Одещина зазнала нічної атаки дронів: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Під час нічної атаки БпЛА на Одеську область зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури. Обійшлося без жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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Внаслідок атаки зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідували рятувальники.

"На щастя, минулося без постраждалих", - зазначив Кіпер.

Що передувало?

Вночі 3 травня ворог атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини. У результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці. Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми, один з них госпіталізований.

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