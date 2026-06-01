Погрожував поліціянтам гранатою під час обшуку нарколабораторії: у Києві затримали чоловіка з арсеналом зброї. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який під час проведення санкціонованого обшуку в гаражному кооперативі погрожував підірвати працівників спецпідрозділу поліції бойовою гранатою.

Що відомо?

Зазначається, що слідчі дії відбувалися в рамках розслідування кримінального провадження щодо ліквідації мережі підпільних нарколабораторій.

Побачивши бійців спецпідрозділу, зловмисник дістав бойову гранату Ф-1 і погрожував підірвати її разом із поліцейськими. У результаті напружених перемовин спецпризначенцям КОРД вдалося переконати фігуранта скласти зброю, після чого його затримали.

Під час обшуку в гаражному боксі було виявлено цілий склад нелегальної зброї та наркотичних речовин.

У затриманого вилучили:

  • 2 корпуси ручних осколкових гранат Ф-1 та два запали до них;

  • автомат АКС-74 та штик-ніж;

  • пістолет "Форт-19";

  • велику кількість набоїв різного калібру;

  • 12 грамів речовини, схожої на амфетамін, зіп-пакет із канабісом, електронні ваги та місткості із залишками наркотиків.

Увесь вилучений арсенал та психотропи відправлено на проведення відповідних експертиз.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 345 (Погроза насильством щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) КК України.

Суд уже обрав киянину запобіжний захід — найближчі 60 діб він проведе під вартою у слідчому ізоляторі без права внесення застави. Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники наркобізнесу.

на дачах більш безпечніше ніж в гаражних кооперативах.
01.06.2026 17:23 Відповісти
Той, хто погрожує - сам боїться... Якщо боїться - значить, хоче жить... Якщо хоче жить - значить, вмирать не збирається... Тоді питання: "Якщо ми тебе пристрелимо - ти жить будеш?" А якщо ні - тоді для чого погрози підривом?.. ЛОГІКА... .
01.06.2026 17:24 Відповісти
Найкращий метод захисту, це напад і погрози. Класичний прийом.
01.06.2026 17:40 Відповісти
Наркота, це людське горе в Сім'ї і злочин в Суспільстві!!
За таке зло, вішати треба, гірше уже не буде!!!
01.06.2026 17:28 Відповісти
варто би було його пристрелити при затриманні. щось дуже запакований (зброєю) є-блан. нормальним людям стільки не треба, а на колекціонера цей бидлан якось не тяне
01.06.2026 17:39 Відповісти
Бл, забрав би з собою 3-4 дегенератів, і всі були б задоволені.
01.06.2026 17:40 Відповісти
Шкода що тебе не забрав.На одного б дегенерата було менше.
01.06.2026 17:49 Відповісти
Схоже ти також дірява курка
01.06.2026 18:13 Відповісти
Казав один чоловік шариків саджати не треба. Обгородити територію високим парканом зовні автоматики а в середині наркомани ліжка дряні 10 шприців і 100ножів і тільки винось те біосміття
01.06.2026 17:42 Відповісти
Нет сочувствия долбодятлам. Спасибо за внимание.
01.06.2026 17:47 Відповісти
Нема ТЦК на нього
01.06.2026 17:49 Відповісти
Ну я ще розумію стрілкотня(гранати вже перебор).Навіщо бандюку снаряди 30/23мм.?З чого він збирався їх відстрілювать?
01.06.2026 17:52 Відповісти
 
 