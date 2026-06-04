Враг атаковал Черниговскую область дронами и авиабомбами: уничтожены склады и техника. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались Семеновская, Корюковская, Городнянская и другие громады Черниговской области. Повреждены предприятия, транспорт и энергообъекты, продолжается работа по уточнению последствий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.
Враг наносил удары по Семеновке ударными дронами, КАБами, использовал РСЗО. Уничтожено складское здание. Произошел пожар на пилораме.
В селе Понорницкой громады - удары "гераней" по фермерскому хозяйству. Загорелись помещения, где хранилось зерно и сельхозтехника.
В громаде Корюковского района был нанесен удар по объекту транспортной инфраструктуры. Также повреждено административное здание.
В селе Городнянской громады "герань" атаковала частное предприятие. Повреждены молоковоз, трактор и оборудование.
В селе Добрянской громады - три попадания БПЛА по предприятию. Повреждены грузовик с древесиной и бензовоз. Были попадания по административному зданию и мастерской.
В результате атак "гераней" по Ичнянской громады повреждены жилые дома.
Также в течение суток были попадания по энергообъектам.
Последствия атаки
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