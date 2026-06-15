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Новини Масований комбінований удар
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Цієї ночі дрони РФ заходили в Україну через Білорусь, - ДПСУ

Цієї ночі РФ не змінила тактику: дрони летіли через Білорусь у бік Києва

Під час масованої атаки 15 червня російські безпілотники рухалися вздовж українсько-білоруського кордону, а частина з них використовувала повітряний простір Білорусі для ударів по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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"Цієї ночі тактика ворога залишалася незмінною: дрони заходять із території Росії, після чого рухаються вздовж українсько-білоруського кордону. Частина безпілотників перетинає повітряний простір Білорусі та використовує його для подальшого заходу вглиб України, зокрема через Київську та Житомирську області з подальшим рухом у напрямку західних регіонів", - зазначив Демченко.

Він зазначив, що цього дня значну кількість ворожих безпілотників фіксували в межах Чернігівської та Київської областей. Водночас основний напрямок їхнього руху був спрямований не на захід країни, а переважно в бік Києва.

"За минулу добу, до прикладу, наші вогневі групи загалом знищили понад 45 ударних дронів", – зазначив Демченко.

Водночас, за його словами, наразі не спостерігається нарощування російських або білоруських сил безпосередньо поблизу українського кордону, а також відсутні ознаки формування ударного угруповання.

Речник наголосив, що українські підрозділи щодоби знищують десятки ударних безпілотників, якими Росія атакує територію України.

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано пожежі на території Києво-Печерської лаври та Мистецького арсеналу після ударів РФ, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (8151) безпілотник БпЛА (5977) ДПСУ Держприкордонслужба (6760) обстріл (34491) ППО (4183) Україна (7423) Демченко Андрій (412)
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Топ коментарі
+6
Розхирячити бульбашам всі НПЗ, буде наука.
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15.06.2026 12:49 Відповісти
+4
Білорусь сама заявляє, що є військовим союзником рашки, тож варто почати намагатися збивати повітряні цілі у повітряному просторі Білорусі (в межах досяжності), а не чекати поки вони десь перетнуть кордон, облетівши наші засоби ППО.
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15.06.2026 12:49 Відповісти
+1
Бульбохуйло хоче щоб пан Роберт створив мазутнонафтовий дощ над бульбяндією.
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15.06.2026 12:50 Відповісти
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Розхирячити бульбашам всі НПЗ, буде наука.
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15.06.2026 12:49 Відповісти
Тоді Білорусь офіційно вступить у війну. Нам це потрібно? Ні, нам це не потрібно.
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15.06.2026 13:05 Відповісти
голим задом вони сядуть на швабру. а їм це потрібно чи ні?
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15.06.2026 13:17 Відповісти
Наразі рашисти всіма силами намагаються втягнути Білорусь у війну. Пропонуєте допомогти у цьому кацапам? Так, білоруські збройні сили набагато слабші за українські, але це ще кілька десятків тисяч і збільшення лінії фронту аж до наших західних кордонів.
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15.06.2026 13:30 Відповісти
Білорусь сама заявляє, що є військовим союзником рашки, тож варто почати намагатися збивати повітряні цілі у повітряному просторі Білорусі (в межах досяжності), а не чекати поки вони десь перетнуть кордон, облетівши наші засоби ППО.
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15.06.2026 12:49 Відповісти
Як мінімум, теж використовувати білоруську область кацапетівки для прольоту наших дронів.
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15.06.2026 13:00 Відповісти
Пан же служить у МВГ, а йому не дають херачити по дронам над територією Бульборейху? Правда ж?
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15.06.2026 13:33 Відповісти
Бульбохуйло хоче щоб пан Роберт створив мазутнонафтовий дощ над бульбяндією.
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15.06.2026 12:50 Відповісти
Стерти НПЗ лукашенку
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15.06.2026 12:53 Відповісти
А що, бульбафюреру набридли його НПЗ?
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15.06.2026 12:55 Відповісти
Ну, і чого "петлять"? Все прикордоння Чернігівщини знає, що "Шахєди", на Україну, ідуть з боку колишнього аеродрому "Зябровка", з Гомельщини... Уже давно...
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15.06.2026 13:02 Відповісти
Через друзів Голобородька', кому він здав спецоперацію про ''вагнерівців'', а також купував в них електроенергію, бітум і автобуси.
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15.06.2026 13:08 Відповісти
То треба, мабуть, щоб з України зайшли в Білорусь. І зайшли так конкретно. Десь приблизно так як заходять по російських нафтових заводах.
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15.06.2026 13:52 Відповісти
 
 