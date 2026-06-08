У Харкові дрон влучив у логістичний хаб "Укрпошти": є руйнування

У Харкові внаслідок удару російського дрона 8 червня пошкоджено логістичний хаб "Укрпошти".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.

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За попередньою інформацією, об’єкт зазнав часткових руйнувань. Водночас повідомляється, що персонал не постраждав.

Роботу частково відновлюють, клієнтам обіцяють компенсації

"Команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені ми обов’язково все компенсуємо", - наголосив Смілянський.

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