Цієї ночі дрони РФ заходили в Україну через Білорусь, - ДПСУ

Під час масованої атаки 15 червня російські безпілотники рухалися вздовж українсько-білоруського кордону, а частина з них використовувала повітряний простір Білорусі для ударів по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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"Цієї ночі тактика ворога залишалася незмінною: дрони заходять із території Росії, після чого рухаються вздовж українсько-білоруського кордону. Частина безпілотників перетинає повітряний простір Білорусі та використовує його для подальшого заходу вглиб України, зокрема через Київську та Житомирську області з подальшим рухом у напрямку західних регіонів", - зазначив Демченко.

Він зазначив, що цього дня значну кількість ворожих безпілотників фіксували в межах Чернігівської та Київської областей. Водночас основний напрямок їхнього руху був спрямований не на захід країни, а переважно в бік Києва.

"За минулу добу, до прикладу, наші вогневі групи загалом знищили понад 45 ударних дронів", – зазначив Демченко.

Водночас, за його словами, наразі не спостерігається нарощування російських або білоруських сил безпосередньо поблизу українського кордону, а також відсутні ознаки формування ударного угруповання.

Речник наголосив, що українські підрозділи щодоби знищують десятки ударних безпілотників, якими Росія атакує територію України.

Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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