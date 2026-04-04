Автомобиль загорелся в Святошинском районе Киева: полиция выясняет обстоятельства
Вечером в субботу, 4 апреля, в Святошинском районе Киева произошло возгорание автомобиля. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Предварительно известно, что произошло возгорание автомобиля Skoda, также огнем повреждены припаркованные рядом машины. Информация о пострадавших пока не поступала.
"Сейчас на месте работают все профильные службы, которые ликвидируют пожар и устанавливают обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Между тем местные Telegram-каналы сообщали, что в районе Борщаговки прогремели два взрыва.
