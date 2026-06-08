600 4
У Харкові дрон влучив у логістичний хаб "Укрпошти": є руйнування
У Харкові внаслідок удару російського дрона 8 червня пошкоджено логістичний хаб "Укрпошти".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.
За попередньою інформацією, об’єкт зазнав часткових руйнувань. Водночас повідомляється, що персонал не постраждав.
Роботу частково відновлюють, клієнтам обіцяють компенсації
"Команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені ми обов’язково все компенсуємо", - наголосив Смілянський.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Василь Казімко
показати весь коментар08.06.2026 08:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Прощай немытая раССея
показати весь коментар08.06.2026 08:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Olifant
показати весь коментар08.06.2026 08:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрій Лавриненко
показати весь коментар08.06.2026 09:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль