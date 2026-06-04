Россияне атаковали два района Харькова. Есть попадание в крышу многоквартирного дома. ФОТО
Утром российские захватчики атаковали два района Харькова с помощью беспилотников.
Об этом сообщил глава ОВА Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Под ударом - Немышлянский и Слободской районы города.
Предварительно, возникли пожары. На месте "прилета" работают подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.
Впоследствии стало известно, что вражеский БПЛА попал в крышу многоквартирного дома в Слободском районе.
На месте удара возник пожар. Подразделения ГСЧС уже локализовали возгорание.
Предварительно, никто не пострадал.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І не розповідайте, що в цьому немає сенсу. Тому, що амеріканці і британці ні дурніше українців, коли зрівняли з землею Дрезден і Берлін за Лондон.