В Харькове дрон попал в логистический хаб "Укрпочты": есть разрушения

В Харькове в результате удара российского дрона 8 июня был поврежден логистический хаб "Укрпочты".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор Игорь Смилянский.

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По предварительной информации, объект подвергся частичным повреждениям. При этом сообщается, что персонал не пострадал.

Работу частично восстанавливают, клиентам обещают компенсации

"Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно, и сегодня будет доставка по Харькову. Тем клиентам, чьи посылки были уничтожены, мы обязательно все компенсируем", - подчеркнул Смилянский.

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