РФ атакувала Харків: пожежі та руйнування після ударів БпЛА. ФОТОрепортаж
Унаслідок нічного удару БпЛА по Харкову виникли пожежі в Холодногірському районі. Пошкоджено склад поштового відділення, постраждалих за попередніми даними немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС Харківської області.
Три осередки пожеж після влучань
Внаслідок атаки виникли три осередки займання. Один із дронів влучив у складську будівлю поштового відділення, що спричинило руйнування конструкцій та масштабну пожежу площею близько 1000 кв. м.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучалися підрозділи ДСНС, зокрема піротехніки та психологи.
Ліквідація наслідків атак
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Вночі відбулась наймасованіша атака БПЛА на місто.
В результаті уражено електропідстанцію «Город 11» в мікрорайоні «Невський» по вул. Купріна та електропідстанцію на північному сходу за містом.
Станом на зараз більшість міста без електропостачання.