В Полтавской области ПВО сбила большинство вражеских дронов: повреждено 7 автомобилей
В ходе ночной атаки БПЛА на Полтавский район силы ПВО уничтожили большинство целей. Один беспилотник упал на открытой местности, повреждено 7 автомобилей
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Дякивнич.
"Сегодня ночью вражеские БПЛА пытались атаковать Полтавский район. Работали силы ПВО. Большинство целей удалось сбить.
Один беспилотник упал на открытой территории. Взрывной волной повреждено 7 автомобилей.
Информации о пострадавших в экстренные службы не поступало.
Что предшествовало?
В ночь на 4 июня РФ атаковала Украину баллистическими ракетами и 293 беспилотниками. Противовоздушная оборона сбила/подавила 264 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 12 локациях.
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