Ліквідовано пожежі на території Києво-Печерської лаври та Мистецького арсеналу після ударів РФ, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври площею близько 800 кв. м та Мистецького арсеналу площею 1000 кв. м, які виникли через російські удари по Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Деталі

Як зазначається, наразі ліквідація наслідків триває ще на трьох локаціях, де росіяни уразили об’єкти цивільної та житлової інфраструктури міста. Інформація оновлюється.

Наслідки



















Також читайте: Пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві, - МВС. ФОТОрепортаж

Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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