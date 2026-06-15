Пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві, - МВС. ФОТОрепортаж

Триває ліквідація наслідків масованого удару РФ по Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Масований удар по Києву

Він нагадав, що епіцентром атаки став Київ. Внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею майже 6000 квадратних метрів. Роботи тривають на 6 локаціях.

Понад 1200 рятувальників ДСНС та поліцейських залучено в столиці до ліквідаційних заходів. Прибули придані сили загонів оперативного реагування. Масштабні осередки займання гасить авіація ДСНС.

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Є жертви

У столиці загинуло 4 людей в Оболонському, Голосіївському та Соломʼянському районах. Десятки поранених. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено.

"Сьогоднішня атака мала на меті не лише вбити й поранити цивільних. Окупанти скерували дрони та ракети проти історії, релігії, мистецтва та освіти", - наголошує Клименко.

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Пошкодження

У Києві пошкоджено академію та дитячий садочок, зруйновано один з цехів Національної кіностудії імені О. Довженка.

"Кадри охопленого вогнем Успенського собору жахають. 0 8:35 силами ДСНС пожежу на даху храму ліквідовано.

В той час, коли рятувальники намагалися загасити полум’я в головному соборному храмі Києво-Печерської Лаври, окупанти завдали повторного удару поруч - по Національному культурно-мистецькому та музейному комплексу "Мистецький арсенал", - додав він.













Удар по Харкову

Клименко також нагадує, що Харків теж цієї ночі був під прицілом ворога. За уточненою інформацією, загинуло 4 рятувальників ДСНС та 1 фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА. Вони працювали на місці російського удару, коли ворог повторно вдарив прицільно по людях.

"Ударами по житлових будинках росія вчергове тероризує цивільних. Руйнуванням культурного та історичного надбання вчергове доводить: головна її ціль - знищення української ідентичності", - резюмує міністр.

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Масована атака на Україну 15 червня

Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

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