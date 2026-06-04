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Новини Обстріли Одещини
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Одещина зазнала нічної атаки дронів: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

На Одещині внаслідок атаки дронів пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Під час нічної атаки БпЛА на Одеську область зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури. Обійшлося без жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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Внаслідок атаки зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідували рятувальники.

"На щастя, минулося без постраждалих", - зазначив Кіпер.

Що передувало?

Вночі 3 травня ворог атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини. У результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці. Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми, один з них госпіталізований.

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обстріл (34335) Одеська область (4092) пожежа (4473)
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04.06.2026 08:36 Відповісти
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04.06.2026 08:45 Відповісти
 
 