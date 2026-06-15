Атака РФ на Київ: кількість жертв зросла до 5
Зросла кількість жертв масованої атаки РФ на Київ.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
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За його словами, одна з постраждалих, яка перебувала в тяжкому стані, померла в лікарні.
"5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога", - уточнив Кличко.
Масована атака на Україну 15 червня
- Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
- Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
- Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.
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Але Українці московитів-андрофагів охрестили, Українці їх і відспівають!!