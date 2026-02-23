Українців у Мексиці закликали дотримуватися рекомендацій безпеки через спецоперацію мексиканської армії

Українців, які перебувають в Мексиці, закликали дотримуватися рекомендацій органів безпеки на тлі проведення спецоперації мексиканської армії в кількох штатах.

Про це повідомляє посольство України в Мексиці.

Рекомендації для українців

Посольство України в Мексиці у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в штатах Халіско, Мічоакан та Ґуанахуато та проведенням спецоперації мексиканської армії рекомендує громадянам України зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями місцевих органів влади, дотримуватися рекомендацій органів безпеки урядів Халіско, Мічоакан та Ґуанахуато та уникати поширення неперевіреної інформації.

"У разі виникнення екстрених ситуацій, які загрожують здоров'ю або життю громадян України просимо контактувати з Консульським відділом за телефоном (+52) 55 7878 0708 Whatsap, Viber. Про можливі зміни або додаткові рекомендації буде повідомлено додатково", - йдеться в соцмережі Х.

