Понад 165 кг психотропів та зброя: масштабну схему наркобізнесу викрито на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж
На Івано-Франківщині викрито й припинено діяльність злочинної групи, що спеціалізувалася на масштабному виробництві та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. Масштаби - рекордні для регіону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко.
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Склад злочинної групи
Як зазначається, учасниками групи виявилися четверо місцевих мешканців: двоє 18-річних хлопців, один неповнолітній та їхній 37-річний спільник.
Вони налагодили повний цикл наркобізнесу: виготовлення, фасування та збут "продукції" через поштові сервіси.
Обшуки
Під час 24 обшуків вилучено понад 165 кг амфетаміну, канабіс, 99 таблеток "екстазі", а також обладнання, "чорну бухгалтерію", банківські карти, телефони та готівку в різних валютах на загальну суму близько 1,5 млн грн.
"Крім того, у гаражі 37-річного учасника схеми виявлено психотропні речовини та зброю (дві одиниці автоматичної зброї, три пістолети, помпова рушниця, гранати з підривником та велика кількість набоїв)", - йдеться у повідомленні.
Затримання та підозри
- Трьох учасників групи затримано безпосередньо на місці виготовлення наркотиків у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за фактом незаконного виробництва та збуту психотропних речовин, а також використання обладнання для їх виготовлення (ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України).
- Найстаршого спільника затримано в порядку ст. 615 КПК України. Йому інкримінують незаконний обіг психотропів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).
- Прокуратура скерувала клопотання про тримання під вартою без права застави для повнолітніх учасників та цілодобовий домашній арешт для неповнолітнього.
- Слідство триває.
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