Автомобиль загорелся в Святошинском районе Киева: полиция выясняет обстоятельства

Вечером в субботу, 4 апреля, в Святошинском районе Киева произошло возгорание автомобиля. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Предварительно известно, что произошло возгорание автомобиля Skoda, также огнем повреждены припаркованные рядом машины. Информация о пострадавших пока не поступала.

"Сейчас на месте работают все профильные службы, которые ликвидируют пожар и устанавливают обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Между тем местные Telegram-каналы сообщали, что в районе Борщаговки прогремели два взрыва.

