Через удар РФ по Києву пошкоджено лінії електропередач, є знеструмлення, - ДТЕК

Через удар РФ по Києву вночі 15 червня 2026 року було пошкоджено лінії електропередач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є знеструмлення

"Ще одна важка ніч для столиці. Через обстріл пошкоджено лінії електропередач. Без світла залишалось понад 140 тисяч киян північної частини міста. Нам вже вдалося повернути електрику для 105 000 роди.Працюємо разом з ДСНС. Ремонтні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що енергетики наразі роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім жителям столиці.

Також читайте: Дрон влучив у багатоповерхівку у Сумах: постраждали дитина та дві жінки. ФОТОрепортаж

Масована атака на Україну 15 червня

Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також читайте: Масований удар по Києву: через пожежу на кіностудії Довженка знищено унікальну колекцію костюмів. ФОТО