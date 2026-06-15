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Новости Удары по энергетике Атака ракет и БпЛА на Киев
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Из-за удара РФ по Киеву повреждены линии электропередач, есть отключения электроэнергии, - ДТЭК

Исчезло электричество после удара по Киеву

В результате удара РФ по Киеву в ночь на 15 июня 2026 года были повреждены линии электропередачи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Произошло отключение электроэнергии

"Еще одна тяжелая ночь для столицы. В результате обстрела повреждены линии электропередач. Без света остались более 140 тысяч киевлян северной части города. Нам уже удалось восстановить электричество для 105 000 семей. Работаем совместно с ГСЧС. Ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что энергетики сейчас делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем жителям столицы.

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Массированная атака на Украину 15 июня

  • Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

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Киев (26454) обстрел (33139) энергетика (3488)
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