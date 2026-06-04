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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Враг атаковал Черниговскую область дронами и авиабомбами: уничтожены склады и техника. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались Семеновская, Корюковская, Городнянская и другие громады Черниговской области. Повреждены предприятия, транспорт и энергообъекты, продолжается работа по уточнению последствий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

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Враг наносил удары по Семеновке ударными дронами, КАБами, использовал РСЗО. Уничтожено складское здание. Произошел пожар на пилораме.

В селе Понорницкой громады - удары "гераней" по фермерскому хозяйству. Загорелись помещения, где хранилось зерно и сельхозтехника.

В громаде Корюковского района был нанесен удар по объекту транспортной инфраструктуры. Также повреждено административное здание.

В селе Городнянской громады "герань" атаковала частное предприятие. Повреждены молоковоз, трактор и оборудование.

В селе Добрянской громады - три попадания БПЛА по предприятию. Повреждены грузовик с древесиной и бензовоз. Были попадания по административному зданию и мастерской.

В результате атак "гераней" по Ичнянской громады повреждены жилые дома.

Также в течение суток были попадания по энергообъектам.

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Последствия атаки

Обстрелы Черниговской области 3 мая
Обстрелы Черниговской области 3 мая
Обстрелы Черниговской области 3 мая
Обстрелы Черниговской области 3 мая
Обстрелы Черниговской области 3 мая

Автор: 

беспилотник (5276) обстрел (32986) РСЗО (287) КАБ (543) Черниговская область (1590)
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сам сцикун
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04.06.2026 10:48 Ответить
Щоденний терор варварської орди.
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04.06.2026 10:00 Ответить
Ворог кожного дня знищує великі склади, як наприклад втора, в Дніпрі, будинки, інфраструктуру..., а в нас немає чим бити у відповідь по росії, крім дронів і немає чим збивати балістику. Голобородько сім років дурив українців, замість оборони створював свій зелений режим, пропаганду і схеми по розкраданню України його найближчим оточенням. А сьогодні,довівши ситуацію до найгіршого - звинувачує США, що не дають ракети.
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04.06.2026 10:13 Ответить
 
 