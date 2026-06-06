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Новини Фото Вибухи в Дніпрі
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У Дніпрі чоловік кинув гранату в поліцейських під час затримання: нападник загинув, постраждали поліцейські. ФОТО

Правоохоронці Дніпра відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху гранати, внаслідок якого постраждали поліцейські.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

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Інцидент стався 5 червня близько 22:55 на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі міста. 

За попередніми даними, до поліції надійшло повідомлення про бійку біля одного з житлових будинків. На місце події прибули наряди патрульної поліції.

Під час спроби затримання один з учасників конфлікту кинув гранату в бік правоохоронців.

Унаслідок вибуху нападник загинув на місці. Четверо поліцейських отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Стан постраждалих і розслідування

Поранених правоохоронців госпіталізовано, їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та збирають доказову базу.

У Дніпрі чоловік кинув гранату в поліцейських
У Дніпрі чоловік кинув гранату в поліцейських

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Погрожував поліціянтам гранатою під час обшуку нарколабораторії: у Києві затримали чоловіка з арсеналом зброї. ФОТО

Автор: 

вибух (4730) граната (847) Дніпро (3562) Дніпропетровська область (5105) Дніпровський район (415)
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Топ коментарі
+15
Повний ідіот! Замість захисту Батьківщини загинув як обіссяний кнур!
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06.06.2026 08:53 Відповісти
+9
Это как,кинул в кого то гранату,погибнул сам,в кого кинул незначительно пострадали? Явно брешут о происшествии.
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06.06.2026 08:57 Відповісти
+7
Якось називати поліцаїв правоохоронцями не личить, після того, що вони вори ****** з українцями.
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06.06.2026 09:14 Відповісти
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Диверсант.Навряд чи СЗЧешник чи звичайний ухилянт робив би таке
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06.06.2026 08:51 Відповісти
Чого? Звичайна "п'яна мавпа з гранатою"... Якби був "диверсант" - то кидав-би гранату так, щоб забезпечить власну безпеку. Знайшов-би укриття, дотримувався відповідної відстані, для гранатометання, кидав-би, гранату, точніше...
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06.06.2026 09:23 Відповісти
Ну може не встиг підготуватись,зненацька патруль зупинив,і воно з переляку отак
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06.06.2026 10:07 Відповісти
Ні-і... Якщо у людини відпрацьований алгоритм дій, вона діє "на автоматі"... А тут "автоматичні дії" , і "поряд не стояли...".
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06.06.2026 10:19 Відповісти
Хтось писав, що він під час комендантської години ходив по вулицям й бикував. Люди викликали поліцію, під час спроби затримання, він витягнув гранату й увів її у дію. Як такого кидка там не було.
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06.06.2026 10:35 Відповісти
В телеграмі відео є
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06.06.2026 10:36 Відповісти
Не кинув, а підірвався.
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06.06.2026 08:51 Відповісти
https://x.com/breakingUAnews/status/2063134004685967651/video/1
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06.06.2026 08:56 Відповісти
Так, він ні в кого нічого не кидав. Підірвав себе підклавши гранату під себе.
Це не виправдовує його злочину, бо носити з собою таку зброю вже злочин.
Але писати очевидну брехню не варто, бо все це вже остаточно набридло до блювоти остаточної недовіри до журналістів.
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06.06.2026 09:17 Відповісти
То напиши кого дивишся,читаєш,кому довіряєш на інформаційному полі...Подивимось і ми..які там "правдоруби"..
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06.06.2026 09:28 Відповісти
Це просто зробити. Не довіряю нікому крім власних очей, Армії і тим хто вирощує хліб власними руками.
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06.06.2026 09:32 Відповісти
Повний ідіот! Замість захисту Батьківщини загинув як обіссяний кнур!
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06.06.2026 08:53 Відповісти
а вчорашні 2а мусора в переході і мазаний баптист?
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06.06.2026 09:25 Відповісти
Он умер как захотел, а не в стойле, за иудейского воришку
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06.06.2026 10:30 Відповісти
Просто якесь божественне втручання.
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06.06.2026 08:53 Відповісти
Кинув? - з останіх сил - чи шо?
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06.06.2026 08:54 Відповісти
Это как,кинул в кого то гранату,погибнул сам,в кого кинул незначительно пострадали? Явно брешут о происшествии.
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06.06.2026 08:57 Відповісти
Но драка же была и ментов ночью кто то же вызвал Держу пари это сделала та жиночка в ночнушке или скажешь что и здесь тцк постарались и довели бедного сзчшника до самогубства.Скорее всего алкаш какой нибудь ночью буянил возможно даже и военный раз граната с собой была ,а соседи ментов вызвали
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06.06.2026 09:26 Відповісти
Информацию должны подавать журналисты ЦН,они этого не сделали,все выглядит так,как будто они пытаются что то скрыть.
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06.06.2026 09:53 Відповісти
Німб на своїй голівці перевірь,праведник ти ж наш...кацапощелепний..
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06.06.2026 09:29 Відповісти
Квартальный клоун,иди к миндичу
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06.06.2026 09:51 Відповісти
чому нападник?
є відео, де вони на нього напали,
а якась жінка в нічній сорочці за ними біжить
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06.06.2026 09:07 Відповісти
Дарвін уже пішов по премію...
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06.06.2026 09:13 Відповісти
hічого не зрозуміло. цілком може бути спроба бусифікації, креатівнєнько описана "по новому".
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06.06.2026 09:14 Відповісти
Судячи з відео, щось подібне і мало місце...
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06.06.2026 09:31 Відповісти
Якось називати поліцаїв правоохоронцями не личить, після того, що вони вори ****** з українцями.
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06.06.2026 09:14 Відповісти
Нажаль. Аваков дуже постаравмя перетворити правоохоронний орган в кримінал в погонах, з тих хто вештавмя по вулицям міст і мріяв про зброю і погони, аби знущатись з людей.
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06.06.2026 09:20 Відповісти
Самі розумієте : для ближнього бою ніж краща зброя..
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06.06.2026 09:17 Відповісти
Злочин і покарання!!
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06.06.2026 09:20 Відповісти
Ходити з гранатою погана ідея для всіх, і тих хто навколо і тих хто їх носить.
Питання в тому, чому це відбувається і як це подолати? Але з цим суцільна проблема. Нема кому ретельно підійти до висновків і плану безпеки на вулицях наших міст, бо на цьому не навариш.
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06.06.2026 09:23 Відповісти
Та звичайно,граната для самооборони не підходить
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06.06.2026 10:09 Відповісти
Податки потрібно підвищувати не на посилки, а на ритуальні послуги. Ось де надприбутки
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06.06.2026 09:24 Відповісти
думаю,він вербонутий кацапами. звичайний ухилянт або СЗЧ не зробив би такого...
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06.06.2026 09:39 Відповісти
 
 