникнення екстрених ситуацій, які загрожують здоров'ю або життю громадян України просимо контактувати з Консульським відділом за телефоном (+52) 55 7878 0708 Whatsap, Viber. Про можливі зміни або додаткові рекомендації буде повідомлено додатково", - йдеться в соцмережі Х.
Що передувало?
- У Мексиці силовики ліквідували одного з найрозшукуваніших наркоторговців у світі – лідера картелю Халіско нове покоління (Jalisco New Generation Cartel) Немесіо Рубена Осегеру Сервантеса, відомого як "Ель Менчо". В результаті спалахнли масові заворушення.
- 59-річний наркобарон був убитий у неділю під час спецоперації в західному штаті Халіско.
- Сервантес очолював одну з найпотужніших і найжорстокіших злочинних організацій Мексики. Картель Халіско нове покоління за останні роки значно посилив вплив і став одним із головних гравців на наркоринку, поступово витісняючи інші угруповання.
- Раніше США оголосили винагороду у 15 млн доларів за інформацію, що допоможе затримати "Ель Менчо". Його підозрювали в контрабанді великих партій кокаїну, метамфетаміну та фентанілу через кордон США.
Але стосовно Мексики Вашингтон більше турбує не кокаїн, а місцеве виробництво синтетичних наркотиків, таких як метамфетаміни та опіоїди, зокрема фентаніл, поширення якого призвело до «епідемії передозувань» у США.
За даними американського Управління по боротьбі з наркотиками, Міністерства юстиції США та аналітичної служби Конгресу США, майже весь фентаніл виробляється в Мексиці, а прекурсори для нього завозять з Азії, зокрема з Китаю.
Вважається, що мексиканські агрономи вивели більш продуктивні сорти коки.
Європейська наркомафія тепер спирається на логістику та навчальну допомогу з боку мексиканських картелів, таких як Сіналоа.
У значній мірі це прямий наслідок стратегії «полювання на ватажків». Усунення лідерів не знищувало структури, а дробило їх, породжуючи нові конфлікти за території та ресурси.
Ключовий зсув - перехід від контролю потоків до контролю території. Мексиканські картелі еволюціонували в складні економічні мережі і за своєю структурою тепер більше схожі на транснаціональні корпорації з розвиненою управлінською системою та різноманіттям сфер діяльності.
Картелі стягують «податок» з усього, що відбувається на їхній території, - від легального бізнесу до контрабанди мігрантів і наркотиків іншими групами.
Як зазначали влітку 2025 року в Мексиканській конфедерації роботодавців (COPARMEX), з 2015 року кількість випадків рекету зросла на 83%. Відмова платити часто закінчується вбивством.
Стійкість мексиканських картелів багато в чому пояснюється тим, що вони глибоко вбудовані в політичні та адміністративні структури Мексики. Це особливо наочно проявилося під час виборів 2024 року.
Злочинні групи не просто впливали на кампанію - вони відкрито намагалися поставити лояльних мерів і муніципальних чиновників у ключових регіонах. Під час виборчої гонки були вбиті десятки кандидатів. Ще сотні знялися з виборів під тиском і погрозами.
Как то мне тревожно за наших. Если беженец ломанется в США или Канаду, он будет беженцем из Украины или Мексике