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Росіяни атакували два райони Харкова. Є влучання у дах багатоквартирного будинку. ФОТО
Російські загарбники вранці атакували два районих Харкова безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Під ударом - Немишлянський та Слобідський райони міста.
Попередньо, виникли пожежі. На місці "прильоту" працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.
Згодом стало відомо, що ворожий БпЛА поцілив у дах багатоквартирного будинку в Слобідському районі.
На місці удару зайнялася пожежа. Підрозділи ДСНС вже локалізували загоряння.
Попередньо, ніхто не постраждав.
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І не розповідайте, що в цьому немає сенсу. Тому, що амеріканці і британці ні дурніше українців, коли зрівняли з землею Дрезден і Берлін за Лондон.