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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Ворог атакував Чернігівщину дронами та авіабомбами: знищено склади і техніку. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожими ударами опинилися Семенівська, Корюківська, Городнянська та інші громади Чернігівської області. Пошкоджено підприємства, транспорт і енергооб’єкти, тривають уточнення наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

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Ворог бив по Семенівці ударними дронами, КАБами, використав РСЗВ. Знищена складська будівля. Була пожежа на пилорамі.

У селі Понорницької громади - удари "гераней" по фермерському господарству. Загорілися приміщення, де зберігалося зерно і сільгосптехніка.

У громаді Корюківського району було влучання по обʼєкту транспортної інфраструктури. Пошкоджене також адмінприміщення.

У селі Городнянської громади "герань" атакувала приватне підприємство. Пошкоджені молоковоз, трактор і обладнання.

У селі Добрянської громади - три влучання БпЛА по підприємству. Пошкоджена вантажівка з деревиною і бензовоз. Були прильоти по адмінбудівлі і майстерні.

Через атаки "гераней" по Ічнянській громаді пошкоджені житлові будинки.

Також протягом доби були влучання по енергообʼєктах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Полтавщині ППО збила більшість ворожих дронів: пошкоджено 7 авто

Наслідки атаки

Обстріли Чернігівщини 3 травня
Обстріли Чернігівщини 3 травня
Обстріли Чернігівщини 3 травня
Обстріли Чернігівщини 3 травня
Обстріли Чернігівщини 3 травня

Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) обстріл (34335) РСЗВ (299) КАБ (545) Чернігівська область (1384)
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Завтра буде виступать путін в пітері, ось і побачимо чи ссикун мадяр со своєй бубочкой та набридливими жартиками.
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04.06.2026 09:41 Відповісти
Підарюга ти звідки виповзло?
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04.06.2026 09:52 Відповісти
Ти звідки виповзло діряве
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04.06.2026 09:53 Відповісти
Щоденний терор варварської орди.
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04.06.2026 10:00 Відповісти
Бачу у зеленій шушвалі оманського ішака жопа горить. Нєт, не може зеленський перетірать втіхаря за пасху та парад сво 9 травня! Ето невазможно!!!
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04.06.2026 10:08 Відповісти
Ворог кожного дня знищує великі склади, як наприклад втора, в Дніпрі, будинки, інфраструктуру..., а в нас немає чим бити у відповідь по росії, крім дронів і немає чим збивати балістику. Голобородько сім років дурив українців, замість оборони створював свій зелений режим, пропаганду і схеми по розкраданню України його найближчим оточенням. А сьогодні,довівши ситуацію до найгіршого - звинувачує США, що не дають ракети.
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04.06.2026 10:13 Відповісти
 
 