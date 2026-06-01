Погрожував поліціянтам гранатою під час обшуку нарколабораторії: у Києві затримали чоловіка з арсеналом зброї. ФОТО
У Києві правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який під час проведення санкціонованого обшуку в гаражному кооперативі погрожував підірвати працівників спецпідрозділу поліції бойовою гранатою.
Про це повідомили у поліції та прокуратурі Києва, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що слідчі дії відбувалися в рамках розслідування кримінального провадження щодо ліквідації мережі підпільних нарколабораторій.
Побачивши бійців спецпідрозділу, зловмисник дістав бойову гранату Ф-1 і погрожував підірвати її разом із поліцейськими. У результаті напружених перемовин спецпризначенцям КОРД вдалося переконати фігуранта скласти зброю, після чого його затримали.
Під час обшуку в гаражному боксі було виявлено цілий склад нелегальної зброї та наркотичних речовин.
У затриманого вилучили:
-
2 корпуси ручних осколкових гранат Ф-1 та два запали до них;
-
автомат АКС-74 та штик-ніж;
-
пістолет "Форт-19";
-
велику кількість набоїв різного калібру;
-
12 грамів речовини, схожої на амфетамін, зіп-пакет із канабісом, електронні ваги та місткості із залишками наркотиків.
Увесь вилучений арсенал та психотропи відправлено на проведення відповідних експертиз.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 345 (Погроза насильством щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) КК України.
Суд уже обрав киянину запобіжний захід — найближчі 60 діб він проведе під вартою у слідчому ізоляторі без права внесення застави. Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники наркобізнесу.
За таке зло, вішати треба, гірше уже не буде!!!