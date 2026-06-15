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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев Массированный комбинированный удар
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Ликвидированы пожары на территории Киево-Печерской лавры и Мистецького арсенала после ударов РФ, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали пожары на территории Киево-Печерской лавры площадью около 800 кв. м и Мистецького арсенала площадью 1000 кв. м, которые возникли в результате российских ударов по Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Детали

Как отмечается, в настоящее время ликвидация последствий продолжается еще на трех локациях, где россияне поразили объекты гражданской и жилой инфраструктуры города. Информация обновляется.

Последствия

Лавра после удара РФ
Лавра после удара РФ
Лавра после удара РФ
Лавра после удара РФ
Лавра после удара РФ
Лавра после удара РФ
Лавра после удара РФ
Лавра после удара РФ
Лавра после удара РФ

Читайте также: Пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. Повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве, - МВД. ФОТОрепортаж

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Читайте: Украина обратится в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре. Путин - в списке худших варваров в истории, - Сибига

Автор: 

Киев (26454) Лавра (414) ГСЧС (5207)
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***** привітало з овілеєм Трампло.
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15.06.2026 12:16 Ответить
Саме так виглядає вітання кремлівського виб@ядка
з днем народження свого корєша Краснова !
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15.06.2026 12:20 Ответить
Відновити за рахунок московських попів, а потім копняками вигнати.
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15.06.2026 12:32 Ответить
і по давньому звичаю пару сотень москворотих закопати під фундамент
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15.06.2026 12:58 Ответить
Зате в Україні фсбешне кодло у рясах -як сир у маслі!
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15.06.2026 12:33 Ответить
 
 