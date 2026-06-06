У Дніпрі чоловік кинув гранату в поліцейських під час затримання: нападник загинув, постраждали поліцейські. ФОТО

Правоохоронці Дніпра відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху гранати, внаслідок якого постраждали поліцейські.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Інцидент стався 5 червня близько 22:55 на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі міста.

За попередніми даними, до поліції надійшло повідомлення про бійку біля одного з житлових будинків. На місце події прибули наряди патрульної поліції.

Під час спроби затримання один з учасників конфлікту кинув гранату в бік правоохоронців.

Унаслідок вибуху нападник загинув на місці. Четверо поліцейських отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Стан постраждалих і розслідування

Поранених правоохоронців госпіталізовано, їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та збирають доказову базу.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Погрожував поліціянтам гранатою під час обшуку нарколабораторії: у Києві затримали чоловіка з арсеналом зброї. ФОТО