Погрожував поліціянтам гранатою під час обшуку нарколабораторії: у Києві затримали чоловіка з арсеналом зброї. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який під час проведення санкціонованого обшуку в гаражному кооперативі погрожував підірвати працівників спецпідрозділу поліції бойовою гранатою.

Про це повідомили у поліції та прокуратурі Києва, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що слідчі дії відбувалися в рамках розслідування кримінального провадження щодо ліквідації мережі підпільних нарколабораторій.

Побачивши бійців спецпідрозділу, зловмисник дістав бойову гранату Ф-1 і погрожував підірвати її разом із поліцейськими. У результаті напружених перемовин спецпризначенцям КОРД вдалося переконати фігуранта скласти зброю, після чого його затримали.

Під час обшуку в гаражному боксі було виявлено цілий склад нелегальної зброї та наркотичних речовин.

У затриманого вилучили:

2 корпуси ручних осколкових гранат Ф-1 та два запали до них;

автомат АКС-74 та штик-ніж;

пістолет "Форт-19";

велику кількість набоїв різного калібру;

12 грамів речовини, схожої на амфетамін, зіп-пакет із канабісом, електронні ваги та місткості із залишками наркотиків.

Увесь вилучений арсенал та психотропи відправлено на проведення відповідних експертиз.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 345 (Погроза насильством щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) КК України.

Суд уже обрав киянину запобіжний захід — найближчі 60 діб він проведе під вартою у слідчому ізоляторі без права внесення застави. Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники наркобізнесу.









