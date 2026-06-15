Из-за удара РФ по Киеву повреждены линии электропередач, есть отключения электроэнергии, - ДТЭК

В результате удара РФ по Киеву в ночь на 15 июня 2026 года были повреждены линии электропередачи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Произошло отключение электроэнергии

"Еще одна тяжелая ночь для столицы. В результате обстрела повреждены линии электропередач. Без света остались более 140 тысяч киевлян северной части города. Нам уже удалось восстановить электричество для 105 000 семей. Работаем совместно с ГСЧС. Ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что энергетики сейчас делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем жителям столицы.

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Массированная атака на Украину 15 июня

Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

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