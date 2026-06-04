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Новости Фото Обстрелы Харькова
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Россияне атаковали два района Харькова. Есть попадание в крышу многоквартирного дома. ФОТО

Утром российские захватчики атаковали два района Харькова с помощью беспилотников.

Об этом сообщил глава ОВА Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Под ударом - Немышлянский и Слободской районы города.

Предварительно, возникли пожары. На месте "прилета" работают подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

Впоследствии стало известно, что вражеский БПЛА попал в крышу многоквартирного дома в Слободском районе.

Последствия удара по Харькову 4 июня

На месте удара возник пожар. Подразделения ГСЧС уже локализовали возгорание.

Предварительно, никто не пострадал.

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обстрел (32986) Харьков (7873) Харьковская область (2751) Харьковский район (902)
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штілерман,гдє наша балістика,у міндіча?
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04.06.2026 09:47 Ответить
Щодений терор варварів проти мирного населення ,ці чорти одного не розуміють чого вони добились це ненависті ,огиди і пркльонів людей до злочиної орди.
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04.06.2026 09:57 Ответить
Так у тому і є ціль, давати гроші одній компанії, щоб була фактично монополія і не було конкуренції. Якщо ти не можеш зупинити революцію- треба її очолити(щоб з цього нічого путнього не вийшло).
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04.06.2026 10:00 Ответить
Де удари у відповідь по цивільних кацапах?
І не розповідайте, що в цьому немає сенсу. Тому, що амеріканці і британці ні дурніше українців, коли зрівняли з землею Дрезден і Берлін за Лондон.
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04.06.2026 10:11 Ответить
 
 