Враг атаковал Черниговскую область дронами и авиабомбами: уничтожены склады и техника. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались Семеновская, Корюковская, Городнянская и другие громады Черниговской области. Повреждены предприятия, транспорт и энергообъекты, продолжается работа по уточнению последствий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

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Враг наносил удары по Семеновке ударными дронами, КАБами, использовал РСЗО. Уничтожено складское здание. Произошел пожар на пилораме.



В селе Понорницкой громады - удары "гераней" по фермерскому хозяйству. Загорелись помещения, где хранилось зерно и сельхозтехника.



В громаде Корюковского района был нанесен удар по объекту транспортной инфраструктуры. Также повреждено административное здание.



В селе Городнянской громады "герань" атаковала частное предприятие. Повреждены молоковоз, трактор и оборудование.



В селе Добрянской громады - три попадания БПЛА по предприятию. Повреждены грузовик с древесиной и бензовоз. Были попадания по административному зданию и мастерской.



В результате атак "гераней" по Ичнянской громады повреждены жилые дома.



Также в течение суток были попадания по энергообъектам.

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Последствия атаки









