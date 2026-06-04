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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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В Полтавской области ПВО сбила большинство вражеских дронов: повреждено 7 автомобилей

В Полтавской области ПВО сбила большинство вражеских дронов, есть повреждения автомобилей

В ходе ночной атаки БПЛА на Полтавский район силы ПВО уничтожили большинство целей. Один беспилотник упал на открытой местности, повреждено 7 автомобилей

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Дякивнич.

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"Сегодня ночью вражеские БПЛА пытались атаковать Полтавский район. Работали силы ПВО. Большинство целей удалось сбить.

Один беспилотник упал на открытой территории. Взрывной волной повреждено 7 автомобилей.

Информации о пострадавших в экстренные службы не поступало.

Что предшествовало?

В ночь на 4 июня РФ атаковала Украину баллистическими ракетами и 293 беспилотниками. Противовоздушная оборона сбила/подавила 264 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 12 локациях.

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обстрел (32986) ПВО (3721) Полтавская область (1415) Полтавский район (123)
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Чув як ППО хреначила о четвертій ранку. Було видно збитий у повітрі.
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04.06.2026 08:48 Ответить
 
 