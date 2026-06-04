Одесщинв подверглась ночной атаке дронов: поврежден объект критической инфраструктуры

В ходе ночной атаки БПЛА на Одесскую область зафиксированы повреждения критически важной инфраструктуры. Жертв нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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В результате атаки были повреждены складское помещение и оборудование. Возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Кипер.

Что предшествовало?

Ночью 3 мая враг атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке. Двое мужчин 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован.

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