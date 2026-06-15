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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ Масований комбінований удар
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Пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві, - МВС. ФОТОрепортаж

Триває ліквідація наслідків масованого удару РФ по Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Масований удар по Києву

Він нагадав, що епіцентром атаки став Київ. Внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею майже 6000 квадратних метрів. Роботи тривають на 6 локаціях.

Понад 1200 рятувальників ДСНС та поліцейських залучено в столиці до ліквідаційних заходів. Прибули придані сили загонів оперативного реагування. Масштабні осередки займання гасить авіація ДСНС.

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Є жертви

У столиці загинуло 4 людей в Оболонському, Голосіївському та Соломʼянському районах. Десятки поранених. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено.

"Сьогоднішня атака мала на меті не лише вбити й поранити цивільних. Окупанти скерували дрони та ракети проти історії, релігії, мистецтва та освіти", - наголошує Клименко.

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Пошкодження

У Києві пошкоджено академію та дитячий садочок, зруйновано один з цехів Національної кіностудії імені О. Довженка.

"Кадри охопленого вогнем Успенського собору жахають. 0 8:35 силами ДСНС пожежу на даху храму ліквідовано.

В той час, коли рятувальники намагалися загасити полум’я в головному соборному храмі Києво-Печерської Лаври, окупанти завдали повторного удару поруч - по Національному культурно-мистецькому та музейному комплексу "Мистецький арсенал", - додав він.

Масований обстріл 15 червня Лавра і Київ
Масований обстріл 15 червня Лавра і Київ
Масований обстріл 15 червня Лавра і Київ
Масований обстріл 15 червня Лавра і Київ
Масований обстріл 15 червня Лавра і Київ
Масований обстріл 15 червня Лавра і Київ

Удар по Харкову

Клименко також нагадує, що Харків теж цієї ночі був під прицілом ворога. За уточненою інформацією, загинуло 4 рятувальників ДСНС та 1 фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА. Вони працювали на місці російського удару, коли ворог повторно вдарив прицільно по людях.

Масований обстріл 15 червня Лавра і Київ

"Ударами по житлових будинках росія вчергове тероризує цивільних. Руйнуванням культурного та історичного надбання вчергове доводить: головна її ціль - знищення української ідентичності", - резюмує міністр.

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Масована атака на Україну 15 червня

  • Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

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Автор: 

Київ (20877) Лавра (293) обстріл (34491) Харків (6144) Харківська область (2835) Харківський район (939)
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Який жах! Символ САМОЇ НАЙМИРНІШОЇ кацапської олімпіади над загиблими рятувальниками в Харкові!!!
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15.06.2026 09:41 Відповісти
Це варварська орда в них нічого св'ятого їх треба тільки знищувати іншого вони не розуміють ,все що пов'язано з фашиською росієї і огидним "русским миром " має зникнути з Україні включно з язиком варварів.
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15.06.2026 10:09 Відповісти
кацапи вдруге руйнують Успенський собор, першого разу руйнували в 41 році.
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15.06.2026 11:10 Відповісти
 
 