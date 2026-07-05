Враг атакует Вольнянск: есть раненые, под завалами могут находиться люди. ФОТО

Утром 5 июля 2026 года войска РФ атакуют Вольнянск в Запорожской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Вольнянская громада под вражеским ударом. По предварительным данным, есть раненые. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Обновленная информация

Как позже стало известно, предварительно, два человека ранены в результате вражеской атаки.

Женщины 93-х и 68-ми лет обратились за помощью к медикам.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что за последние сутки один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.

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