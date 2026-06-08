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Новости Обстрелы Харьковщина
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В Харькове дрон РФ повредил депо №5 "Новой почты": посылок было на миллион

В Харькове из-за атаки РФ горело депо "Новой почты"

В результате ночной атаки российского БПЛА в Харькове повреждено депо №5 "Новой почты". Возник пожар и произошло частичное обрушение конструкций, сотрудники не пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила компания "Новая почта".

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"Сегодня ночью в результате обстрела Харькова было повреждено депо №5 "Новой почты". Вражеский БПЛА попал в крышу нашего депо, в результате чего возник пожар и произошло частичное обрушение конструкций. Сотрудники не пострадали, поскольку депо на момент атаки не работало", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте попадания работают спасатели ГСЧС и другие экстренные службы. Из-за задымления, повреждения кровли и риска новых обвалов доступ к складскому помещению остается ограниченным, отметили в компании.

По предварительным данным, на момент удара в депо находилось 363 отправления общей стоимостью около ₴1 миллиона. Информация о состоянии посылок в настоящее время уточняется.

В компании заверили, что они компенсируют клиентам заявленную стоимость всех поврежденных отправлений и впоследствии сообщат детали возмещения.

"Несмотря на очередную атаку на логистическую инфраструктуру, "Новая почта" продолжает работать. Компания имеет резервные логистические схемы и заранее подготовленные сценарии обеспечения непрерывности работы", - добавили в компании.

Что предшествовало?

Утром 8 июня генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что российский дрон нанес удар по логистическому хабу компании. По предварительной информации, объект получил частичные повреждения. В то же время сообщается, что персонал не пострадал. Тем клиентам "Укрпочты", чьи посылки были уничтожены, также компенсируют все.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв на терминале "Новой почты" в Киеве: задержан мужчина, отправивший средства поражения посылкой, - СБУ. ФОТО

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обстрел (33040) Харьков (7878) Новая почта (75) Харьковская область (2763) Харьковский район (907)
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У рашистів теж повно величезних складів, ТРЦ і терміналів пошти навколо моцкви. Чому по них не б'ємо? Як і по рашистських аеропортах? Тут у нас взагалі величезна перевага над рашистами. Ми по рашистських аеропортах і по літаках на них можемо бити, а рашисти по наших ні. Тому що в нас вже немає ні літаків ні аеропортів
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08.06.2026 11:42 Ответить
Ще не допетрали,що наша зелена влада колаборантська?
Тому й немає таких ударів.
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08.06.2026 12:33 Ответить
Величезні склади у рф один абрамовіч знає, чому це табу для зелених хенералів
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08.06.2026 11:42 Ответить
Коригувальників цих треба вішати, але ж зеленський, з разумковим і стефанчуком та ніякими члЄНАМИ з Будинку Уряду (держсекретарями з 2019 року), їх ОБЕРІГАЄ, як і вагнерівців з беркутньою!!
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08.06.2026 11:45 Ответить
1. в Україні немає смертної кари.
2. відустність смертної кари одна з умов вступу до ЄС.
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08.06.2026 11:49 Ответить
А якже тоді убиті Парубій, Фаріон, Гонгадзе, Сашко Білий, Чорновіл, Сергій Русінов….
Убивць цих, треба просто люструвати вірьовкою, щоб не було знову рецедиву як це сталося у 2019 році, після того, як з 2014 року, кривоПохоронні реформовані структури, все розмазували соплі беркутні та тітушками з ригоАНАЛАМИ, аж до повної їх втечі з України!?!?!
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08.06.2026 12:15 Ответить
 
 