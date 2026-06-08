В Харькове дрон попал в логистический хаб "Укрпочты": есть разрушения
В Харькове в результате удара российского дрона 8 июня был поврежден логистический хаб "Укрпочты".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор Игорь Смилянский.
По предварительной информации, объект подвергся частичным повреждениям. При этом сообщается, что персонал не пострадал.
Работу частично восстанавливают, клиентам обещают компенсации
"Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно, и сегодня будет доставка по Харькову. Тем клиентам, чьи посылки были уничтожены, мы обязательно все компенсируем", - подчеркнул Смилянский.
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Василь Казімко
показать весь комментарий08.06.2026 08:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Прощай немытая раССея
показать весь комментарий08.06.2026 08:34 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Olifant
показать весь комментарий08.06.2026 08:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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