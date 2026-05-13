Учасників наркоугруповання, затриманих під час всеукраїнської спецоперації "Реквієм", засудили до 8 років тюрми, – Нацполіція. ФОТОрепортаж

Двох уродженців Черкаської області віком 31 та 32 роки, які організували виготовлення та збут психотропних речовин по всій Україні, засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Нацполіції.

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Минулого року поліцейські затримали двох учасників злочинного угруповання, які виготовляли психотропи та забезпечували ними всі регіони держави. Ними виявилися уродженці Черкаської області віком 31 та 32 роки.



Наркопродукцію ділки виробляли в попередньо облаштованій лабораторії, а необхідні прекурсори та хімічні речовини замовляли через інтернет.

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Готовий "товар" збували у великих обсягах через так звані мастерклади, а також направляли "клієнтам" у поштових відправленнях.



Наразі наркоторговців засуджено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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