РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Обстрелы Харькова
470 3

В Харькове дрон попал в логистический хаб "Укрпочты": есть разрушения

В Харькове дрон РФ повредил логистический хаб "Укрпочты"

В Харькове в результате удара российского дрона 8 июня был поврежден логистический хаб "Укрпочты".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор Игорь Смилянский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По предварительной информации, объект подвергся частичным повреждениям. При этом сообщается, что персонал не пострадал.

Работу частично восстанавливают, клиентам обещают компенсации

"Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно, и сегодня будет доставка по Харькову. Тем клиентам, чьи посылки были уничтожены, мы обязательно все компенсируем", - подчеркнул Смилянский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали два района Харькова. Есть попадание в крышу многоквартирного дома. ФОТО

Автор: 

Укрпочта (336) Харьков (7878) Харьковская область (2763) Харьковский район (907)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звичайно прикро,що ми не можемо все захистити Але хочу привернути увагу всіх,а особливо журналюг Перестаньте "засмічувати" українську мову і ноземними словами---ХАБ--це англомовна назва ,да і не зовсім підходить для даного випадку (умовно) Прикро,що "модні" журналюги приносять в нашу культури багато слів ,які для украхїни неприйнятні.
показать весь комментарий
08.06.2026 08:20 Ответить
Потужність принесла в мову різні "кейси" і "треки"....
показать весь комментарий
08.06.2026 08:34 Ответить
Та ніяка ця назва не англомовна, бо в англійській мові немає звука х (за винятком шотландських назв на кшталт Loch Ness). А англ. hub мало б передаватися українською як габ (як Harvard => Гарвард). Що ж до модніх "вумніків", то вони далі від москалів не сягають: від них усяке сміття тягнуть.
показать весь комментарий
08.06.2026 08:52 Ответить
 
 