Из-за удара РФ по Киеву повреждены линии электропередач, есть отключения электроэнергии, - ДТЭК
В результате удара РФ по Киеву в ночь на 15 июня 2026 года были повреждены линии электропередачи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Произошло отключение электроэнергии
"Еще одна тяжелая ночь для столицы. В результате обстрела повреждены линии электропередач. Без света остались более 140 тысяч киевлян северной части города. Нам уже удалось восстановить электричество для 105 000 семей. Работаем совместно с ГСЧС. Ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что энергетики сейчас делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем жителям столицы.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
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