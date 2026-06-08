УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Обстріли Харкова
600 4

У Харкові дрон влучив у логістичний хаб "Укрпошти": є руйнування

У Харкові дрон РФ пошкодив логістичний хаб "Укрпошти"

У Харкові внаслідок удару російського дрона 8 червня пошкоджено логістичний хаб "Укрпошти".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За попередньою інформацією, об’єкт зазнав часткових руйнувань. Водночас повідомляється, що персонал не постраждав.

Роботу частково відновлюють, клієнтам обіцяють компенсації

"Команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені ми обов’язково все компенсуємо", - наголосив Смілянський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували два райони Харкова. Є влучання у дах багатоквартирного будинку. ФОТО

Автор: 

Укрпошта (1163) Харків (6125) Харківська область (2813) Харківський район (923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звичайно прикро,що ми не можемо все захистити Але хочу привернути увагу всіх,а особливо журналюг Перестаньте "засмічувати" українську мову і ноземними словами---ХАБ--це англомовна назва ,да і не зовсім підходить для даного випадку (умовно) Прикро,що "модні" журналюги приносять в нашу культури багато слів ,які для украхїни неприйнятні.
показати весь коментар
08.06.2026 08:20 Відповісти
Потужність принесла в мову різні "кейси" і "треки"....
показати весь коментар
08.06.2026 08:34 Відповісти
Та ніяка ця назва не англомовна, бо в англійській мові немає звука х (за винятком шотландських назв на кшталт Loch Ness). А англ. hub мало б передаватися українською як габ (як Harvard => Гарвард). Що ж до модніх "вумніків", то вони далі від москалів не сягають: від них усяке сміття тягнуть.
показати весь коментар
08.06.2026 08:52 Відповісти
Один абрамовіч та оманській ішак знають, чому мадяр не чіпає величезні склали на рф
показати весь коментар
08.06.2026 09:28 Відповісти
 
 