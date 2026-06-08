В Харькове дрон РФ повредил депо №5 "Новой почты": посылок было на миллион
В результате ночной атаки российского БПЛА в Харькове повреждено депо №5 "Новой почты". Возник пожар и произошло частичное обрушение конструкций, сотрудники не пострадали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила компания "Новая почта".
"Сегодня ночью в результате обстрела Харькова было повреждено депо №5 "Новой почты". Вражеский БПЛА попал в крышу нашего депо, в результате чего возник пожар и произошло частичное обрушение конструкций. Сотрудники не пострадали, поскольку депо на момент атаки не работало", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте попадания работают спасатели ГСЧС и другие экстренные службы. Из-за задымления, повреждения кровли и риска новых обвалов доступ к складскому помещению остается ограниченным, отметили в компании.
По предварительным данным, на момент удара в депо находилось 363 отправления общей стоимостью около ₴1 миллиона. Информация о состоянии посылок в настоящее время уточняется.
В компании заверили, что они компенсируют клиентам заявленную стоимость всех поврежденных отправлений и впоследствии сообщат детали возмещения.
"Несмотря на очередную атаку на логистическую инфраструктуру, "Новая почта" продолжает работать. Компания имеет резервные логистические схемы и заранее подготовленные сценарии обеспечения непрерывности работы", - добавили в компании.
Что предшествовало?
Утром 8 июня генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что российский дрон нанес удар по логистическому хабу компании. По предварительной информации, объект получил частичные повреждения. В то же время сообщается, что персонал не пострадал. Тем клиентам "Укрпочты", чьи посылки были уничтожены, также компенсируют все.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому й немає таких ударів.
2. відустність смертної кари одна з умов вступу до ЄС.
Убивць цих, треба просто люструвати вірьовкою, щоб не було знову рецедиву як це сталося у 2019 році, після того, як з 2014 року, кривоПохоронні реформовані структури, все розмазували соплі беркутні та тітушками з ригоАНАЛАМИ, аж до повної їх втечі з України!?!?!