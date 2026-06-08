В Харькове дрон РФ повредил депо №5 "Новой почты": посылок было на миллион

В результате ночной атаки российского БПЛА в Харькове повреждено депо №5 "Новой почты". Возник пожар и произошло частичное обрушение конструкций, сотрудники не пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила компания "Новая почта".

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"Сегодня ночью в результате обстрела Харькова было повреждено депо №5 "Новой почты". Вражеский БПЛА попал в крышу нашего депо, в результате чего возник пожар и произошло частичное обрушение конструкций. Сотрудники не пострадали, поскольку депо на момент атаки не работало", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте попадания работают спасатели ГСЧС и другие экстренные службы. Из-за задымления, повреждения кровли и риска новых обвалов доступ к складскому помещению остается ограниченным, отметили в компании.

По предварительным данным, на момент удара в депо находилось 363 отправления общей стоимостью около ₴1 миллиона. Информация о состоянии посылок в настоящее время уточняется.

В компании заверили, что они компенсируют клиентам заявленную стоимость всех поврежденных отправлений и впоследствии сообщат детали возмещения.

"Несмотря на очередную атаку на логистическую инфраструктуру, "Новая почта" продолжает работать. Компания имеет резервные логистические схемы и заранее подготовленные сценарии обеспечения непрерывности работы", - добавили в компании.

Что предшествовало?

Утром 8 июня генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что российский дрон нанес удар по логистическому хабу компании. По предварительной информации, объект получил частичные повреждения. В то же время сообщается, что персонал не пострадал. Тем клиентам "Укрпочты", чьи посылки были уничтожены, также компенсируют все.

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