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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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На Полтавщині ППО збила більшість ворожих дронів: пошкоджено 7 авто

На Полтавщині ППО збила більшість ворожих дронів, є пошкодження авто

У нічній атаці БпЛА на Полтавський район сили ППО знищили більшість цілей. Один безпілотник упав на відкритій території, пошкоджено 7 автомобілів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

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"Сьогодні вночі ворожі БпЛА намагалися атакувати Полтавський район. Працювали сили ППО. Більшість цілей вдалося збити.

Один безпілотник впав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено 7 автівок.

Інформації щодо постраждалих до екстрених служб не надходило.

Що передувало?

У ніч на 4 червня РФ атакувала Україну балістикою та 293 безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 264 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

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Автор: 

обстріл (34335) ППО (4158) Полтавська область (1392) Полтавський район (125)
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Чув як ППО хреначила о четвертій ранку. Було видно збитий у повітрі.
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04.06.2026 08:48 Відповісти
 
 