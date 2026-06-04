На Полтавщині ППО збила більшість ворожих дронів: пошкоджено 7 авто

У нічній атаці БпЛА на Полтавський район сили ППО знищили більшість цілей. Один безпілотник упав на відкритій території, пошкоджено 7 автомобілів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Сьогодні вночі ворожі БпЛА намагалися атакувати Полтавський район. Працювали сили ППО. Більшість цілей вдалося збити.

Один безпілотник впав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено 7 автівок.

Інформації щодо постраждалих до екстрених служб не надходило.

Що передувало?

У ніч на 4 червня РФ атакувала Україну балістикою та 293 безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 264 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одещина зазнала нічної атаки дронів: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури