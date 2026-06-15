Цієї ночі дрони РФ заходили в Україну через Білорусь, - ДПСУ
Під час масованої атаки 15 червня російські безпілотники рухалися вздовж українсько-білоруського кордону, а частина з них використовувала повітряний простір Білорусі для ударів по Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"Цієї ночі тактика ворога залишалася незмінною: дрони заходять із території Росії, після чого рухаються вздовж українсько-білоруського кордону. Частина безпілотників перетинає повітряний простір Білорусі та використовує його для подальшого заходу вглиб України, зокрема через Київську та Житомирську області з подальшим рухом у напрямку західних регіонів", - зазначив Демченко.
Він зазначив, що цього дня значну кількість ворожих безпілотників фіксували в межах Чернігівської та Київської областей. Водночас основний напрямок їхнього руху був спрямований не на захід країни, а переважно в бік Києва.
"За минулу добу, до прикладу, наші вогневі групи загалом знищили понад 45 ударних дронів", – зазначив Демченко.
Водночас, за його словами, наразі не спостерігається нарощування російських або білоруських сил безпосередньо поблизу українського кордону, а також відсутні ознаки формування ударного угруповання.
Речник наголосив, що українські підрозділи щодоби знищують десятки ударних безпілотників, якими Росія атакує територію України.
Масована атака на Україну 15 червня
- Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
- Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
- Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.
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