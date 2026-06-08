РФ атаковала Харьков: пожары и разрушения после ударов БПЛА. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночного удара БПЛА по Харькову возникли пожары в Холодногорском районе. Поврежден склад почтового отделения, пострадавших, по предварительным данным, нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.
Три очага пожаров после попаданий
В результате атаки возникли три очага возгорания. Один из дронов попал в складское здание почтового отделения, что привело к разрушению конструкций и масштабному пожару площадью около 1000 кв. м.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К ликвидации последствий были привлечены подразделения ГСЧС, в частности пиротехники и психологи.
Ликвидация последствий атак
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Вночі відбулась наймасованіша атака БПЛА на місто.
В результаті уражено електропідстанцію «Город 11» в мікрорайоні «Невський» по вул. Купріна та електропідстанцію на північному сходу за містом.
Станом на зараз більшість міста без електропостачання.