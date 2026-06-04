На Полтавщині ППО збила більшість ворожих дронів: пошкоджено 7 авто
У нічній атаці БпЛА на Полтавський район сили ППО знищили більшість цілей. Один безпілотник упав на відкритій території, пошкоджено 7 автомобілів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.
"Сьогодні вночі ворожі БпЛА намагалися атакувати Полтавський район. Працювали сили ППО. Більшість цілей вдалося збити.
Один безпілотник впав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено 7 автівок.
Інформації щодо постраждалих до екстрених служб не надходило.
Що передувало?
У ніч на 4 червня РФ атакувала Україну балістикою та 293 безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 264 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
Будь ласка, зачекайте...
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