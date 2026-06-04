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Новини Фото Обстріли Харкова
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Росіяни атакували два райони Харкова. Є влучання у дах багатоквартирного будинку. ФОТО

Російські загарбники вранці атакували два районих Харкова безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під ударом - Немишлянський та Слобідський райони міста.

Попередньо, виникли пожежі. На місці "прильоту" працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Згодом стало відомо, що ворожий БпЛА поцілив у дах багатоквартирного будинку в Слобідському районі.

Наслідки удару по Харкову 4 червня

На місці удару зайнялася пожежа. Підрозділи ДСНС вже локалізували загоряння.

Попередньо, ніхто не постраждав.

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Автор: 

обстріл (34335) Харків (6119) Харківська область (2800) Харківський район (918)
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штілерман,гдє наша балістика,у міндіча?
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04.06.2026 09:47 Відповісти
Щодений терор варварів проти мирного населення ,ці чорти одного не розуміють чого вони добились це ненависті ,огиди і пркльонів людей до злочиної орди.
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04.06.2026 09:57 Відповісти
Так у тому і є ціль, давати гроші одній компанії, щоб була фактично монополія і не було конкуренції. Якщо ти не можеш зупинити революцію- треба її очолити(щоб з цього нічого путнього не вийшло).
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04.06.2026 10:00 Відповісти
Де удари у відповідь по цивільних кацапах?
І не розповідайте, що в цьому немає сенсу. Тому, що амеріканці і британці ні дурніше українців, коли зрівняли з землею Дрезден і Берлін за Лондон.
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04.06.2026 10:11 Відповісти
 
 