У Дніпрі чоловік кинув гранату в поліцейських під час затримання: нападник загинув, постраждали поліцейські. ФОТО
Правоохоронці Дніпра відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху гранати, внаслідок якого постраждали поліцейські.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.
Інцидент стався 5 червня близько 22:55 на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі міста.
За попередніми даними, до поліції надійшло повідомлення про бійку біля одного з житлових будинків. На місце події прибули наряди патрульної поліції.
Під час спроби затримання один з учасників конфлікту кинув гранату в бік правоохоронців.
Унаслідок вибуху нападник загинув на місці. Четверо поліцейських отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Стан постраждалих і розслідування
Поранених правоохоронців госпіталізовано, їм надають необхідну медичну допомогу.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та збирають доказову базу.
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Це не виправдовує його злочину, бо носити з собою таку зброю вже злочин.
Але писати очевидну брехню не варто, бо все це вже остаточно набридло до блювоти остаточної недовіри до журналістів.
є відео, де вони на нього напали,
а якась жінка в нічній сорочці за ними біжить
Питання в тому, чому це відбувається і як це подолати? Але з цим суцільна проблема. Нема кому ретельно підійти до висновків і плану безпеки на вулицях наших міст, бо на цьому не навариш.