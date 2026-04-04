Автомобіль загорівся у Святошинському районі Києва: поліція з’ясовує обставини

Ввечері суботи, 4 квітня, у Святошинському районі Києва відбулось загорання автомобіля. Поліція встановлює обставини події.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Попередньо відомо, що відбулось загорання автомобіля Skoda, також вогнем пошкоджені припарковані поруч автівки. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

"Наразі на місці працюють усі профільні служби, які ліквідовують пожежу та встановлюють обставини події", - йдеться у повідомленні.

Тим часом місцеві телеграм-канали повідомляли, що в районі Борщагівки пролунали два вибухи.

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