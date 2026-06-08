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Новини Фото Атака безпілотників на Харків
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РФ атакувала Харків: пожежі та руйнування після ударів БпЛА. ФОТОрепортаж

Унаслідок нічного удару БпЛА по Харкову виникли пожежі в Холодногірському районі. Пошкоджено склад поштового відділення, постраждалих за попередніми даними немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС Харківської області.

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Три осередки пожеж після влучань

Внаслідок атаки виникли три осередки займання. Один із дронів влучив у складську будівлю поштового відділення, що спричинило руйнування конструкцій та масштабну пожежу площею близько 1000 кв. м.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучалися підрозділи ДСНС, зокрема піротехніки та психологи.

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Ліквідація наслідків атак

Харків під ударом БпЛА: горіли склади поштового відділення
Харків під ударом БпЛА: горіли склади поштового відділення
Харків під ударом БпЛА: горіли склади поштового відділення
Харків під ударом БпЛА: горіли склади поштового відділення
Харків під ударом БпЛА: горіли склади поштового відділення
Харків під ударом БпЛА: горіли склади поштового відділення
Харків під ударом БпЛА: горіли склади поштового відділення

Автор: 

пожежа (4479) Харків (6125) ДСНС (5351) Харківська область (2813) Харківський район (923)
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@ Маріуполь (окупована територія):
Вночі відбулась наймасованіша атака БПЛА на місто.
В результаті уражено електропідстанцію «Город 11» в мікрорайоні «Невський» по вул. Купріна та електропідстанцію на північному сходу за містом.
Станом на зараз більшість міста без електропостачання.

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08.06.2026 09:21 Відповісти
 
 