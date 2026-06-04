Ворог атакував Чернігівщину дронами та авіабомбами: знищено склади і техніку. ФОТОрепортаж
Минулої доби під ворожими ударами опинилися Семенівська, Корюківська, Городнянська та інші громади Чернігівської області. Пошкоджено підприємства, транспорт і енергооб’єкти, тривають уточнення наслідків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.
Ворог бив по Семенівці ударними дронами, КАБами, використав РСЗВ. Знищена складська будівля. Була пожежа на пилорамі.
У селі Понорницької громади - удари "гераней" по фермерському господарству. Загорілися приміщення, де зберігалося зерно і сільгосптехніка.
У громаді Корюківського району було влучання по обʼєкту транспортної інфраструктури. Пошкоджене також адмінприміщення.
У селі Городнянської громади "герань" атакувала приватне підприємство. Пошкоджені молоковоз, трактор і обладнання.
У селі Добрянської громади - три влучання БпЛА по підприємству. Пошкоджена вантажівка з деревиною і бензовоз. Були прильоти по адмінбудівлі і майстерні.
Через атаки "гераней" по Ічнянській громаді пошкоджені житлові будинки.
Також протягом доби були влучання по енергообʼєктах.
Наслідки атаки
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